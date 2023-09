Harapófogóban a jegybank: sok kérdésre választ kapunk csütörtök délután

Beke Károly 2023. szeptember 13. 10:15

Emel még tovább a kamaton az EKB? Egyértelművé teszi, hogy elértük a szigorítási ciklus csúcsát? – ez a két legfontosabb kérdés, amire választ keresünk az Európai Központi Bank csütörtöki kamatdöntő ülése előtt. Akárhogy is határoz az eurózóna jegybankja, az az árfolyamokra is hatással lehet, az euró-dollár esetleges hevesebb kilengése pedig a forintot is érzékenyen érintheti.