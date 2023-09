Megvolt a napelemes minisztériumi egyeztetés, éberen figyel az egyesület

Miután szerdán lezajlott az Energiaügyi Minisztériumban a szakmai egyeztetés a napelemesek éves szaldó elszámolásával kapcsolatban, csütörtök este rövid közleményt adott ki a MANAP Iparági Egyesület, amelynek elnöke, Szolnoki Ádám részt vett az említett egyeztetésen. Ebben az egyesület üdvözölte a tárca elkötelezettségét a napelemtulajdonosok iránt, mindemellett éberen figyel és várja a konkrét fejleményeket, bejelentéseket.

A közlemény kiemeli: a MANAP Iparági Egyesület üdvözli az előrelépést, amely során az Energiaügyi Minisztérium képviselői ígéretet tettek arra, hogy a napelemesek éves elszámolásáról egyeztetni fognak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal (MEKH) és várja a konkrét szabályozásbeli változásokat.

Emlékeztetnek rá, hogy Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára 2023. szeptember 6-án Budapesten találkozott a MANAP Iparági Egyesület és az MNNSZ képviselőivel.

A megbeszélés során egyetértettek abban, hogy a napelemet üzemeltetők beruházásainak védelme kiemelten fontos.

A tegnapi eseményről a tárca már tegnap kiadott egy közleményt:

A MANAP csütörtöki közleménye úgy fogalmaz: az Energiaügyi Minisztérium kifejezte elkötelezettségét, hogy alaposan megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a meglévő napelemes létesítmények éves elszámolása méltányos feltételek mellett fennmaradjon. A megbeszélésen a minisztérium nyitottnak mutatkozott az iparági szervezetek által nyújtott szakmai észrevételek figyelembevételére – rögzíti a csütörtöki közlemény.

Azt is megjegyzik: a MANAP tisztában van azzal, hogy a magyarországi napenergia-ágazat gyorsuló növekedése miatt elengedhetetlen egy olyan szabályozási, műszaki és hálózatbiztonsági keretrendszer kialakítása, amely ehhez igazodik. A MANAP elnöksége úgy véli, hogy az együttműködésen alapuló megközelítés, amely az iparág szereplőit bevonja a hosszú távú tervezési folyamatba, hozzájárul a napenergia további sikeres elterjedéséhez és Magyarország klímavédelmi céljainak teljesüléséhez.

A fentiek nyomán Szolnoki Ádám, a MANAP elnöke úgy nyilatkozott:

Miközben elismerjük ezt a pozitív lépést, a MANAP továbbra is szoros figyelemmel kíséri a további intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a napelemeket telepíttetők befektetései biztonságban legyenek.

Úgy folytatta: "Várjuk, az Energiaügyi Minisztérium és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal konkrét lépéseit az éves elszámolási rendszer változatlansága érdekében, és örömmel veszünk részt a napenergia magyarországi jövőjének alakításáról folyó párbeszédben."

A szerdai találkozóhoz egyébként úgy jutottunk el, hogy előtte kedden a napelemesek körében tapasztalt felzúdulást látva Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője megkérte Lantos Csaba energiaügyi minisztert, hogy érdemben vizsgálják meg: hogyan maradhatnának mégis a már meglévő napelemesek az éves szaldó szerinti elszámolási rendszerben ahelyett, hogy amint a miniszter bejelentette: 2024-től kezdve mindenkit átirányítottak volna a havi szaldó alapú elszámolásba. Ez jócskán rontotta volna a napelem rendszerek megtérülését, illetve szerzett jogot csorbított volna és éppen erre hivatkozva fogalmazta meg kérését Kocsis, miszerint nem fair így utólag változtatni a kormányzati ígéreten.

A következő napok menetrendje úgy néz ki, hogy holnap, pénteken találkozik Lantos Csaba Juhász Edittel, a MEKH elnökével, hogy a hivatal által tavaly novemberben kiadott, az évesről havi szaldóra áttérést rendeletben előíró szabályozást áttekintsék, aztán tudomásunk szerint jövő szerdán kormányülés lesz, majd azt követően várhatóan csütörtökön Kormányinfo.

Fontos, hogy nemcsak az éves és havi szaldó téma kapcsán vár a szakma bejelentésre, hanem abban is, hogy mik lesznek 2024-től a bruttónak mondott új elszámolási rendszer pontos paraméterei az újonnan csatlakozó napelem tulajdonosoknak. Mai cikkünkben nemzetközi példák alapján mutattuk be, hogy ennek is kétféle főbb elszámolási alága létezik, és nyilván rengeteg múlik azon is, hogy a hálózatba való villamosenergia betáplálást milyen áron (milyen szabályrendszer szerint számolva) veszi át a szolgáltató a napelemesektől.

Szintén fontos információ lenne, hogy a hálózati betáplálási stop fokozatosnak ígért feloldása mikortól, hol, milyen ellátási körzetekben valósul meg, és milyen további menetrend szerint.

