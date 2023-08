Óriási zuhanás a magyar beruházási teljesítményben

A második negyedévben a magyarországi beruházási teljesítmény 4,1%-kal múlta alul az előző negyedévi szintet és 13,5%-kal volt kisebb az egy évvel korábbinál.

A friss adat (és a közelmúltbeli számok erőteljes revideálása) után kirajzolódó kép egy egyértelmű lejtmenetet mutat 2022 második negyedéve óta, vagyis a beruházási teljesítmény is azóta csökken, amióta a magyar gazdaság recesszióban van.

A KSH közlése szerint a beruházások általános visszaeséséhez a legtöbb nemzetgazdasági ág hozzájárult. A beruházási teljesítményérték mindössze a feldolgozóiparban, illetve néhány, összességében kisebb súlyú területen emelkedett. A külföldi érdekeltségű vállalkozások visszafogottabb beruházási teljesítménye mellett az állami tulajdonú vállalatok is mérsékelték fejlesztéseiket, ez utóbbiaknál meghatározóan az uniós forrásból megvalósuló projektek kisebb tárgyidőszaki ráfordításai okozták a beruházások csökkenését.

Az adatok értelmezhetősége a szokásosnál nagyobb nehézségekbe ütközik, mert a KSH teljesen átgyúrta az előző negyedév számait. Olyannyira, hogy 3 hónapja például még emelkedést jelzett negyedéves alapon, mostanra már ez csökkenésre változtatta. Az alábbi ábra bal oldalán a május végén ismert helyzet látható, a jobb oldalán a mai jelentés adatai.

Mindez úgy történt, hogy az ágazati beruházási teljesítményekben is brutális módosítások történtek. Ráadásul nem egységesen lefelé történtek változások, hanem mindkét irányba. Például a feldolgozóipar első negyedévi beruházási teljesítménynövekedését először 7,3%-ra mérte a KSH, most ezt 17,2%-ra (!) módosította. (A feldolgozóipar második negyedéves növekedése most 7,3%, de ezek után nagy kérdés, hogy ez mekkorát változik három hónap múlva, amikor a 3. negyedéves jelentés megérkezik.) Hasonlóképpen óriásit ugrott az első negyedéves dinamika a szállítás, raktározás ágazatban (+12,2 százalékpont), a pénzügyi szektorban (+8,2 %p), a vendéglátásban (+7,7%p). Eközben lefelé korrigálta a hivatal a beruházási indexet az ingatlanügyletek (-9,6%p), az egészségügy (-6,8%p) és a szórakoztatás (-26,2%p) esetében.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Shutterstock