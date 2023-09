Ekkora lyuk korábban soha nem volt a költségvetésben augusztusban

Augusztusban 358,4 milliárd forintos hiányt halmozott fel a költségvetés, ami gyűjtésünk szerint a legmagasabb nyolcadik havi deficit az adatok rendelkezésre állása óta. A friss adat is megerősíti korábbi véleményünket a büdzsé idei helyzetéről: az elcsúszás biztosra vehető, a helyzet korrekcióért kiált. Tulajdonképpen az első nyolc hónap alatt teljesült az egész évre tervezett pénzforgalmi hiánycél.

Jól látható, mennyire kiugró a friss havi államháztartási adat a korábbi évekhez képest. A költségvetés ilyen mértékű augusztusi kilyukadása mögötti pontos okokat nem ismerjük, hiszen a Pénzügyminisztérium egyelőre csak az előzetes jelentést hozta nyilvánosságra az államháztartásról.

Csúnya, amit az első nyolc hónap mutat

Augusztus végéig az államháztartás központi alrendszere 3298,7 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 3330,8 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 125,1 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 93,0 milliárd forintos hiányt mutattak - közölte a PM.

Ez a kumulált első 8 havi adat a valaha volt legmagasabb összesített időarányos hiány, ahogyan az az alábbi grafikonról is leolvasható. Az is jól látható, hogy a hiány lefutása egészen júniusig szépen lekövette a tavalyi (kormányzati kiköltekezés miatt szintén rendkívüli) trendet, júliusban és augusztusban azonban elszakadt a tavalyi pályától, vagyis még a tavalyi rendkívüli kiadásokkal terhelt büdzsénél is rosszabb állapotban van idén a költségvetés.

Ha az éves pénzforgalmi hiánycél teljesítettségét vizsgáljuk az első nyolc hónap után, akkor is lesújtó adatot láthatunk. Augusztus végéig ugyanis teljesült az éves pénzforgalmi cél 97%-a, vagyis lényegében az egész éves célt felélte már most az államháztartás. Ez is arra utal, hogy távolról sincs minden rendben az idei költségvetéssel.

A minisztérium rövid tájékoztatásának érdekessége, hogy a költségvetés bevételi oldalának alakulásáról egyetlen szót sem szól.

A tárca közlése szerint az év első nyolc hónapjában a rezsivédelmi kiadásokkal összefüggésben 1085,1 milliárd forintot fordított a kormány a távhőszolgáltatók és a lakossági villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás és készletezés kompenzációjára. Az országos és elővárosi közlekedési közszolgáltatások költségtérítésére összesen 440,5 milliárd forintot fordítottunk augusztus végéig. Ez 85,3 milliárd forinttal haladja meg a 2022 első nyolc hónapjában folyósított forrásokat. A rendkívüli kiadásokon felül a költségvetés az uniós programok költségeit továbbra is előfinanszírozza. Augusztus végéig az uniós kiadások 1813,8 milliárd forintot tettek ki, azonban ebből mindössze 1040,9 milliárd forint uniós bevétel érkezett a költségvetésbe. Ugyancsak meghaladták az egy évvel korábbi kifizetést a nyugellátásokra és a gyógyító-megelőző ellátásra fordított összegek is. Nyugellátásokra 3859,0 milliárd forintot, míg a gyógyító-megelőző ellátásra 1512,1 milliárd forintot fordítottunk augusztus végéig - olvasható a közleményben.

Mi jön ezután?

Korábbi cikkünkben - a részletes júliusi államháztartási adatokra támaszkodva - bemutattuk, hogy jelentős költségvetési hiánycél-túlfutás alakulhat ki idén az év egészében, ha a folyamatok nem változnak. Akkor éves szinten 1400-1500 milliárd forintos elcsúszást láttunk a költségvetésben a plusz nyugdíjkompenzáció nélkül. Időközben viszont az is eldőlni látszik, hogy novemberben a nyugdíjasok többletemelésben részesülhetnek, hiszen az augusztusi nyolchavi kumulált infláció 22% volt, a nyugdíjas infláció 23,3, szemben az év elején látott 15 százalékpontos emeléssel. Könnyen előállhat egy olyan helyzet, hogy 4 százalékpontos plusz emelésben kell részesíteni novemberben a nyugdíjasokat, ami még további 200 milliárd forintnyi kiadást jelent majd az államnak.

Ezzel inkább 1600-1700 milliárd forintos elcsúszás lehet az idei költségvetésben.

Ez GDP-arányosan 2,1 százalék, és ha ez így bekövetkezik, akkor akár beavatkozás nélkül 6 százalék is lehet a költségvetés idei hiánya, szemben az eredeti 3,9%-os céllal.

Ezért nem lennénk meglepve, ha a kormány a közeljövőben emelné az idei hiánycélt és költségvetési korrekcióról döntene, ami bevételi és kiadás oldali intézkedéseket is tartalmazhat egyszerre.

Címlapkép forrása: Getty Images