Itt az MNB friss döntése a kamatokról!

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 13 százalékon hagyta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa. Ugyanakkor a kamatfolyosó felső szélét jelentő egynapos hitelkamatot további 100 bázisponttal csökkentették, ami az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján egyértelmű jelzés arra, hogy a 15 órakor megjelenő közleményben a valódi, irányadó rátát szintén 100 bázisponttal, 14 százalékra mérsékelte a monetáris tanács.

Változatlanul 13 százalékos alapkamatról határozott az MNB Monetáris Tanácsa, ugyanakkor az egynapos hitel kamatát 100 bázisponttal 16,5 százalékra mérsékelte. A kamatfolyosó 12,5 százalékos alsó széle szintén változatlan.

Az irányadó kamatról majd csak a három órakor megjelenő közleményben nyilatkozik a jegybank, ugyanakkor az elmúlt hónapok gyakorlata alapján szinte borítékolható az újabb 100 bázispontos vágás 14 százalékra. Eddig ugyanis a folyosó felső szélének módosítása rendre „megelőlegezte” az irányadó ráta csökkentését.

Ha beigazolódik a várakozás, akkor az irányadó kamat a következő ülésen, szeptember végén olvadhat össze az alapkamattal 13 százalékon. A nagy kérdés az lehet, hogy utána hogyan folytatja a Monetáris Tanács. Egyrészt az ősz elején lehetősége nyílik arra, hogy a teljesen feleslegesen összevissza tekert jegybanki eszköztárt a kétféle kamat összeolvasztásával egyszerűsítse. Erre akár már most is tehet utalást az MNB. Másrészt ebből az alkalomból (és mert szeptemberben újra megjelenik a negyedéves gyakoriságú inflációs jelentés) újragondolhatja a kamatpályát. Igaz, a jelenlegi inflációs kilátások szerint az év végéig 7-8 százalékra csökkenhet a pénzromlás üteme, emellett még lehet tér az alapkamat további csökkentésére, hiszen a 10 százalék körüli kamatszint (ahová ezzel a tempóval épp decemberre érne el a jegybank) is pozitív reálkamatot jelentene.

A jegybank óvatos jelzései szerint nem lesz szünet ősszel sem a kamatvágásban, amit segíthet, hogy a gazdaság egy éve recesszióban van, és így az inflációt nem érik olyan felhajtó sokkok, mint az elmúlt két évben. Ezekre a kérdésekre akár már ma tehet utalást a jegybank a három órakor megjelenő közleményben, illetve Virág Barnabás háttérbeszélgetésén.

Címlapkép forrása: Shutterstock