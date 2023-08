Kártyavárként fújhatja el a kínai csodát az új gazdasági vihar

Szabó Dániel 2023. augusztus 17. 17:00

Kína immár harmadik éve tartó ingatlanválsága egyre mélyül, mivel az eladások lassulnak, egyre több a befejezetlen projekt, és fokozódik az adósságtörlesztéseknél a fizetésképtelenségi kockázat. A válság most már az állami tulajdonú fejlesztőket is érinti, amelyekről korábban azt hitték, hogy elszigeteltek a káosztól, miközben a nagy magánfejlesztők problémáit továbbra sem oldották meg. Mindez pedig már az egész kínai gazdaságot fenyegeti, amelynek feszültségei olyannyira ellensúlyozzák a járvány után várt nagy felpattanást, hogy kifejezetten erős lassulás látható az adatokban. Mindez kiegészül az árnyékbankrendszer válságával is, ami lassan egy tökéletes vihart gerjeszt Kína körül.