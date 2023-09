Feszült helyzetben indult el a közös uniós gázvásárlás harmadik köre

Bár szinte tele vannak az európai gáztárolók, „a gázpiaci helyzet azonban továbbra is feszült. Ezért ébernek kell maradnunk, és folytatnunk kell a közös gázvásárlásokat a stabil és megfizethető ellátás biztosítása érdekében" – ezzel a nyilatkozattal indította el ma a közös uniós gázvásárlási mechanizmus harmadik körét Maros Sefcovic, az Európai Bizottság illetékes alelnöke.

A közleményben ezután Sefcovic a feszült helyzetre tekintettel úgy fogalmazott:

Ezért felszólítom az európai vállalkozásokat, hogy ismét egyesítsék erőiket és működjenek együtt annak érdekében, hogy biztonságosan átvészeljük ezt a telet, miközben már elkezdjük a felkészülést a következőre.

A ma elindult harmadik beszerzési körben szeptember 27-ig jelezhetik az európai gázvásárló cégek a 2023. december és 2025. márciusa közötti időszakban felmerülő gázigényüket (keresleti oldal), majd ezt követően október 3-án és 4-én a gázszállítók (kínálati oldal) nyújthatják be ajánlataikat az EU energia platformján. Ezután rendes kereskedelmi tárgyalások során egyeznek meg a felek a konkrétumokban.

Így tehát elképzelhető, hogy október 5-én, a Portfolio Energy Investment Forum konferencia nyitóelőadójaként az Európai Bizottság energiapiaci főigazgató-helyettese, Matthew Baldwin, már a gázkínálati oldali számokról is be tud majd számolni az európai gázellátási kilátásokra fókuszáló előadásában.

A közös uniós gázvásárlás első két fordulójában, májusban és júliusban a vételi igény összesen 27,5 milliárd köbméter volt, az eladási ajánlatok volumene pedig 22,9 milliárd köbmétert tett ki. Ezek a számok egyébként összességében kicsik a 360 milliárd köbméternyi teljes uniós éves gázfelhasználásból, de ha azt nézzük, hogy az orosz vezetékes uniós gázeladás idén alulról közelítheti a 30 milliárd köbmétert (és komoly ellátásbiztonsági kockázatok lengik körül a szállítások folyamatosságát), akkor igenis érdemi volumenekről beszélhetünk.

Az európai gáztárolók jelenleg 95% körüli arányban tele vannak, mégsem estek érdemben tovább a gázárak, a legközelebbi havi kontraktus ára a holland TTF gáztőzsdén 36 euró/MWh körüli, a téli hónapok árai pedig 42-49 euró körüliek, mert egy hosszú és kemény télen a tárolók durván leapadhatnak, így az ellátásbiztonsági kockázatokat továbbra sem lehet zárójelbe rakni. Emellett az a friss előrejelzés is nyugtalanító, hogy az eddig gondoltnál is érdemben gyorsabban nő a kínai gázkereslet, ami elszívó hatással jár Európára, tartósan magasabban tartva a gázárakat is, ez pedig többek között a magyar rezsicsökkentési rendszer terheit is magasan tarthatja.

