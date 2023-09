Új fejezet nyílt a koronavírus elleni harcban Németországban

Elkezdődött a koronavírus-betegség elleni védőoltás őszi kampánya hétfőn Németországban, az oltás felvételét a hatvan éven felülieknek és a veszélyeztetett csoportok tagjainak ajánlják.

Karl Lauterbach szövetségi egészségügyi miniszter az elsők között adatta be magának az oltást, és a hadsereg (Bundeswehr) berlini kórháza előtt tartott tájékoztatóján minden kortársát erre biztatta. A 60 éves miniszter - aki kutatóorvosként elismert járványügyi szakértő is - hangsúlyozta, hogy a megfertőződés a Covid-19-et okozó új típusú koronavírussal továbbra is veszélyes, "nem elhanyagolható apróság", és akár a még mindig kevéssé ismert, ám igen komoly következményekkel járó hosszú Covid-szindrómához is vezethet.

Aláhúzta, hogy az oltás biztosítja a legnagyobb védelmet, és a hosszú covid kockázatát is csökkenti. A 60 éven felülieknek és az egészségi állapotuk vagy foglalkozásuk révén veszélyeztetett embereknek a Covid-19 elleni oltás mellett az influenza elleni védőoltás beadatása is ajánlott - mondta.

A felső légúti megbetegedések hagyományos őszi-téli szezonja az idén különleges, mert a koronavírus megjelenése óta ez az első, amikor nem lassítják a vírusok terjedését állami, országos szintű korlátozások. Ezért egyelőre nem lehet felmérni, hogy mennyire szabadul el ismét az új koronavírus, az viszont biztos, hogy ismét "nagyon sok eset lesz, de a felkészültségünk is sokkal jobb" - fűzte hozzá.

Újabb korlátozásokat egyelőre nem is terveznek, mert a világjárvány és az ellene folytatott küzdelem révén igen széles körű immunitás alakult ki a lakosságban

- fejtette ki a miniszter.

Mint mondta, a kormány az emberek felelősségteljes magatartására számít, és mindenekelőtt a maszkviselés szokásának felújítását javasolja. Maszkot viselni fertőzésveszélyes helyzetekben, például zsúfolt zárt terekben érdemes. A szájat és az orrot eltakaró maszk viselője nemcsak a környezetében lévőket, hanem saját magát is védi a fertőzésektől - mondta Karl Lauterbach.

Az oltási kampányban a vírus XBB.1.5 jelzésű változatára optimalizált oltóanyagokat használják, hétfőtől a Pfizer-Biontech vakcinája érhető el a háziorvosi rendelőkben. Ebből a vakcinából 14 millió adagot rendelt a kormány.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az Európai Bizottság már engedélyezte a BioNTech-Pfizer Comirnaty nevű vakcinája adaptált változatának európai uniós alkalmazását. Itthon is egyre jobban terjed az Eris variáns, Szlávik János szerint torokfájást, lázat, orrfolyást, ízületi fájdalmat okoz.

Címlapkép forrása: Getty Images