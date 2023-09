Biden: A klímaváltozás az oka annak, ami most Floridában történik

Florida hurrikán sújtotta északnyugati vidékére látogatott Joe Biden amerikai elnök, aki felszólította a törvényhozást, hogy fogadja el 16 milliárd dolláros (mintegy 5700 milliárd forintos) igényét a szövetségi katasztrófaalap feltöltésére.

Az államfő arra hivatkozott, hogy az idei szokatlanul sok természeti katasztrófa miatt a korábban a költségvetésben szereplő összeg elfogyott. Az elnök augusztusban mintegy 40 milliárd dollár (14 250 milliárd forint) pótlólagos forrást kért a kongresszustól, amiben még 12 milliárd dollár (4275 milliárd forint) szerepelt a természeti csapások kezelésére, de a héten közölte, hogy plusz 4 milliárddal (1425 milliárd forint) egészíti ki a kérést.

Az extra források kérése persze azzal is összefügg, hogy az Egyesült Államok fiskális helyzete meglehetősen gyenge. az amerikai közgazdasági közbeszédben egyre nagyobb hangsúlyt kap az amerikai adóssággal kapcsolatos kilátások gyors romlása. Ahogy korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk, a költségvetési politika az utóbbi években sokat veszített fegyelmezettségéből. Messze nem kizárólag arról van szó, hogy a koronavírus-válságra adott fiskális válasz (amely egyébként hozzájárult a gyors visszapattanáshoz a reálgazdaságban) átmenetileg kedvezőtlenebb pályára tette a költségvetést. Valójában az egyensúly romlása már nem köthető a koronavírushoz, amit jól mutat, hogy a következő években az ideit jócskán meghaladó költségvetési hiány várható, a kongresszus költségvetést ellenrőző szerve, a Congressional Budget Office (CBO) szerint a következő években végig 6% körüli GDP-arányos költségvetési hiány várható.

A költségvetési leállás egyébként újra fenyeget, szeptember végéig van idő kidolgozni azokat a terveket, amelyekkel elhárítható a működési zavar.

Joe Biden a vihar okozta károkat megtekintve szövetségi forrásokat és segítséget ígért az újjáépítéshez és helyreállításhoz mind a lakóingatlanok, mind a kisvállalkozások tulajdonosainak, és úgy vélekedett, hogy az egyre sűrűbb természeti katasztrófák letagadhatatlanná teszik a klímaváltozás valóságát.

Az Idalia hurrikán szerda kora reggel, 3-as erősségű viharként - óránként mintegy 200 kilométeres sebességű széllökésekkel - érte el Floridát, amelynek partvidéki területein okozta a legsúlyosabb károkat, több családi házat lakhatatlanná téve. A szél számos további épület tetejét megbontotta, a tengerpartot mintegy 2 méter magas hullámokkal árasztotta el, törmelékkel borítva el a lakott településeket.

A vihar, fokozatosan veszítve erejéből, északkeleti irányban haladt keresztül Floridán, majd Georgia, Dél- és Észak-Karolina államon, ahol elhagyta az Egyesült Államokat. A hurrikánnak van egy megerősített halálos áldozata Georgia államban, ahol egy fa dőlt egy emberre. Korábban jelentések érkeztek egy floridai halálos áldozatról is. Georgiában szintén épületekben is okozott károkat a vihar, valamint komoly terméskiesést idézett elő a mezőgazdaságban, főként a kiterjedt pekándió-ültetvényeken. A trópusi vihar belsejében helyenként tornádó, azaz forgószél is kialakult, ami fokozta a károk mértékét. Dél-Karolinában a tengerparti Charleston városának jó részét elárasztotta az Idalia.

A viharzóna átvonulása nyomán az érintett államokban csaknem 1 millió helyen szűnt meg az áramellátás, pénteken még több mint 100 ezer helyen nem volt villany. Az egyik szolgáltató a hétvégén közölte, hogy nagyjából 30 ezer fogyasztónál hetekbe telik a helyreállítás, náluk ugyanis a szél szinte teljesen megsemmisítette az infrastruktúrát, kidöntve a vezetékeket tartó oszlopokat is.

