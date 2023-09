Ott üti meg Kínát az EU-USA szövetség, ahol a legjobban fáj

Portfolio 2023. szeptember 07. 10:38

Az USA és az EU tárgyal egy megállapodásról, hogy elejét vegye annak, hogy a kínai acéldömping tönkre tegye a piacaikat, valamint hogy rendezze a Trump-korszak kereskedelmi vitáját. Az új megállapodás új vámokat vezetne be a tisztességtelenül olcsó acélimport esetében, és a mechanizmusba más országokat is bevonnának. Októberi találkozóján Joe Biden amerikai elnök és Ursula von der Leyen már előállhat egy ideiglenes megoldással, míg a végleges rendszert jövőre vezethetik be.