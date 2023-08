Kínában válságtanácskozásokat tartanak a ketyegő adósságbomba miatt

Szabó Dániel 2023. augusztus 20. 13:44

A kínai hatóságok, köztük a központi bank és a pénzügyi szabályozó hatóságok, banki vezetőkkel találkoztak vasárnap, hangsúlyozva, hogy a gazdasági fellendülés támogatása érdekében növelni kell a hitelezést. Emellett a találkozón megvitatták a lakáshitelekre vonatkozó kiigazításokat és szakpolitikai optimalizálásokat is. A China Life Insurance Co. és a tőzsdék képviselői is jelen voltak, és a pénzügyi szektorban a helyi kormányzati adósságkockázatok kezelésére összpontosítottak.