Várhatóan megszakad az ukrajnai gáztranzit – üzente Szijjártó Péter

A bolgár elnökkel egyeztetett szerda este telefonon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amely kapcsán azt üzente: „egyetértettünk abban is, hogy az Ukrajnán keresztüli földgázszállítás várható megszakadása igencsak megnöveli a bolgár-szerb-magyar szállítási útvonal jelentőségét.”

A rövid Facebook-posztban Szijjártó emlékeztetett rá, hogy Rumen Radev (képünkön jobbra) bolgár elnökkel folytatott beszélgetése során az energetikai együttműködés erősítése volt a téma. Ezt azzal indokolta, hogy „mivel Azerbajdzsánból és Törökországból is egyre több földgázt tervezünk vásárolni, egyre nagyobb szükségünk lesz a Bulgárián keresztüli tranzitszállítási kapacitásokra. Elnök úr biztosított arról, hogy számíthatunk rá ebben a kérdésben”.

Ezután jelezte a magyar tárcavezető az ukrajnai tranzit várható megszakadását, igaz az nem derül ki a posztból, hogy ezt „idő előtt” várja, azaz a 2024 végi orosz-ukrán tranzitszerződés lejárta előtti akár szabotázs miatt (ez ugyanis ellehetetlenítené a magyar-orosz gázszerződés évi 1 milliárd köbméteres „lábának” teljesítését is), vagy a várhatóan 2024 végén bekövetkező megszakadására érti, az említett szerződés elmaradó megújítása miatt. Utóbbira az elmúlt hetekben háromszor is figyelmeztetett az ukrán energetikai miniszter, amire azt a csattanós választ adta Szijjártó, hogy az így kiesé magyar-orosz szerződéses szállítást átterelik majd a Török Áramlatra, ami Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül juttatja el a gázt hazánkba.

A mostani tárgyalás kapcsán ezen felül arra is utalt, hogy közvetlenül Azerbajdzsántól is vesz majd évi 2 milliárd köbméternyi gázt Magyarország (ennek első 100 millió köbméternyi része már idén év végén megérkezhet), illetve a minap kötött szerződés értelmében 275 millió köbméternyi gázt vesz az MVM a török kereskedő cégtől is.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala