Fontos bejelentést tett az EU: megszűnik az ukrán gabonaimport tilalma

Az Európai Unió 5 országban, köztük Magyarországon is megszünteti az ukrán termények behozatalára vonatkozó tilalmat, mivel a piaci torzulások a szabályozók véleménye szerint már megszűntek – számol be a hírről a Bloomberg

Az ukrán gabona behozatalára vonatkozó tilalom eddig Lengyelországra, Romániára, Bulgáriára és Szlovákiára vonatkozott. A korlátozást azt követően vezették be, hogy az év elején több tagállam helyi tilalmat vezetett be a saját mezőgazdaságának védelme érdekében. Az EU most közleménybe jelente, hogy

a tilalom a terveknek megfelelően szeptember 15-én megszűnik, a szabályozás nem kerül meghosszabbításra.

Magyarországra nézve ez azonban sok változást nem fog jelenteni, hiszen Nagy István agrárminiszter szerdán már bejelentette a Facebook-oldalán, hogy hazánk az uniós döntéstől függetlenül meg fogja hosszabbítani az ukrán gabonatilalmat. Sőt, a román, a bolgár és a szlovák kollegáival már arról is megállapodtak, hogy ha nem lesz brüsszeli döntés a moratórium meghosszabbításáról, akkor nemzeti hatáskörben fognak eljárni egyenként.

A lap megjegyzi, hogy a tilalom lejárta javíthatja Brüsszel és Kijev kapcsolatát, a háborúban álló Ukrajna és annak nyugati szomszédjai között azonban valószínűleg tovább szítja majd a feszültségeket.

