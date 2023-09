Milyen lehet az új napelemes elszámolási rendszer?

Ha az éves szaldó havi alapú elszámolássá való átalakítását meg is úszhatják a hazai háztartási méretű naperőmű tulajdonosok, a 2024. január 1. után létesített, újonnan csatlakozó HMKE-k az uniós előírás szerint már nem kerülhetnek a jelenlegi kedvező éves szaldó rendszerbe. A bevezetése előtt kevesebb mint négy hónappal még nem ismert új rendszer kialakításához más országok jó példákat szolgáltatnak, amelyek alapján a váltás kivitelezhető úgy, hogy a megtérülés javuljon, miközben a helyben fogyasztás aránya is nőjön, vagyis a napelemesek és a hálózat is jól járjon.

Cikkünk írásakor még nem lehetett tudni, hogy 2024. január 1-jétől hogyan alakul a háztartási méretű (HMKE) naperőművek által termelt és a hálózatba visszatáplált villamos energia ügyfelek felé történő elszámolása, de a jelek szerint a 2023 végéig létesülő rendszerek mégsem kerülnek át az évesből havi szaldó elszámolásba. (Ez vonatkozik a 2022. november 1-jét megelőzően az elosztóhoz benyújtott igény alapján települő HMKE-kre is, bár elképzelhető, hogy ezek egy részének telepítése az igénytömeg feldolgozásának nehézségei miatt 2024-re csúszik, ami az aktuális szabályok szerint számukra azt jelentené, hogy kicsúsznak az éves szaldó elszámolás alkalmazhatóságának hatálya alól, de jelenleg ezzel kapcsolatban sincs bizonyosság.)

A fordulatra utal, hogy Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető kedden arra kérte Lantos Csaba energetikai minisztert, hogy „a már megvalósult családi beruházások esetén ne vonjanak el szerzett jogokat, és a kormány döntsön az éves szaldó elszámolás visszaállításáról legalább azon családok esetén, akiket ez korábbi szerződéseik alapján is megilletett”. A tárca még aznap reagált, eszerint „érdemben vizsgálja a frakció kérését”, mert „egy méltányos elszámolási rendszer kialakítására törekszünk”, majd a szerdai minisztériumi iparági egyeztetésen a felek közös nevezőre jutottak abban, hogy

a meglévő háztartási napelemes rendszereket működtetők körében a havi szaldónál kedvezőbb módon is végrehajtható a fokozatos átmenet az éves szaldó fenntartásával.

Mint emlékezetes, az energiaügyi tárca vezetője még augusztus 26-án egy rövid Tik-tok videóban jelentette be: a már megvalósult mintegy 215 ezer darab háztartási napelemes rendszernél 2024. január 1-től az a szabály fog életbe lépni, hogy „a feltelepítéstől számítva tíz éven át nem éves szaldó elszámolás lesz, hanem havi elszámolás”, aki pedig 2024-től újonnan csatlakozik a rendszerhez, számukra a bruttó elszámolás lép érvénybe egy uniós direktíva miatt.

Maradhat az éves szaldó, de nem mindenkinek?

A fejlemények tehát valószínűleg azt jelzik, hogy a kabinet várhatóan visszakozik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH) az iparág által is nehezen értelmezhető rendeletében már 2022 novemberében előre vetített, majd mindeddig lebegtetett tervezett változtatás ügyében. Bár, mint egy, az iparágra rálátó forrásunk fogalmazott, elméletileg az sem teljesen kizárt, hogy az elszámolási rendszer átalakítása során valamilyen módon különbözően kezelik majd a lakossági és céges HMKE-tulajdonosakat, ahogyan az a hatósági energiaár-rendszer (rezsicsökkentés) átalakítása során is történt.

E szerint akár elképzelhető olyan forgatókönyv is, melyben a hazai HMKE-állomány zömét adó háztartások bent maradhatnának az éves szaldó elszámolási rendszerben, míg a politikai szempontból kevésbé kiemelt ügyfélkör (cégek, önkormányzatok, intézmények) esetleg átkerülnének a havi szaldóba. Nem tudni, mennyi esély van egy ilyen szcenárió megvalósulására, de kétségtelen, hogy a témával kapcsolatos kormányzati kommunikáció is elsősorban a családokra fókuszál.

A szerdai egyeztetésen - és az utóbbi napokban a téma kapcsán elhangzott megnyilatkozásokban - ugyan nem került szóba, de a tudósítás megfogalmazása alapján elméletileg az sem kizárt, hogy egy másik, korábban megalkotott fontos szabályozásban is változás jöhet, amely 10 évben korlátozta a szaldó elszámolásra való jogosultságot mindegyik 2024. január 1. előtt létesített háztartási méretű napelemes rendszer esetében, bár erre egyelőre nem látszik nagy esély.

A MEKH egy másik (10/2016-os (XI.14.)) rendeletének tavaly novemberi módosítása értelmében a háztartási méretű kiserőműveknek az üzembe helyezésük utáni 10. év leteltét követően, "de legalább a 2024. január 1. utáni első elszámoló számla által érintett időszak végéig" át kell kerülniük egy új elszámolási rendszerbe. Vagyis e szerint a 2014 előtt telepített rendszerek esetében már 2024-től változás jöhet az elszámolásban, majd lépcsőzetesen, mindegyik szaldós HMKE átkerülne az új, ma még nem ismert rendszerbe, vagyis a rendelet végrehajtásával megvalósítható lenne az említett fokozatos átmenet. A Mavir statisztikái szerint 2013 végén már 4855 darab háztartási méretű napelemes rendszer működött itthon, a fentiek értelmében ezek kerülnének át elsőként az új elszámolási rendszerbe.

A szerdai találkozón Czepek Gábor, a szaktárca közigazgatási államtitkára azt mondta, hogy levélben fordul Juhász Edithez, a MEKH (a miniszterelnök javaslatára kinevezett) elnökéhez, melyben kezdeményezi, hogy

fontolja meg a meglévő napelemes rendszereket érintő szabályozás módosításának lehetőségeit az éves elszámolás fenntartása érdekében.

A tudósításból az is kiderült, hogy Lantos Csaba energiaügyi miniszter a lezajlott iparági találkozó tapasztalatait is figyelembe véve a napokban egyeztet a MEKH elnökével.

Mindez arra is utalhat, hogy nem csak a havi szaldóról szóló szabályozás, de

akár a szaldó elszámolásra való jogosultság időtartamát 1 évtizedben maximáló rendelet is újragondolás tárgyát képezheti,

bár az eddigiek alapján ez azért nem tűnik valószínűnek.

Az új HMKE-knek mindenképpen új elszámolás jön

Az EU-direktíva szerint a 2024. január 1. után létesített, újonnan csatlakozó háztartási napelemes rendszerekre már eleve az új elszámolási rendszer vonatkozik majd, ami nem lehet a jelenlegi éves szaldó (vagy szaldósítás, az angol terminológiában 'net metering'). Az uniós szabályozás tehát csak az új HMKE-kre vonatkozóan írja elő a jelenlegi kedvező, egyébként számos országban alkalmazott elszámolás kivezetését, és ennek módját is a tagországokra bízza. (Arról, hogy miért kell leváltani a szaldó elszámolási rendszert, és hogy mire számíthatunk a hazai elszámolási rendszerrel kapcsolatban, ebben a cikkünkben írtunk a REKK Regionális Energia- és Infrastruktúra-politikai Együttműködésért Alapítvány elemzése alapján.)

Abból, hogy az elszámolás átalakításának egyik célja az, hogy a napelemesek jobban vegyék ki részüket a kapcsolódó hálózati költségek viseléséből, arra lehet következtetni, hogy

a 7-8 éves megtérülési idő meghosszabbodása az új rendszerben aligha kerülhető el.

Ennek azonban korlátozott, a napelemes háztartások számára vállalható mértékűnek kell lennie, legalábbis az EU szándékai szerint. Az EU irányelvei és szabályai több más helyen, például az uniós napenergia-stratégiában is rögzítik, hogy a tetőre telepíthető napelemes rendszerekre vonatkozóan olyan, a tömeges telepítésüket elősegítő robusztus támogató keretrendszerekre van szükség, amelyek 10 évnél rövidebb kiszámítható megtérülési időt tesznek lehetővé, és egyebek mellett a hőszivattyúval és energiatárolóval való kombinált telepítés szempontjait is figyelembe veszik.

Sőt, mint alább a lengyel példából látni fogjuk,

az új elszámolás által biztosított megtérülési számok akár jobbak is lehetnek,

mint az éves szaldó rendszerben.

Milyen lehet az új rendszer?

Az éves szaldó vagy 'net metering' rendszert váltó bruttó elszámolásra való áttérést a magyar kormány már 2020 ősze óta tervezi, de ennek konkrétumai a mai napig sem ismertek, noha közeledik a bevezetésére kijelölt 2024. január 1-i határidő. Értesüléseink szerint az Energiaügyi Minisztérium szeptemberre tervez elkészülni a bruttó elszámolás koncepciójával.

Mindenesetre a hazai váltásra, illetve az új bruttó elszámolási modellre vonatkozóan már az Európai Unióban is több ország példáját és tapasztalatait lehet mérlegelni. A lehetséges továbblépési irányt a nettó számlázási (net-billing), illetve a külön mérési és számlázási (gross metering/bruttó mérés) rendszer jelentheti.

Nettó számlázás és a lengyel példa

A nettó számlázás rendszer annyiban különbözik a szaldósítástól, hogy a hálózatra betáplált és a hálózatról vételezett áram külön-külön kerül mérésre és elszámolásra, mégpedig eltérő árakon. A számlázási időszak végén a vételezés és betáplálás értékének szaldója alapján fizet vagy kap kompenzációt a felhasználó. Ennek feltétele, hogy két, külön mérő vagy okosmérő legyen felszerelve, ami a hálózatról vételezett és a hálózatba betáplált mennyiségről pontos információt képes szolgáltatni - ismerteti a rendszer főbb jellemzőit a REKK.

A szaldósításhoz képest a rendszer előrelépést jelent annyiban, hogy

képes az éppen megtermelt energia elfogyasztását és a piaci árakhoz való alkalmazkodást ösztönözni.

Attól függően, hogy milyen módon határozzák meg a megtermelt energia átvételi és a fogyasztott energia vásárlási árát, a termelő-fogyasztóknak a magas(abb) árú időszakokban éri meg a hálózatra táplálni vagy saját termelésüket elfogyasztani (piaci árakat követő fogyasztói árak esetén), míg az alacsonyabb árú időszakokban érdemes a hálózatról vételezni. A rendszer annál hatékonyabban segíti a kereslet oldali alkalmazkodást, minél jobban tükrözik a fogyasztói és átvételi árak a mindenkori piaci árakat. Nem feltétlenül jelent azonban megoldást az elszámolási rendszer a lokális hálózati problémákra, ha az árak nem tükrözik a hálózatok helyi leterheltségének állapotát.

Net-billing rendszer például Olaszországban működik (de hamarosan leváltja a külön mérés és számlázás rendszere), illetve Lengyelországban is erre a mechanizmusra álltak át a szaldósításról. A lengyel példa kapcsán fontos azt is kiemelni, hogy a rendszer már körülbelül 9 hónappal az életbe lépése előtt ismert volt, mielőtt további 3 hónapot csúszva végül 2022. március 31-én bevezették volna, vagyis az érintetteknek volt idejük felkészülni a változásra.

A lengyel elszámolási rendszer nagy vonalakban a következőképpen működik:

A termelő-fogyasztó napelemes rendszere által megtermelt, helyben nem elfogyasztott, hálózatba betáplált energiatöbblet értékesítési ára az áramtőzsde másnapi piacának havi átlagárán alapul.

A hálózatról vételezett áramért a napelemes felhasználók a többi villamosenergia-fogyasztóhoz hasonlóan egyéni energiavásárlási szerződés alapján fizetnek.

Az elszámolás egy úgynevezett fogyasztói letéti rendszeren alapul, amelyben a termelő-fogyasztó az általa értékesített többlet energiából származó bevételt gyűjti. A letétet az energiaszolgáltató kezeli, és alakulása a felhasználó számláin, illetve online is nyomon követhető. A társaságoknak számlát kell készíteniük a megtermelt villamos energiáról.

alapul, amelyben a termelő-fogyasztó az általa értékesített többlet energiából származó bevételt gyűjti. A letétet az energiaszolgáltató kezeli, és alakulása a felhasználó számláin, illetve online is nyomon követhető. A társaságoknak számlát kell készíteniük a megtermelt villamos energiáról. A letétben felhalmozott pénzeszközöket a termelő-fogyasztó energia vásárlására fordíthatja.

A letét 12 hónapig használható fel. Az energiavásárlási célra fel nem használt többletet készpénzben vagy banki átutalással térítik vissza a termelő-fogyasztónak, de legfeljebb az adott naptári hónapban a hálózatba betáplált energia értékének 20%-áig. A termelő-fogyasztó viseli a változó elosztói költségeket, de mentesül az szja-, a jövedéki adó és az áfa-fizetési kötelezettség alól.

Az energiavásárlási célra fel nem használt többletet készpénzben vagy banki átutalással térítik vissza a termelő-fogyasztónak, de legfeljebb az adott naptári hónapban a hálózatba betáplált energia értékének 20%-áig. A termelő-fogyasztó viseli a változó elosztói költségeket, de mentesül az szja-, a jövedéki adó és az áfa-fizetési kötelezettség alól. Az elszámolási rendszer érvényességi ideje 15 év.

A nettó számlázás lengyelországi bevezetése óta eltelt 1 év tapasztalatai azt mutatják, hogy bár ennek hatására csökkent a háztartási napelemes rendszerek iránti kereslet, de a váltás egyúttal hozzájárult a napelemes HMKE-k jobb méretezéséhez és a többlet napenergia felhasználását lehetővé tevő olyan kiegészítő berendezésekbe történő beruházásokat, mint a hőszivattyúk és akkumulátoros energiatárolók, ezáltal pedig

a megtermelt energia helyben fogyasztási arányának növeléséhez is.

Az új szabályozás mérettartomány alapján némileg megkülönbözteti a Lengyelországban is legfeljebb 50 kW-os HMKE-ket. A kisebb, 4-5 kW-os rendszerek esetében egy engedmény programnak köszönhetően a beruházás még gyorsabb megtérülést is ígér, mint a korábbi szaldós rendszer (19-25% vs 13-14%-os belső megtérülési ráta).

Külön mérés és számlázás

A nettó számlázás mellett érdemes még pár szót ejteni a külön mérés és számlázás rendszeréről is, amely bizonyos esetekben lényegében megegyezik a nettó számlázással.

Bizonyos országokban (például Németországban, Franciaországban és Ausztráliában) ezen elszámolási rendszer keretében korábban nem volt megengedett a megtermelt villamos energia saját célú, helyben történő felhasználása, így a háztartási méretű naperőművek egészében a hálózatra termeltek, adott átvételi ár ellenében. A rendszer saját fogyasztást lehetővé tevő és ösztönző változata ugyanakkor nagyon hasonlít a nettó számlázáshoz. Ha a betáplált áram átvevője ugyanaz a fél (kereskedő), akitől a fogyasztó vásárol, akkor havi elszámolás esetén a rendszer megfelelhet a nettó számlázásnak, mivel lehetőség van a vásárolt és értékesített mennyiségek nettó értékének pénzügyi elszámolására a felek között - állapítja meg a REKK. Ha viszont két külön féllel áll fenn a szerződéses viszony, akkor az elszámolási rendszer egyértelműen a külön mérés és számlázás kategóriájába esik. Így működik a német FIT rendszer, és hasonló mechanizmus váltja fel az olasz nettó számlázást is.

A hálózati betáplálás ellentételezése

Az elszámolási rendszerek kulcseleme értelemszerűen a betáplálásért fizetett díj. Ez lehet előre meghatározott fix díj, időzónás és/vagy földrajzilag differenciált vagy rugalmas (piaci árakat követő). Mivel a termelő-fogyasztó a hálózatról vételezett áram után nem csak energiadíjat, hanem egyéb díjelemeket is fizet (adók, fix rendszerhasználati díj, egyéb tételek), míg a betáplált energiáért ezen tételektől mentes „árat” kap, ezért a legtöbb esetben érdemesebb a megtermelt áramot azonnal felhasználni (vagy eltárolni).

Az ár meghatározásának módját befolyásolják az aktuális energiapolitikai prioritások is.

Így előfordulhat, hogy a szabályozó nem elsősorban a – hálózat szempontjából előnyös – saját felhasználás növelését, hanem a kisméretű, háztartási erőművek kapacitásának növelését szeretné előmozdítani. Erre példa Németország, ahol a Megújuló Energia Törvény módosítása értelmében a tetőfelületek minél nagyobb részének kihasználására törekszenek, és ennek érdekében olyan módon alakították át a betáplálási tarifarendszert, hogy a teljes termelt mennyiség hálózatra táplálása esetén a FIT megemelkedik egy bónusszal, mely a saját felhasználásnál kedvezőbb megtérülést is biztosíthat. A REKK tanulmánya rámutat: az erőmű-tulajdonosoknak lehetőségük van választani a két rendszer között, vagy akár két különálló napelemes rendszert telepíteni eltérő elszámolással, ha a saját felhasználás előnyeit is szeretnék kihasználni.

A külföldi példákat tekintve a fent említett lehetőségeken túl egyéb módon meghatározott átvételi árakkal is találkozhatunk, létezik például az Egyesült Államokban úgynevezett „elkerült költség alapú" (amennyit a felhasználó a betermelt napenergia hiányában fizetett volna a hálózatról vásárolt áram kWh-jáért), és a napenergia piaci értékén alapuló ármeghatározás is, valamint olyan kompenzációs rendszer is, amely a megújulóenergia-termelés egyéb hasznait is figyelembe veszi (elkerült karbon-kibocsátás, alacsonyabb áramköltség az egyéb fogyasztók számára, hálózati hatások, stb).

Az Olaszországban eddig használatos nettó számlázás helyébe lépő új rendszerben – ami a 'külön mérés és elszámolás' rendszernek felel meg – piaci zónánként meghatározott órás árakon történik a betáplálás ellentételezése, a GSE-vel (a megújuló energia támogatásáért felelős állami szervezet) kötött megállapodás alapján. A GSE szolgáltatóként beékelődik a megújuló termelők és a piac közé, és egyrészt segíti az el nem fogyasztott áram piaci értékesítését, másrészt egy minimumárat is garantál bizonyos termelési mennyiségig a jogosult termelők számára, amennyiben a piaci ár túl alacsony szinten alakul. (Márpedig az úgynevezett kannibalizációs hatás miatt ez mind sűrűbben előfordul a legnagyobb napenergia-termelésű időszakokban.)

A saját célú felhasználást vagy a hálózati betáplálást is díjak terhelhetik

A REKK elemzése szerint arra is akad példa, hogy a saját célú felhasználást terhelik adók és egyéb díjak, bár mivel manapság általában a saját fogyasztás arányának a növelése a cél, ez nem jellemző. Dániában például 2017-ben merült fel a napelemes áramtermelés saját célú felhasználásának megadóztatása, amivel a napelemek terjedését szerették volna lassítani. Az EU-s irányelv és a 10/2016-os MEKH rendelet alapján

a termelő-fogyasztóknak várhatóan Magyarországon is kell majd rendszerhasználati díjat fizetni a hálózatra táplált villamos energia után.

Mégpedig várhatóan forgalomarányosan, miután a rendelet 2024. január 1-től érvényes rendelkezései alapján zónaidőnként forgalomarányos díjak megfizetésére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, amennyiben ilyen díjakat határoznak meg.

Bár nálunk nincs érvényben, az EU sok országában létezik termelői betáplálási díj, és az országok közel felében a termelő-fogyasztók is fizetnek a hálózatba betáplált energia után. A termelők átviteli és az elosztóhálózati hozzájárulásai viszont többnyire a hálózati költségek csupán kis arányát fedezik (5-7%, kivéve Svédországot és Írországot) és a kis kapacitású betáplálás általában mentesül a díjak alól. Németországban és Svédországban ez a költség akár negatív (vagyis plusz bevétel) is lehet, mivel a kistermelők betáplálása következtében a magasabb kapacitású hálózati szinteken fizetendő RHD megspórolható.

Címlapkép forrása: Shutterstock