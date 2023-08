Itt a friss előrejelzés: heves zivatarok, szélrohamok törnek be Magyarországra

Ma délutántól, estétől előbb a Dunántúlon, éjszaka pedig már a középső országrészben is erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton heves zivatarra is van esély nagyméretű jéggel, szélrohamokkal - írja friss előrejelzésében a met.hu