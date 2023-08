Sok a gond a világ egyik legnagyobb "éléskamrájában", most a hagyma ára szállhat el

A szombaton bejelentett új adó a belföldi ellátás biztosítása és az infláció hűtése érdekében lép életbe, és az ország pénzügyminisztériuma szerint december 31-ig lesz hatályban.

A hagyma kiskereskedelmi ára Indiában éves szinten mintegy 20%-kal emelkedett, augusztus 19-én kilogrammonként átlagosan 30,72 indiai rúpia (37 cent) körül mozgott, szemben a tavalyi év azonos időszakának 20,44 rúpiájával - derül ki az indiai fogyasztóvédelmi minisztérium adataiból.

A 2023. július hónapban a Maharashtra és Karnataka kulcsfontosságú termőterületein lehullott nagy mennyiségű csapadék károsította a tárolt hagymatermést

- mondta Pushan Sharma, a CRISIL Market Intelligence and Analytics indiai kutatócég kutatási igazgatója, aki az S&P Global leányvállalata.

Eközben India júliusi inflációs számai 15 hónapos csúcsra, 7,44%-ra emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, ami nagyrészt a belföldi élelmiszerárak megugrásának tudható be. Áprilisban a Mintec szerint a hagyma ára 32,2%-kal csökkent az előző évhez képest a túlkínálat miatt, ami a korai termésérés következménye volt, most azonban Indiának pont ellenkező hatásokkal kell szembesülnie. A paradicsom ára Indiában korábban több mint 300%-kal emelkedett a kedvezőtlen időjárás miatt. India kormánya júliusban a nem basmati típusú fehér rizs exportját is betiltotta, hogy biztosítsa az elegendő hazai ellátást.

A kormány szeretné visszafogni [az árakat] és biztosítani a belföldi piacon a megfelelő rendelkezésre állást. A későn kezdődő monszun a jelenlegi hagymatermést is befolyásolta

- mondta Samarendu Mohanty, a Nemzetközi Burgonyaközpont (CIP) mezőgazdasági cég ázsiai regionális igazgatója.

Banglades, Malajzia, Srí Lanka és a Közel-Kelet egyes részei erősen függnek Indiától a hagyma-ellátás tekintetében, adók pedig jelentősen megemelik majd a hagyma árát ezekben az országokban - India a világ legnagyobb hagymaexportőre, és a CRISIL adatai szerint a globális hagymakereskedelem több mint 12%-át adja. Az áremelkedés emiatt a globális árakra is hatással lehet, de várhatóan rövid ideig, októberig tart csak, amikor is jelentős hagymatermés kerül majd a piacra.

Címlapkép forrása: Indranil Aditya/NurPhoto via Getty Images