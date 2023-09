Ilyen fordulatot nemigen látott a világ: szénerőművek is kaphatnak fenntarthatósági elismerést

Indonézia pénzügyi szabályozó hatósága (OJK) fontolóra vette, hogy az elektromos járművek akkumulátorgyártóinak áramot szolgáltató széntüzelésű erőműveket zöld finanszírozásra alkalmassá tegye - jelentette ki a hatóság vezetője kedden, ami a környezetvédők kritikáját váltotta ki.

Mahendra Siregar, az OJK vezetője újságíróknak elmondta, hogy Indonézia "zöld rendszere" - egy olyan keretrendszer, amely meghatározza, hogy mely beruházások tekinthetők környezetbarátnak - jelenleg felülvizsgálat alatt áll, hogy a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) által elfogadott rendszertannak megfelelően tartalmazza a szénerőművek korai nyugdíjazásának finanszírozását.

Az OJK ugyanezen felülvizsgálat keretében ugyanakkor fontolóra venné a zöld címke kiterjesztését a fenntarthatónak tekintett termékeket - például az elektromos járművek akkumulátorait - előállító iparágak által használt széntüzelésű erőművekre nyújtott hitelekre.

Végeredményben a teljes eredményt, a teljes ellátási lánc végtermékét kell látnunk

- mondta Mahendra, kifejtve, hogy szerinte az ilyen finanszírozás környezetvédelmi szempontból megfelelőnek tekinthető

Míg számos bank leállította a szénvagyon kitermelésének finanszírozását, a legtöbb indonéz hitelező továbbra is hitelezi a fosszilis tüzelőanyaggal kapcsolatos projekteket. Indonézia ráadásul a világ egyik legnagyobb szén-dioxid-kibocsátója. Jakarta korábban ígéretet tett arra, hogy 2060-ra eléri a nettó nulla kibocsátást, részben azáltal, hogy a környezetszennyező energiatermelését megújuló energiaforrásokkal váltja fel.

Rendkívül aggasztó, hogy most az új szénerőműveket a környezet védelmének vagy javításának tekintik. Ez egyszerűen ellentmond a tudományos bizonyítékoknak

- áll az Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) agytröszt közleményében.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images