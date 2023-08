Kétségbeesetten emelik a béreket a munkáltatók, ha a dolgozó máshol jobb ajánlatot kap

Egyre gyakrabban tesznek ellenajánlatot a brit cégek a más munkaadótól állásajánlatot kapó munkavállalóik megtartása érdekében, vagyis ráígérnek a másutt beígért fizetésre – derült ki egy friss felmérésből. Ez a jelenség ellentmond azoknak a korábbi foglalkoztatási adatoknak, amelyek azt jelezték, hogy a brit munkaerőpiac elkezdett hűlni. A héten megjelent bér- és inflációs adatokból is az látszik, hogy az Egyesült Királyság munkaerőpiaca továbbra is feszesnek tekinthető.

Ellenajánlat a munkaerő megtartásáért

A brit cégek 40%-a tett ellenajánlatot az elmúlt egy évben – derül ki a Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) nevű, mintegy 160 ezer HR-szakembert tömörítő intézet friss negyedéves jelentéséből. Az ellenajánlat nemcsak azt jelentheti, hogy megemelik a fizetését a más cégtől állásajánlatot kapó munkavállónak, hanem annak formája lehet az is, hogy például rugalmas munkaidőt tesznek lehetővé a számára, vagy céges autót kap a máshová csábított dolgozó.

A 2000 brit cég véleményét tükröző felmérés – amely a magánszektor cégein kívül az állami szektor munkaadóira is kiterjedt – szerint az elmúlt 12 hónapban ellenajánlatot tevő cégek több mint fele (51%) gyakrabban használta az ellenajánlatot a korábbi időszakhoz képest. Továbbá negyedük arra is számít, hogy az elkövetkező évben gyakrabban fogja alkalmazni ezt, a meglévő munkaerő megtartását célzó megoldást.

Az ellenajánlatot tevő cégek 40%-a egyben magasabb fizetést is kínál fel a másutt beígért bérnél,

míg a munkaadók 38%-a éppen ugyanakkora összegre növeli a jelenlegi fizetését az érintett munkavállalónak, míg 9% esetében az új helyzetben megállapított fizetés összege nem éri el a másutt felajánlott bér összegét.

Magas bérvárakozások

A júniusban és július elején felvett CIPD jelentéséből az is kiderült, hogy

a bónuszok nélküli alapbér következő 12 hónapban várható emelésének medián mértéke 5%-ot tesz ki, ami megegyezik az elmúlt két negyedév adatával, és egyben a legmagasabbnak számít a CIPD-felmérés készítésének kezdete, vagyis 2012 óta.

A közszférában az előző negyedévben mért 3,3%-ról 4%-ra emelkedett a mutató, ami szintén a legmagasabb értéket jelenti 2012 óta.

A CIPD kutatása ellentmond a brit munkaerőpiac lehűlésére utaló, korábban megjelent friss foglalkoztatási adatoknak.

Az április-júniusi időszakra vonatkozó munkanélküliségi ráta ugyanis a március-májusi időszakban mért 4%-ról 4,2%-ra emelkedett, ami a legmagasabb szintnek számít a 2021 augusztus-október közötti időszak óta. Emellett a foglalkoztatottak, valamint az üres álláshelyek száma is egyaránt 66 ezer fővel csökkent a május és július közötti időszakban. Az üres álláshelyek száma ezzel 1 millió 20 ezerre esett vissza, ami 2021 közepe óta a legalacsonyabb szintnek számít.

Nem lassul a bérnövekedés üteme

Hiába nőtt a legfrissebb adatok szerint a munkanélküliségi ráta, és csökkent az üres álláshelyek száma, a bérnövekedés üteme nem lassult, mivel sok cég a munkaerő megtartása vagy vonzása érdekében növelte a béreket.

A brit statisztikai hivatal kedden megjelent adatai szerint az alapbérek éves szinten 7,8%-kal nőttek az április-június közötti időszakban, ami a legerősebb növekedési ütemnek számít azóta, hogy a statisztikai hivatal 2001-ben el kezdte közreadni az erre vonatkozó adatokat.

A bónuszokat is tartalmazó éves bérnövekedés üteme szintén felgyorsult, elérve a 8,2%-ot, ami az eddigi legnagyobb értéknek számít, ha nem vesszük figyelembe a koronavírus-járvány időszakát, amikor a kormányzat munkahelyi támogatásai torzították az adatokat.

A fontos inflációs mutatók nem csökkenek

A friss inflációs adat szerdai közlésével pedig az is kiderült, hogy a bérnövekedés üteme meghaladja az inflációét, mivel a fogyasztói árak éves növekedése júliusban 6,8%-ra lassult a júniusi 7,9%-ról, és így még távolabb került az októberi 11,1%-os csúcsértéktől.

A tartósan magas brit inflációval kapcsolatos aggodalmak azonban nem enyhültek,

mivel az angol jegybank (BoE) által megfigyelt legfontosabb árnövekedési mutatók (maginfláció, fogyasztói szolgáltatások árai) az általános inflációs adattal ellentétben nem csökkentek. Az energia- és élelmiszerárakat nem tartalmazó maginfláció mértéke a júniusban mérthez hasonlóan 6,9% maradt, míg a fogyasztói szolgáltatások esetében – amely főként a bérekből eredő hazai inflációs nyomást tükrözi – a drágulás mértéke 7,2%-ról 7,4%-ra emelkedett.

A maginfláció magas szintje igencsak rossz hír Rishi Sunak kormányfő számára, aki januárban – amikor 10,1%-os volt az éves infláció – azt ígérte meg, hogy az év végére megfeleződik a drágulás üteme. Heidi Karjalainen, az Institute for Fiscal Studies közgazdásza a Reuters-nak ezzel kapcsolatban elmondta: nem valószínű, hogy az év végéig hátralévő négy hónapban a kormányfői cél teljesüléséhez szükséges mértékben csökken majd az infláció.

Bár a fogyasztói árak növekedésének üteme júliusban csökkent, az Egyesült Királyság inflációs mutatója a nyugati világban az egyik legmagasabbnak számít, csak Izlandon és Ausztriában nőttek mostanában gyorsabb ütemben az árak.

Újabb kamatemelés jöhet

A friss bér- és inflációs adatok fényében az elemzők a 14 egymást követő kamatemelés után újabb szigorítást várnak a jegybanktól.

A BoE augusztus elején, amikor a legutóbbi szigorítással 5,25 százalékra (2008 óta nem látott szintre) emelte a kamatot, azt közölte, hogy szorosan figyelemmel kíséri a munkaerő-piac feszességét, valamint a bérnövekedés és a szolgáltatási árak alakulását, hogy kimutathatók-e olyan, tartósabb inflációs nyomásra utaló jelek, amelyek további kamatemelést tennének szükségessé.

Mivel a bérek növekedése és a szolgáltatások inflációja egyaránt erősebb, mint amire a jegybank számított, egyértelműnek tűnik, hogy a BoE-nak még van tennivalója

– emelte ki Ruth Gregory. A Capital Economics közgazdásza a friss béradatok fényében azt valószínűsítette, hogy a jegybank szeptemberben 5,25%-ról 5,50%-ra emeli a kamatot. A béradatokban kimutatható folyamatokra ráerősítő inflációs adatok közlése után pedig a pénzpiacok értékelése szerint mintegy 66%-os az esélye annak, hogy a jegybanki kamat februárra eléri a 6%-os szintet.

Címlapkép forrása: Rasid Necati Aslim/Anadolu Agency via Getty Images