Eljött a nyilvános bocsánatkérések kora

A közösségimédia-központú közönség egyre inkább megköveteli a hírességektől, közszereplőktől és a vállalatok első embereitől, hogy szükség esetén nyilvánosan is bocsánatot kérjenek. Az új trend szerint a vezetők által elkövetett baklövésekkel, a tömeges elbocsátásokkal, rasszista vagy gyűlöletkeltő esetekkel kapcsolatos megnyilvánulások nem tabuk többé. De vajon hosszú távon kinek jó és hova vezet mindez?

Bocsánatkérési kisokost, ügyfeleknek, kollégáknak szóló bocsánatkérő sablonleveket, és -szövegeket sem bonyolult ma már találni a világhálón. Ezek a dokumentumok egy olyan trend létezését támasztják alá, amelynek - mint annyi más, a HR-rel kapcsolatos jelenségnek - a közösségimédia használatának mindennapossá válása biztosított kitűnő táptalajt.

Nevezetesen: az elmúlt évtizedekben jellemző gyakorlattal ellentétben mára teljesen megszokottá vált, hogy egy-egy baklövés után világsztárok, neves politikusok, híres sportolók és vezető nagyvállalatok elnök-vezérigazgatói állnak ki a (virtuális) nyilvánosság elé, és kérnek bocsánatot tetteikért, szavaikért, viselkedésükért.

Félreértések, politikai áthallások, érzéketlenség

Idén áprilisban a dalai láma kényszerült bocsánatkérésre, miután egy indiai alapítvány rendezvényén arra kért egy kisfiút, hogy szopogassa a nyelvét.

kényszerült bocsánatkérésre, miután egy indiai alapítvány rendezvényén arra kért egy kisfiút, hogy szopogassa a nyelvét. Scott Kirby, a United amerikai légitársaság vezetője pedig munkatársai és az utasok előtt mea culpázott még július elején, mert miközben az időjárási körülmények miatt a több ezer járatot töröltek, ő a magángépével simán elrepült New Jersey-ből Colorado államba. Azt ígérte, a jövőben tiszteletteljesebben fog viselkedni.

amerikai légitársaság vezetője pedig munkatársai és az utasok előtt mea culpázott még július elején, mert miközben az időjárási körülmények miatt a több ezer járatot töröltek, ő a magángépével simán elrepült New Jersey-ből Colorado államba. Azt ígérte, a jövőben tiszteletteljesebben fog viselkedni. Miután júniusban egy Bolognából Tel Avivba tartó járaton az egyik junior légiutas-kísérő közölte, hogy a járat hamarosan Palesztinában fog leszállni, és egyes izraeli lapok arra szólították fel az izraelieket, hogy bojkottálják a légitársaságot, Eddie Wilson, a Ryanair CEO-ja állt ki a nyilvánosság elé, és kért bocsánatot. Ártatlan tévedésről volt szó, mondta, amelynek nem volt politikai felhangja. A Palesztina név használata a mai Izrael helyett a zsidó állam el nem ismerését jelenti, és a legtöbb izraeli rendkívül provokatívnak tartja. A Ryanair pedig a második legnagyobb légitársaság Izraelben.

állt ki a nyilvánosság elé, és kért bocsánatot. Ártatlan tévedésről volt szó, mondta, amelynek nem volt politikai felhangja. A Palesztina név használata a mai Izrael helyett a zsidó állam el nem ismerését jelenti, és a legtöbb izraeli rendkívül provokatívnak tartja. A Ryanair pedig a második legnagyobb légitársaság Izraelben. Vishal Garg, a Better.com nevű, jelzálogokkal foglalkozó startup ügyvezetője 2021 decemberében egy háromperces Zoom-hívás során közölte a cég 900 munkatársával, hogy megválik tőlük. Később ő is bocsánatot kért az érzéketlenségéért, aztán végül elhagyta a vállalatot. Igaz, egy belsős e-mail szerint csupán szünetet tartott kötelességei teljesítésében, hogy átgondolja a vezetői működését és visszataláljon az értékekhez, amelyek a Bettert jellemzik. Garg korábban buta delfineknek is titulálta munkatársait. „Nem mutattam kellő tiszteletet és megbecsülést. Nagyon sajnálom, amit tettem és elkötelezetten tanulni szeretnék a helyzetből, hogy azzá a vezetővé vállhassak, amit elvárnak tőlem” – fogalmazott Better idei visszatérése után, akit coach is segít ebben a folyamatban.

Sablon PR-szövegek helyett őszinte (?) érzelmek

A PR-osok és nagyvállalati marketingszakemberek bábáskodása nyomán születő steril, óvatos, politikailag korrekt sajtóközlemények világához képest óriási változást jelent a személyes bocsánatkérések megjelenése. Ezeket a vezetők és hírességek a közönségüknek legmegfelelőbb platformon - Twitteren, Instagramon, YouTube-on, TikTokon, Facebookon vagy a LinkedInen - teszik közzé.

Egyes szakértők szerint azonban ez a gyakorlat megváltoztatja a bocsánatkéréshez való viszonyunkat: azt is, ahogyan megfogalmazzunk, és azt is, ahogyan fogadjuk az elnézést kérő szavakat.

Ez a változás pedig korántsem mindig pozitív, és gyakran hatástalanná teszi a megnyilvánulásokat.

Marjorie Ingall, a Susan McCarthyval közösen írt "Sorry, Sorry, Sorry: The Case for Good Apologies" című könyv társszerzője SorryWatch nevű weboldalán 2012 óta követi nyomon a nyilvános bocsánatkéréseket. Szerinte ma már rendkívül gyakori a közösségi média használata erre a célra. Ezek a platformok lehetővé teszik a közszereplők számára, hogy széles közönséghez szóljanak, miközben megteremtik az intimitás érzését is.

Karina Schumann, a Pittsburghi Egyetem szociálpszichológia docense szerint a közösségi média hozzájárult ahhoz, hogy létrejöjjön az elszámoltathatóságot igazi értékké emelő környezet, ezzel párhuzamosan pedig nagyfokú tudatosságra sarkallta a közszereplőket azzal kapcsolatban, hogy mit mondjanak és tegyenek. Mivel az emberek életének egyre több részlete zajlik a nyilvánosság előtt, a közszereplők is a közösségi médiába helyezték át a “bocsánatkérést”, hiszen ez a leggyorsabb és leghatékonyabb módja, hogy visszanyerjék rajongóik szimpátiáját, és megmentsék a hírnevüket.

Mindenki Mea culpa módban

Schumann azonban úgy véli, hogy ez a könnyített út idővel azt az elvárást is megteremtette, hogy a hírességek lépten-nyomon bocsánatot kérjenek különböző dolgokért. Olyasmikért is, amikért korábban nem tették volna, ez pedig a bocsánatkérés értékének inflálódásához vezet.

Míg 20 évvel ezelőtt rendkívül ritkán fordult elő, hogy valaki nyilvánosan bocsánatot kérjen, mostanra ez magától értetődővé, sőt gyakorivá és elvárttá vált.

Az elmúlt néhány évtizedet egyes tudósok a bocsánatkérés korának is nevezik

- hívja fel a figyelmet Schumann.

Mivel a bocsánatkérésre vonatkozó elvárás egyfajta hallgatólagos megállapodássá vált a közszereplők és a nyilvánosság között, a szakember szerint ez valójában egyre kevésbé hatékony. A rajongók számára úgy tűnhet, hogy mindez csupán a nyomás hatására történik meg. Az emberek ugyanis tisztában vannak azzal, hogy ezek a hírességek és vezérigazgatók ilyenkor nemcsak a rajongóiktól kérnek bocsánatot, hanem a megélhetésüket részben biztosító szponzoraiktól, üzleti partnereiktől is.

Egyre kevesebbet érő szép szavak

A popkultúra kritikusa, Zarinah szerint bár úgy tűnhet, hogy a hírességek személyesen lépnek kapcsolatba a rajongókkal, ez a valóságban nem egy létező, kölcsönösségen alapuó viszony, így a bocsánatkéréseket egyre nehezebb hitelessé tenni. Az elnézésért esedező posztok áradata pedig szkeptikusabbá, valamint a mesterkéltségre érzékennyé teszi az embereket.

Szakértők szerint bármennyire is hatástalanok voltak a sablonos és semmitmondó vállalati sajtóközlemények, a manapság a közösségi médiában burjánzó bocsánatkérések sem sokkal jobbak.

Már a puszta mennyiségük hatástalanná teheti őket, hiszen annyira megszokottá váltak, hogy végül a közszereplők nem igazán nyernek semmit a mea culpázó posztokkal. Ugyanakkor az is igaz, hogy akik manapság nem kérnek bocsánatot egy-egy tévedésért, még többet veszíthetnek. A közönség ugyanis már elvárja, hogy aki hibázott, igenis szórjon homokot a fejére.

Címlapkép forrása: Klaus Vedfelt via Getty Images