Ilyen modern csúcstechnológiát még nem látott a magyar egészségügy

Tovább bővíti tevékenységét a TritonLife magánegészségügyi cégcsoport, ezúttal Kelet-Közép-Európa leginnovatívabb laboratóriumi diagnosztikai hálózatát hozta létre Budapesten. A folyamatosan terjeszkedő privát szolgáltató újabb befektetése üzletileg logikus lépésnek mondható, hiszen ezzel a betegeket saját szolgáltatásaival végig tudja kísérni a szolgáltató házon belül, más szempontból pedig kifejezetten érdekes. A csütörtöki sajtóbejáráson azt is megtudtuk, hogy az egymilliárd forintos befektetéssel megvalósított TritonLabs központi laboratóriuma már több mint 20 egészségügyi szolgáltatóval illetve vérvételi hellyel szerződött a TritonLife Csoport 21 ellátóhelye mellett. A vállalatnak ezen a téren is nagyratörő tervei vannak: az egész országban legmodernebbnek számító, online rendszerbe kötött eszközparkra, ennek köszönhetően a csak náluk elérhető laborvizsgálatokra, a más nagyobb versenytársakhoz képest is extra rövid időn belül elkészülő vizsgálati eredményekre, az automatizált és digitalizált folyamatokra építve évi 10 millió vizsgálat a cél.

Nem áll meg a TritonLife

Több mint egymilliárd forintos fejlesztéssel megkezdte működését a TritonLabs központi laboratóriuma a XIII. kerületben, ahol 1200 négyzetméteren végzik el az orvosi laboratóriumi diagnosztikai és mikrobiológiai vizsgálatokat. Az ultramodern intézmény a betegek biztonsága érdekében a páciens- és a vizsgálati adatok továbbításának teljes folyamatát digitalizálta, a külső helyszínen történő mintavételezéstől a szállításon, szortírozáson, előkészítésen és méréseken át a leletek kiadásáig egyáltalán nincs szükség manuális adatrögzítésre – ismertette a részleteket a csütörtöki sajtóeseményen Haraszti Péter, a TritonLife Csoport alapító-vezérigazgatója, aki a tervekről is beszélt a számok szintjén.

Ezek szerint 6 hónapon belül elérik azt a mintaszámot, amivel évente 1 millió vizsgálat elvégezhető, de ha a piaci igények ezt kérik, akkor ez felskálázható akár évi 10 millió vizsgálatra. A központi laborban dolgozó 30 szakember munkájának köszönhetően szerinte a magas színvonal biztosított, emellett a gyors eredményszolgáltatás is versenyelőnyt jelent más hazai, jelenleg is vezető szolgáltatókhoz képest. A vezérigazgató beszélt arról is, hogy a mintaszállítás magas színvonalának biztosítása érdekében országos logisztikai hálózatot alakítottak ki a cégcsoporton belül. „Informatikai rendszereink innovatív megoldásokkal támogatják a mintavételi és laboratóriumi folyamatokat, így minimalizáljuk a preanalitikai és szakmai hibák lehetőségét” – fejtette ki. A vezérigazgató azt is felidézte beszédében, hogy legutóbb a miskolci magánkórház átadásán, valamint a veszprémi diagnosztikai központ megnyitásakor tartottak bejelentést és közlése szerint ennek a sorozatnak még nincs vége.

Ez a világon ma elérhető legmodernebb technológia

- hangzott el többször is a laboratórium központi épületének bejárása során. Ezt pedig alátámasztja az a tény is, hogy vannak olyan gépek, amelyek Magyarországon csak a TritonLabsban érhetőek el.

Manuális beavatkozás nélkül csak az automata nyúl a mintába és végzi a minták szétosztását. Fotó: Mohai Balázs via TritonLife

Lefedik a teljes betegutat

Fábián Lajos, a TritonLife Csoport alapító-elnöke és szakmai stratégiai vezetője, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Társelnöke, és Egészségügyi Tagozatának elnöke (aki részt vesz a Portfolio szeptember 19-i Private Health Forum konferenciáján) arról beszélt az eseményen, hogy mára a TritonLife Csoport Magyarország legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatója az árbevétel alapján felállított rangsor szerint (a tavalyi 2. helyről lépett előre az 1. helyre, miután megvette a művesekezeléssel foglalkozó Fresenius Medical Care-t) és azon kevés szolgáltató közé tartozik, amelyek meg tudták tartani eredményességüket.

Kiemelte: labortevékenység nélkül nincs gyógyítás és az éveken át előkészített és tervezett beruházás lezárásával a teljes betegutat kiszolgáló saját rendszert hozott létre a TritonLife, ezzel bezárult a kör a csoport számára. Arról is beszélt az alapító-elnök, hogy a magyarok egészségi állapota nagyon rossz, az életmód mindezt súlyosbítja sok esetben, ezért nagyon fontos segítség lehet az egész társadalomnak, ha részt vesznek szűrővizsgálatokon, időben felismerve a bajt. Ilyenek a 2-es típusú cukorbetegség, a magas vérnyomás, a stroke, a szívinfarktus, a következményes szem- és vesebetegségek, végtag amputációk, sőt még a daganatos betegségek egy jó része is. Laboratóriumi vizsgálatok képezik a legtöbb diagnózis alapját, megerősítenek vagy kizárnak diagnosztikai feltételezéseket. Segítségükkel lehet nyomon követni a beteg állapotának javulását, ellenőrizni a terápia hatékonyságát, felmérni egy tervezett orvosi beavatkozás lehetséges kockázatait, de szűrésként az életünket hosszabbíthatják meg.

Éves szinten a nagy magánszolgáltatóknál megvalósuló több millió orvos-beteg találkozás, akár tízmillió laborvizsgálat, több tízezer nagyműtét és képalkotó diagnosztikai vizsgálat az állami ellátórendszerre nehezedő terheket is enyhíti, hiszen ezek nélkül még hosszabbak lennének a várólisták - vélekedett Fábián Lajos.

Fotó: Mohai Balázs, TritonLife

Mitől más ez a laboratórium?

Latkóczy Krisztina, a TritonLife Csoport laboratóriumok, a TritonLabs igazgatója szerint laboratóriumi szakemberként álom egy ilyen helyen dolgozni a legmodernebb csúcstechnológiákkal. Megítélése szerint az egész országban unikális rendszert hoztak létre, az innováció két fő tényezőre épít: a szakmai munka automatizálására, valamint az adattovábbítás digitalizálására. Ennek köszönhetően fokozott a betegbiztonság és a munkabiztonság. Példaként elmondta, hogy a laboratóriumi diagnosztikai hibák nagy része a laboratóriumba való beérkezés előtt történik. Ezt a kockázatot szűrik itt ki, ugyanis a TritonLabs által kidolgozott egyedülálló informatikailag kiépített protokoll segítségével azonban ezen hibák elkerülhetőek. Előrevetítette: a TritonLabs tervezi a szakorvos képzésbe való bekapcsolódást, a továbbtanulóknak pedig vezetett labortúrákkal segítik a pályaválasztást.

Latkóczy Krisztina beszámolt róla, hogy az országos hálózat kialakítása megkezdődött, a TritonLife 21 saját ellátóhelye mellett eddig több mint 20 szerződést kötöttek fővárosi és vidéki egészségügyi megrendelőkkel, sok szolgáltatási szerződés aláírása pedig folyamatban van. Megjegyezte, hogy az országban több gerincvonalon lesz mintabeszállítás a TritonLife Logisztika Kft-nek köszönhetően. Már most is megoldott a napi szállítás a Kaposvár-Veszprém-Budapest, a Miskolc-Debrecen-Eger-Budapest és a Szeged-Budapest útvonalakon, de természetesen több irányt is kiépítenek. A saját logisztikai rendszer a mintaszállítás szakszerűségére vonatkozóan is fontos garancia, hiszen ebben a szakaszban is előfordulhatnak tárolási-szállítási hibák, amelyeket a TritonLabs a saját maga által kialakított és ellenőrzött rendszerében meg tud előzni.

Latkóczy Krisztina, a TritonLabs igazgatója. Fotó: Mohai Balázs via TritonLife

Arról is beszélt, hogy rendszerük nem engedi rosszul küldeni a vizsgálatokat akkor sem, ha a mintavevő nem ismerné pontosan a speciális mintavételi szabályokat. A mintaszortírozó automata a központi „agya” az egész laboratóriumnak, mely nagyon bonyolult algoritmus alapján működik, manuális beavatkozás nélkül csak a gép nyúl a mintába és végzi a minták szétosztását, másodlagos csövek készítését az eredeti vonalkód pontos másolásával – emelte ki.

A mintaszortírozó automata a központi „agya” az egész laboratóriumnak. Fotó: Mohai Balázs, TritonLife

A TritonLabs vezetője kiemelte az allergia és ételintolerancia teszteket és a speciális autoimmun megbetegedések vizsgálatainak széles spektrumát, hangsúlyozva, hogy ezek iránt ugrásszerűen megnőtt az igény az elmúlt néhány évben. Elmondta, hogy a molekuláris allergia vizsgálatokat a legtöbb laboratórium külföldi laboratóriumba továbbítja hosszú leletkiadási idővel, míg a TritonLabs helyben méri a legrövidebb vállalási idővel, köszönhetően az országban először itt beüzemelt Phadia 250 típusú automatának (az alábbi videóban 0:49-nél - a szerk.).

„Emellett elérhető helyben 6 féle egyedi 40-es ételintolerancia panel tesztelési lehetősége is. Ugyancsak nagyon széles választékkal elérhetők helyben a mikrobiológiai vizsgálatok, melyek a fertőzéses megbetegedések diagnosztikájában nyújtanak segítséget. Ilyen például a várandósság előtti, magzatkárosító kórokozók szűrési csomagja” - részletezte az igazgató és hozzátette: unikális, hogy 3 hónapig fagyasztva tárolnak minden szérumot, a fertőzés-szerológiai mintákat viszont egy évig megőrzik. A kémiai laborok többsége egy hét múlva megsemmisíti az eredeti mintákat és visszamérést nem tudnak csinálni, pedig sokszor szükség lehet rá a diagnózis pontosításához.

Mit üzen a mostani bejelentés?

Mivel a TritonLife egy teljeskörű, egyszerre integrált és országos hálózattal rendelkező betegellátásban, gyógyítási folyamatban gondolkodik, ezért ebből a szempontból teljesen logikus lépés a laboratóriumi tevékenység felépítése. Főleg, ha a versenytársakhoz képest többrétegű piaci előnyét fent tudja tartani, melynek következtében a későbbiekben nagyobb szeletet lesz képes kihasítani ebből a tortából, más, független járó- és fekvőbeteg szolgáltatókkal megállapodva. A betegek oldaláról nézve a mai bejelentést, mindez azt jelenti, hogy fokozódik a verseny, ami a pácienseknek kedvező fejlemény.

A fentieken túlmenően van még egy szempont, melynek fényében érdemes értékelni a mai bejelentést és az 1 milliárd forintos beruházást. A magyar egészségügyről szóló diskurzusokban, főleg a magánszolgáltatók részéről, befektetői oldalról rendszeresen megjelenik az az álláspont, hogy nehéz a tervezés, és ezáltal a beruházásokról szóló döntések meghozatala, mivel 1) sok esetben nem látható, merre halad az egészségügy átalakítása, és mik a kormányzat nagy tervei; 2) előfordulnak olyan kormányzati intézkedések, amelyek rövid időn belül írnak felül korábbi terveket, elképzeléseket, és ezért ezekhez a fejleményekhez, a megváltozó szabályozói és piaci környezethez nagyon nehéz alkalmazkodni. Ezekre a véleményekre cáfolt rá ismét a TritonLife az újabb bejelentésével. Kifejezetten érdekes az új labor elindítása annak fényében, hogy korábban az államnak határozott elképzelései voltak a labortevékenység teljes államosításával kapcsolatban.

Címlapkép forrása: Mohai Balázs, via TritonLife