A háború mellett történelmi csúcsra ugrott Európa orosz cseppfolyósított földgázimportja

Idén az első 7 hónapban mintegy 1,6%-kal történelmi csúcsra emelkedett az uniós tagállamok cseppfolyósított orosz földgázimportja, és így az Egyesült Államok után Oroszország lett az EU második legnagyobb LNG-beszállítója idén, mintegy 5,3 milliárd eurót utalva egy orosz vezetésű konzorciumnak – mutat rá friss összefoglalójában a Financial Times

A Kpler adatai alapján a cikk azt mutatja be, hogy havonta mintegy 2 milliárd köbméternek megfelelő LNG-t importálnak Oroszországból az EU-tagállamok: az első 7 hónapban összesen mintegy 21,6 millió tonnát, átszámolva mintegy 13,3 milliárd köbmétert tett ez ki, ami a teljes 133,5 millió tonnányi (82 milliárd köbméternyi) uniós LNG-importnak a 16%-át teszi ki.

Ezzel az Egyesült Államok után Oroszország lett a második legnagyobb uniós LNG-importforrás, ha pedig az orosz LNG legnagyobb importőreit országrangsor szerint nézzük, akkor Kína után Belgium és Spanyolország a második, illetve harmadik legnagyobb orosz LNG-importőr.

Érdemes megjegyezni, hogy az alacsony bázisról könnyű nőni, de ezzel együtt is idén az első hét hónapban átlagosan 40%-kal volt nagyobb az oroszországi LNG-importja az uniós tagállamoknak, mint a háború előtti utolsó évben, 2021-ben ugyanezen időszak alatt.

A cikk felidézi azt, hogy Teresa Ribera spanyol energiaügyi miniszter tavasszal még azt hangsúlyozta: szankciókkal kell sújtani az orosz LNG-importot, hogy tényleg abbahagyja az EU ezen a csatornán keresztül az orosz hadigépezet finanszírozását (igaz az orosz LNG döntő része a Jamál LNG vegyesvállalaton keresztül érkezik Európába, amelynek az orosz Novatek a főrészvényese, de benne van a francia TotalEnergies, a kínai CNPC és a kínai állami alap is, és a vegyesvállalatnak nem kell exportvámot fizetnie, de társasági adót igen).

Kadri Simson uniós energiaügyi biztos is szorgalmazta tavasszal, hogy a blokk "a lehető leghamarabb teljesen megszabadulhat és meg is kell szabadulnia az orosz gáztól, szem előtt tartva az ellátás biztonságát".

Tavasszal az uniós szakminiszterek egy olyan szabályozást alkottak meg, amely kizárja az orosz és fehérorosz cégeknek az uniós LNG infrastruktúrában a kapacitásfoglalásokat, de ezt még át kell vinni az Európai Parlamenten is.

A cikk beidézi Henning Gloysteinnek, az Eurasia Group energia-, éghajlat- és erőforrásügyi igazgatójának meglátást is, aki szerint bár a most közelgő télen „közel nulla” annak a valószínűsége, hogy az uniós kormányoknak télen gázhiány miatt ipari leállásokat kelljen elrendelnie, de azt is hozzátette, hogy az EU-nak további 10%-kal csökkentenie kell a gázfelhasználást ahhoz, hogy a következő években elkerülje a gázforrásokért folytatott versenyt.

Ha nem csökkentjük strukturálisan 10-15 százalékkal a gázfogyasztást, akkor fennáll a veszélye annak, hogy ez a verseny [az ellátásért] minden évben megismétlődik.

- rögzítette.

