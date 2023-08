Itt a jegybank közleménye a kamatdöntésről!

A várakozásoknak megfelelően 15%-ról 14%-ra mérsékelte irányadó kamatát a Magyar Nemzeti Bank - derül ki a friss jegybanki közleményből. Ezzel a monetáris politika negyedik egymást követő alkalommal vágott a tavaly őszi forintkríziskor egekbe emelt irányadó kamatán, és egy lépésre van attól, hogy a ráta a vészkamatemelés előtti szintre süllyedjen. Az előretekintő jelzés szerint ez szeptemberben be is következhet, hiszen a közlemény így fogalmaz: "A javuló kockázati megítélés fennmaradása esetén a jegybank folytatja az egynapos tenderek kamatkondícióinak összezárását az alapkamattal."

A Monetáris Tanács augusztusban a korábbi ütemben folytatta a kamatkörnyezet normalizációját. Ezek alapján a Tanács mai ülése során augusztus 30-i hatállyal a kötelező tartalék választható részére fizetett kamatot 100 bázisponttal, 15 százalékról 14 százalékra, valamint a kamatfolyosó felső szélét jelentő O/N fedezett hiteleszköz kamatát szintén 100 bázisponttal 16,5 százalékra csökkentette. A Tanács az egynapos betéti gyorstenderek (ez az irányadó kamat) és devizacsere-tenderek esetében is 100 bázisponttal alacsonyabb kamatszint alkalmazását tartja indokoltnak - áll a jegybank kamatdöntés után kiadott közleményében.

Budapest Economic Forum 2023 A monetáris politikáról és a forint jövőjéről is beszélgetnek döntéshozók és szakértők a Budapest Economic Forumon.

A kamatdöntés indokló közlemény szövege itt olvasható, a kiemelések tőlünk származnak.

"A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A jegybank elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi stabilitás fenntartását és a Kormány gazdaság-, illetve környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos politikáját.

2023 második negyedévében az Európai Unióban a várakozásoknak megfelelően stagnálás közelében alakult a gazdaság növekedési üteme. Az Egyesült Államok gazdasága a vártnál nagyobb mértékben bővült, ugyanakkor a kínai növekedés elmaradt a várakozásoktól. A globális gazdasági kilátásokat továbbra is kettősség jellemzi. Az idei év egészét tekintve a fejlett országokban várhatóan lassul a kibocsátás növekedési üteme, míg a feltörekvő országok esetében a tavalyihoz hasonló növekedés várható. A legtöbb ország munkaerőpiacát feszesség jellemzi. Az európai energiaválság enyhülése a kontinens konjunktúrakilátásainak javulását vetíti előre. Ugyanakkor a folytatódó orosz-ukrán háború és az elhúzódóan magas inflációs környezet lefelé mutató növekedési kockázatokat okoz.

Globálisan folytatódott az inflációs ráták csökkenése. A világgazdaság lassulása, az energia- és a nyersanyagárak korrekciója, illetve a nemzetközi szállítási költségek csökkenése az inflációs ráták további süllyedését vetíti előre. A jellemzően lassan mérséklődő maginflációs mutatók azonban arra utalnak, hogy az árstabilitás újbóli elérése várhatóan elhúzódó folyamat lesz.

A nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság romlott a júliusi kamatdöntés óta. A befektetői hangulatot az amerikai makrogazdasági adatok, valamint a kínai gazdasági növekedés lassulásával kapcsolatos fejlemények határozták meg. A hazai pénzügyi piacok a nemzetközi hangulat változásaira, valamint a dollár árfolyamának alakulására a régiónál nagyobb mértékben reagáltak. Az olajárak és az európai gázárak az elmúlt hónap során nagy volatilitás mellett emelkedtek. Az orosz-ukrán háború jelentette bizonytalanság továbbra is negatívan befolyásolja a kockázatvállalási hajlandóságot.

A Federal Reserve (Fed) és az Európai Központi Bank (EKB) a júliusi kamatdöntő ülés alkalmával az elemzői várakozásokkal összhangban egyaránt 25–25 bázisponttal szigorította a monetáris kondícióikat. A piaci várakozások szerint mindkét jegybank a kamatemelési ciklus végéhez közeledik, ugyanakkor a piaci árazások alapján a várt kamatpálya kismértékben feljebb tolódott. A régiós jegybankok nem változtattak az irányadó rátákon. A döntéshozói nyilatkozatok alapján a lengyel jegybank esetében akár már ősszel kamatcsökkentésre kerülhet sor, míg a cseh és a román jegybank esetében későbbre tolódott az első kamatcsökkentés lehetősége.

2023 második negyedévében éves összevetésben 2,4 százalékkal mérséklődött a hazai GDP. Az előzetes adatok alapján a hazai gazdasági teljesítmény csökkenéséhez főként az ipari kibocsátás és a piaci szolgáltatások mérséklődése járult hozzá, míg a mezőgazdaság és az egészségügy, szociális ellátás ágazat teljesítménye mérsékelte a visszaesést. Júniusban tovább csökkent az ipari és az építőipari termelés, valamint a kiskereskedelmi forgalom. A feldolgozóipari alágak közül a járműgyártásban, valamint a villamos berendezések gyártásában nőtt a termelés volumene. A lakossági bizalmi indikátor továbbra is alacsony szinten alakul, a munkaerőpiac változatlanul feszes, a munkanélküliségi ráta alacsony.

2023 első felében a csökkenő reálbérek, az emelkedő vállalati költségek, valamint az óvatossá váló fogyasztói és beruházói döntések egyaránt hozzájárulnak a belső kereslet szűküléséhez, míg a nettó export támogatja a kibocsátás bővülését. Az év második felétől a csökkenő inflációval párhuzamosan ismételten emelkedő reálbérek elősegítik a GDP-növekedés élénkülését. Az idei gazdasági teljesítményt a tavalyi aszályos év után korrigáló mezőgazdasági növekedés javítja.

Júliusban gyorsult a hazai infláció csökkenése. A fogyasztói árak éves összevetésben 17,6 százalékkal emelkedtek, míg a maginfláció 17,5 százalékon alakult. A fogyasztóiár-index 2,5 százalékponttal mérséklődött júniushoz képest, ami elsősorban a feldolgozott élelmiszerek és az iparcikkek lassuló árdinamikájához volt köthető. A maginfláció lassulása a termékek és a szolgáltatások széles körében jelentkezett, így a mutató 3,3 százalékponttal csökkent az előző hónaphoz képest. Júliusban ismét csökkent a piaci szolgáltatások éves árindexe. A lakossági és a vállalati inflációs várakozások tovább mérséklődtek.

A következő hónapokban folytatódik a hazai infláció és maginfláció gyors ütemű csökkenése. 2023 folyamán egyre markánsabban jelentkezik a szigorú monetáris politika, a csökkenő globális nyersanyagárak, a mérséklődő hazai fogyasztás és a kormányzat piaci versenyt erősítő lépéseinek árleszorító hatása. A dezinfláció üteme tovább gyorsul, így várhatóan az ősz folyamán már egyszámjegyű tartományba mérséklődik az infláció. A fogyasztóiár-index várhatóan 2025 elején tér vissza a jegybanki toleranciasávba.

A költségvetési hiány mérséklődése az idei évben tovább folytatódik. A 2023. évi deficitre vonatkozó költségvetési előirányzat 3,9 százalék. Az államadósság-ráta az előző év végi 73,3 százalékról a nominális GDP növekedése és a hiány mérséklődése következtében 2023 végére 70 százalék alá csökken.

Tovább folytatódott a külső egyensúlyi folyamatok gyors javulása. A folyó fizetési mérleg egyenlege 2023 júniusában jelentős, közel 550 millió eurós többletet mutatott, elsősorban a külkereskedelmi egyenleg rekordmértékű, 1,7 milliárd eurós többletének következtében. A külső egyensúly trendszerű javulása mögött a kedvezőbb energiaegyenleg és cserearányok, a belföldi kereslet alkalmazkodása és az export stabil növekedése áll. (Egy hónappal ezelőtt az export élénkülését még az "élénk" jelzővel illette a közlemény - a szerk.) Az idei évben a folyó fizetési mérleg hiánya a javuló külkereskedelmi egyenleggel párhuzamosan a júniusban vártnál kedvezőbben, a GDP 2 százaléka alatti szinten alakulhat. 2024-ben az elmúlt időszakban kiépült új exportkapacitások termelésbe állásával, valamint a normalizálódó világgazdasági környezettel folytatódik a külkereskedelmi egyenleg és a finanszírozási képesség javulása.

A Monetáris Tanács megítélése szerint az árstabilitás elérése érdekében továbbra is a szigorú monetáris kondíciók fenntartása szükséges. A Tanács a mai ülése során az alapkamatot 13 százalékon tartotta. Az alapkamat jelenlegi szintje megfelelő a fundamentális inflációs kockázatok kezelésére. A dezinfláció gyorsulásával a hazai reálkamat hamarosan pozitív tartományba kerül, ami elősegíti az inflációs cél elérését.

A Monetáris Tanács augusztusban a korábbi ütemben folytatta a kamatkörnyezet normalizációját. Ezek alapján a Tanács mai ülése során augusztus 30-i hatállyal a kötelező tartalék választható részére fizetett kamatot 100 bázisponttal, 15 százalékról 14 százalékra, valamint a kamatfolyosó felső szélét jelentő O/N fedezett hiteleszköz kamatát szintén 100 bázisponttal 16,5 százalékra csökkentette. A Tanács az egynapos betéti gyorstenderek és devizacsere-tenderek esetében is 100 bázisponttal alacsonyabb kamatszint alkalmazását tartja indokoltnak.

A Monetáris Tanács megítélése szerint a monetáris transzmisszió erősítése előretekintve is kiemelten fontos az árstabilitás eléréséhez. Ennek érdekében a jegybank a bankközi forintlikviditás hosszabb távú lekötését célzó eszközöket a következő időszakban is alkalmazza.

A Monetáris Tanács megítélése szerint az alapkamat jelenlegi szintjének fenntartása biztosítja az inflációs várakozások horgonyzását és az inflációs cél fenntartható módon történő elérését. A pénzpiaci stabilitás előretekintve is kulcsfontosságú az árstabilitás eléréséhez. A jelenlegi környezetben óvatos és fokozatos megközelítés indokolt. Az MNB folyamatosan értékeli a nemzetközi pénzpiaci folyamatok hazai kockázati környezetre gyakorolt hatásait, a beérkező makrogazdasági adatokat, illetve az inflációs kilátások alakulását. A javuló kockázati megítélés fennmaradása esetén a jegybank folytatja az egynapos tenderek kamatkondícióinak összezárását az alapkamattal."

Kapcsolódó cikkünk 2023. 08. 29. Itt az MNB friss döntése a kamatokról!

A mai döntésről

Mivel a monetáris politika eszköztára az elmúlt évek "furcsaságai" miatt igen zavaros, ezért érdemes röviden áttekinteni, mi történik a "kamatdöntés" napján.



- Hivatalosan a monetáris tanács a havi rendes kamatdöntő ülésén a gazdaság szempontjából csaknem teljesen érdektelen alapkamatról (és a kamatfolyosóról) dönt.



- A valódi irányadó kamatról viszont "elvileg" - az eszköztár többszöri átalakítása után - minden nap reggel határozhat az igazgatóság.



- A kiszámíthatóság növelése jegyében (amióta nem kell annyira félni a forint újabb elszállásától) a jegybanknak van egy olyan ígérete, hogy az irányadó kamatot is csak a havi rendes kamatdöntő ülés napján változtatják.



- Ám ezt ennek ellenére nem teszik közzé 14 órakor, amikor az alapkamatról szóló döntést bejelentik, hanem a gazdaság számára fontos irányadó kamatot a 15 órakor megjelenő közleményből kell kihámozni.



- Hogy egy kicsit még sejtelmesebb legyen, a 14 órai döntésből már ki lehet olvasni, mi történhet 15 órakor az irányadó kamattal, mert a kamatfolyosó felső szélét hónapok óta akkora mértékben csökkenti, mint végül amennyivel magát az irányadó kamatot is - egy órával később.



Vagyis a fentiek alapján ma az történt, hogy 14 órakor az MNB bejelentette, hogy az indifferens alapkamat 13%-os, és most sem változott. (Várhatóan nem is változik addig, amíg az irányadó kamat erre a szintre nem süllyed.), A kamatfolyó felső szélét (az egynapos jegybanki hitelkamatot) 100 bázisponttal mérsékelte, amiből lehetett sejteni, hogy az irányadó kamattal mi történik 15 órakor. Nem is történt meglepetés: a közleményből kiderült, hogy az irányadó kamat 15-ről 14%-ra csökken.

Címlapkép forrása: Shutterstock