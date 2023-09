Kritikus 36 órát indít el a világon a Fed

A jövő héten a globális monetáris döntések 36 órás periódusa várhatóan felforgatja a világgazdaságot, meghatározva a jegybanki kamatpályákat az év végéig. A szerdán a Federal Reserve kamatdöntésével kezdődő és két nappal később a japán jegybankkal végződő monetáris politikai kavalkád a G20-as csoport felének gazdasági pályáját határozhatja meg.

Szerdán először a Federal Reserve, majd másnap a Bank of England, valamint a a svéd, a norvég és a török jegybank is dönt a kamatszintekről, végül pénteken a japán központi bank döntéshozói is lépnek majd.

E fontos találkozók célja minden esetben, hogy a világszerte magas inflációs szinteket letörjék, egy olyan helyzetben, amikor a nyersolaj árának emelkedése csak fokozta az áremelkedéssel kapcsolatos aggodalmakat. Ennek fényében a főbb gazdaságok központi bankjai azzal a kihívással szembesülnek, hogy a monetáris politika irányvonalát az amerikai tisztviselők által az augusztusi Jackson Hole-i szimpóziumon meghatározott irányvonallal összhangban alakítsák ki, ahol jelezték, hogy a kamatlábak valószínűleg hosszabb ideig magasan maradnak - írja a Bloomberg.

Különös figyelmet érdemelnek a fejlett gazdaságok központi bankjai, amelyek a világ tíz legforgalmasabb valutája közül hatot képviselnek. Ezek a központi bankok, beleértve a Federal Reserve-t is, kulcsszerepet játszanak a globális monetáris politika irányvonalának meghatározásában.

Az uralkodó konszenzus szerint az USA gazdasági rugalmasságának jelei ellenére az inflációs nyomás és a globális gazdasági környezet valószínűleg visszatartja a központi bankokat attól, hogy leálljanak a szigorítással. Ez az óvatos megközelítés oda vezethet, hogy egyes központi bankok, például az Egyesült Királyságban és Svájcban, kamatemelési szünetet fontolgatnak, hasonlóan az EKB nem rég bejelentett irányvonalához.

A kontextust tovább árnyalja, hogy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) hamarosan új gazdasági előrejelzéseket tesz közzé, amelyek további betekintést nyújtanak a világgazdasági kilátásokba. Mivel a világkereskedelmet a gyenge kínai kereslet hátráltatja, Európában pedig a stagfláció veszélye fenyeget, az USA gazdaságának rugalmassága figyelemre méltó kivételnek tűnik.

Az USA-ban és Kanadában a figyelem középpontjában a Federal Reserve áll, de más kulcsfontosságú gazdasági adatok, mint például a lakásépítések, a munkanélküli kérelmek és a beszerzési menedzser indexek is szoros figyelemmel kísérésre kerülnek.

Ázsiában a Bank of Japan (BOJ) lépésére figyel mindenki, mivel a befektetők Kazuo Ueda kormányzó jelzéseire várnak a negatív kamatlábak jövőjével kapcsolatban. Kína, a Fülöp-szigetek és Indonézia központi bankjai várhatóan fenntartják a kamatlábakat. Emellett a különböző ázsiai országokból származó kereskedelmi adatok, GDP-adatok és egyéb gazdasági mutatók értékes betekintést nyújtanak majd a regionális trendekbe.

Európában, a Közel-Keleten és Afrikában számos kamatdöntés várható, a Bank of England áll a középpontban. Svájc, Norvégia, Svédország, Törökország, Egyiptom, Dél-Afrika, Eswatini, Mozambik és Zimbabwe is a kritikus monetáris politikai döntéseket hozó országok közé tartozik. Ezek a lépések tükrözni fogják az egyes országok egyedi gazdasági körülményeit, valamint az infláció kezelésére és a gazdasági növekedés támogatására vonatkozó megközelítését.

Végül Latin-Amerikában a brazil központi bank várhatóan csökkenteni fogja az irányadó kamatlábat, míg Mexikó inflációs jelentése és Chile jegybankjának jegyzőkönyve jelentős lesz. Brazília, Kolumbia, Mexikó és Argentína kulcsfontosságú gazdasági adatai áttekintést nyújtanak majd a régió gazdasági teljesítményéről.

Címlapkép forrása: Getty Images.