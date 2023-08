Beszakadt a gázár szerdán

Kedden még kéthavi csúcson, 45 euró körül is járt az irányadó európai gázár az ausztrál sztrájkveszély miatt, de aztán több ok együttes hatására a szerdai kereskedésben beszakadt 40 euró alá.

Amint megírtuk: ma estig kell megállapodnia a Woodside Energy Groupnak a szakszervezettel ahhoz, hogy a legnagyobb ausztrál LNG-termelő üzemben elmaradjon szeptember elejétől a sztrájk, és azt megelőzően, feltehetően óvatossági okból zárhattak vételi pozíciókat befektetők a holland TTF gáztőzsdén. Az elmúlt órákban ugyanis konkrét hír nélkül heves áresés következett be a szeptemberi lejárat esetén 42 euró/MWh körülről 37 euró alá. Ezzel párhuzamosan a többi havi határidős kontraktus ára is esett, most 45-50 euró körül járnak a téli hónapok jegyzései.

A holland TTF gáztőzsde 2023. szeptemberi határidős kontraktusának áralakulása (EUR/MWh). Forrás: tradingeconomics.com

Közben persze az is segíti a (legközelebbi határidős) európai gázárak lefelé korrekcióját, hogy az európai gáztárolók összesített töltöttsége 91,3% felett jár, azaz lassan nem nagyon lesz hova betárolni a gázt, illetve bizonyos francia nukleáris reaktorok is visszatérnek a termelésbe a hőhullám után, így ez kevesebb gázfelhasználás felé mutat az áramtermelésben.

Egyelőre volatilisek maradhatnak az európai (közeli határidős) gázárak amiatt, hogy bizonytalan az ausztrál sztrájkfenyegetések kifutása, ugyanis a Chevron két LNG-egységénél ezekben a napokban zajlik a munkások szavazása, hogy ott is kezdeményezzenek-e sztrájkot, és az eredmények csütörtökre, illetve jövő hétfőre várhatók.

Bár Európa nem vesz közvetlenül ausztrál LNG-t, de Ázsia igen, és az ottani árak ugrásának hatása van az európai árakra is.

