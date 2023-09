Az infláció esik, de korai örülni - bekövetkezik a rémálom, amit egyszer már átélt a világ?

Portfolio 2023. szeptember 03. 06:10

Jelenleg, amikor az infláció 40 éves csúcsról mérséklődik a fejlett világban, óhatatlanul eszünkbe jut, hogy ilyet egyszer már láttunk: a '70-es években is meredeken esett az infláció, hogy utána még magasabb szintre nőjön. Akkor a második inflációs hullámot csak fájdalmas recessziót eredményezve sikerült letörni. A jegybankok szerte a világban attól tartanak, hogy most is bekövetkezhet az infláció ismételt fellángolása, ezért ragaszkodnak a szigorú monetáris politikához. De mekkora az esély rá, hogy ismét bekövetkezik az a horrorszcenárió, ami a '70-es években? Az ING elemzésében válaszolja meg ezt a kínzó kérdést.