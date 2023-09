Konténertantermekkel és ideiglenes órarenddel indult az idei tanév néhány iskolában

A budapesti Bókay Árpád Általános Iskolában például ideiglenes órarenddel indult a tanítás, mivel a fenntartó Külső-Pesti Tankerületi Központ nem fogadta el az iskola tantárgyfelosztását, értesült róla a Népszava.

Az intézményvezetés tájékoztatása szerint ez azt eredményezte, hogy nem tudtak szerződést kötni az óraadókkal és nyugdíjasokkal, így a kémia és matematika órákat az első héten helyettesítéssel oldják meg.

A Népszava szerint a mostani tanévre való felkészülést az akadályozhatta, hogy a tanév rendje egy héttel, a tanárok munkaidejét is szabályozó új pedagógus életpályatörvény végrehajtási rendelete pedig mindössze egy nappal a tanévkezdés előtt jelent meg, míg tavaly a tanévkezdéshez szükséges információk már áprilisban rendelkezésre álltak.

A tantárgyfelosztások elfogadása jogszabályi és eljárásrendi eltérések esetén kerülhet vissza az iskolákhoz javítás miatt, a fenntartói elfogadás határideje pedig szeptember 22-e

- közölte Rábel Krisztina, a Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója. Hozzátette, hogy minden intézményükben, így a Bókay-ban is rendben elkezdődött a tanítás.

A Borsod megyei Monoki Kossuth Lajos Általános Iskolában is különleges volt az iskolakezdés: a diákoknak nem Monokon, hanem a mintegy nyolc kilométerrel arrébb lévő Legyesbényei iskolában kellett megkezdeniük a tanévet. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője szerint ez energiatakarékossági okokból történt már az előző tanévben is.

Nem nyitott ki idén a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola sem, mivel júliusban beszakadt az iskola tornatermének teteje és nem sikerült helyreállítaniuk tanévkezdésig. Az iskolavezetés tájékoztatása szerint négy különböző helyszínen kezdődött meg a tanítás, ami várhatóan szeptember 15-ig marad így.

Hasonló problémák merültek fel más iskolákban is: többek között Orosházán és Gyömrőn. A gyömrői iskola felújítását korábban leállították, a kormány új iskolaépületet is ígért, de az sem épült meg, több osztály pedig konténertantermekben kezdte meg az idei tanévet. Hasonló történt Orosházán is, itt egy református kéttannyelvű általános iskola három másodikos osztálya tanul konténerekben, mert az iskola bővítésére nem volt pénz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images