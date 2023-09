Nem javul érdemben a gazdasági helyzet Európában

A ma reggel közölt beszerzésiemenedzser-indexekből (BMI) az látszik, hogy az európai gazdaság szeptemberben még mindig gyengén teljesít. Eltérő a kép azonban Franciaországban és Németországban: előbbiben egyértelműen romlik, utóbbiban a vártnál jobban alakul a helyzet. A német szolgáltatószektor helyzete például már kifejezetten okot adhat a bizakodásra.

Rosszul néz ki a francia BMI

Ma reggel a francia BMI-t közölte elsőként az S&P Global, és nem volt benne sok köszönet. Európa második legnagyobb gazdaságában a kompozit BMI szeptemberben 43,5 pontra esett az előző havi 46 pontról. Az elemzők arra számítottak, hogy a szeptemberi mutató megfelel majd az augusztusi szintnek, de végül további romlás látszott.

Ami a szektorális mutatókat illeti, mind az ipar, mind a szolgáltatószektor jócskán alulmúlja a várakozásokat, és mindkét nagy szektor bőven az 50 pontos határ alatt van. A feldolgozóipari BMI 43,6 pontra süllyedt szeptemberben, a szolgáltatószektor 43,9-re, tehát nincs érdemi különbség az egyes szektorok között Franciaországban. A Reuters elemzői felmérése szerint a közgazdászok arra számítottak, hogy mindkét alindex 46 ponton stagnál majd.

Németországban jobb a helyzet

Közzétették a német BMI-t is, amely a franciával ellentétben a vártnál jobban alakult, de így is 50 pont alatt áll az index. A kompozit index 46,2 pontra nőtt szeptemberben az augusztusi 44,6 ponthoz képest, azaz még mindig bőven 50 pont alatt áll. Az elemzők 44,8 pontot vártak, tehát ehhez képest pozitív meglepetést okozott az index.

A feldolgozóipar továbbra is 40 pont alatt áll, de itt is kedvezőbben alakultak az adatok, ahogy az elemzők várták. Szeptemberben az alindex 39,8 ponton állt az augusztusi 39,1 pont után, az elemzők 39,5 pontra számítottak. Nagy különbség tehát nincs sem az előző hónaphoz, sem az elemző várakozásokhoz képest.

A szolgáltatószektor indexe viszont meglepően közel került az 50 ponthoz. 49,8 ponton állt a szeptemberi index, ami érdemi javulást jelent az augusztusi 47,3 ponthoz képest, és meghaladja az elemzők által várt 47,2 pontot. A szolgáltatószektor a gazdaságban sokkal nagyobb súlyt képvisel, mint az ipar.

Mi a tanulság?

A BMI a vállalatvezetők megkérdezésével készül, a menedzserek saját helyzetüket értékelik a felmérésekben. A felmérést végző szervezet (jelen esetben az S&P Global) a beérkező adatokat összesíti a BMI-indexben, amely 50 pont felett a gazdasági teljesítmény javulását, az alatt romlását jelzi előre. Értelemszerűen minél alacsonyabb a szám, annál gyengébb a gazdaság teljesítménye - legalábbis elméletben, a BMI ugyanis nem pontos előrejelző. Sok esetben láttuk már, hogy az index elmozdulását végül nem követte a gazdasági teljesítmény később közölt alakulása.

Ennek ellenére nagy népszerűségnek örvend az index, a piac odafigyel a friss közlésekre, hiszen a kemény szeptemberi gazdasági adatokra októberig-novemberig várni kell, így a BMI a leggyorsabban közölt indikátora a gazdasági teljesítménynek. Az indexben bekövetkező nagy elmozdulások, az egyértelmű irány pedig akkor is beszédes, ha az index pontszerű elmozdulásai nem fordíthatók le egy az egyben a gazdasági aktivitás alakulására.

A gazdasági teljesítmény alakulása piaci szempontból azért is fontos, mert amennyiben befékez a gazdaság, az EKB-nak nem kell tovább emelnie a kamatokat, hiszen a gazdaság lassulásával/visszaesésével az inflációs kockázatok is mérséklődnek. Vélhetően ennek tudható be, hogy a mai közlés után az euró szép nagy utat járt be a dollárral szemben: a francia adatokra megütötték a közös devizát, a vártnál kissé jobb német adatokra viszont ismét belevettek. Összességében viszont az mondható el, hogy az európai gazdaság még mindig gyengén teljesít, de a két nagy ország között eltérő dinamikákat látunk.

