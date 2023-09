Windisch: hosszú távon a magas reálbér-növekedés nem fenntartható a termelékenység javulása nélkül

Az Állami Számvevőszék elnöke, Windisch László, a Közgazdász-vándorgyűlésen tartott beszédében érintette a gazdaság aktuális kérdéseit, különös tekintettel az inflációra és az Állami Számvevőszék szerepére a jövőbeni gazdasági fejleményekben. Az elnök szerint a magas nyomású gazdaság helyett más irányba kellene lépéseket tenni, javítani kellene a termelékenységet és a GNI-hoz hasonló mutatókat is figyelni kell a GDP-fókusz helyett. A jegybanki veszteségtérítés ügyében szerinte még hosszú szakmai vitákra lesz szükség.

"Az infláció tényleg ma a kérdések kérdése" - kezdte szakmai előadását Windisch László, aki szerint nem érdemes pusztán az elmúlt egy-két évet vizsgálni és felelőst keresni a mostanra kialakult magas inflációs környezetért, hanem hosszabb távra kell visszatekinteni. Úgy látja ugyanis, hogy a bérdinamika, valamint az egyes gazdasági ágazatok teljesítménye, termelékenysége, hatékonysága is közre játszik a mostani helyzetben.

Példaként pedig a hazai élelmiszeripar teljesítményét hozta

az ÁSZ-elnök szerint ugyanis Magyarországon az élelmiszeriparban alacsony a munkaerő termelékenysége, ami hozzájárulhat az élelmiszerinfláció magas szintjéhez.

Ennek hatása lehet a teljes gazdaságra is, mert ahogy levezette az elmúlt években az átlagkeresetek reálértéke ugyan növekedett, de a termelékenység és a GDP növekedése nem tartott lépést, ami különösen szembetűnő ebben a szektorban. Windisch László így úgy látja, hogy hosszú távon a magas reálbér-növekedés nem fenntartható, és az inflációval kapcsolatos aggodalmak befolyásolhatják a bértárgyalásokat és a munkaerőpiacot.

A beszéd során Windisch László megemlítette, hogy a gazdaságpolitikai hangulatban is változások tapasztalhatók.

Az egykor divatos magas nyomású gazdaság helyett most talán más irányba mozdult el a fókusz

- fogalmazott az elnök, aki hozzátette, hogy "a termelékenység javulását, növekedését érdemben meghaladó reálbér-növekedés hosszú távon nem fenntartható," figyelmeztetett.

Az Állami Számvevőszék elnöke továbbá felvetett egy olyan kérdést, hogy hogyan lehetne mérni a termelékenység növekedését, ha csak a GDP-t veszik alapul. Hangsúlyozta, hogy a minőségi mutatókra, például a fenntarthatóságra is nagyobb figyelmet kell fordítani. Az uniós pénzek felhasználása során is fontos lenne a minőségi szempontokra összpontosítani, és Windisch László emlékeztetett arra, hogy a GDP mellett a GNI (nemzeti jólét) is fontos mérce lehet, amely pontosabb képet adhat a gazdasági helyzetről.

"A GNI sem a legjobb mutató, de már egy fokkal jobb talán, mint a GDP. Az Állami Számvevőszék most komoly elemzésekbe kezdett, mert szerintünk fontos lenne, hogy a kormánynak legyen egy világos gazdaságstratégiája arra, hogy a működőtőke beáramlását milyen szempontok szerint támogatja" - jelentette ki a szakértő.

Ugyanis úgy látja, hogy vizsgálni kell, hogy az uniós forrásokkal szemben valóban, és ha igen, mennyire hasznosul jobban az FDI.

Az elnök szerint az inflációs várakozásoknak nagy jelentősége van a gazdaság alakulásában, és óvatosnak kell lenni a nyilatkozatokkal, hogy ne azok tetézzék a helyzetet. "Tehát amikor minden arról szól, és a csapból is az folyik Magyarországon, hogy összeomlás lesz a magas infláció miatt, akkor az beivódik a várakozásokba olyan mértékben és olyan módon, hogy ez önbeteljesítővé tud válni" - jelentette ki.

Kemény helyzetet teremt a jegybanki veszteségtérítés

Windisch László továbbá rámutatott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) veszteségének kérdésére, és annak kapcsolatára a költségvetéssel. Elmondta, hogy a törvényváltozásnak köszönhetően a kormánynak már nem kell azonnal visszapótolnia az MNB veszteségét a jegybank mérlegében, ami hatalmas költségvetési kiadást jelentett volna.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Költségvetési Tanácsnak komoly feladatokkal kell szembenéznie, és meg kell határoznia a veszteségtérítés szükséges mértékét. Ennek kapcsán Windisch arról beszélt, hogy "azzal, hogy a jegybank most szigorít, az egyik kezével likviditást von ki a rendszerből, a másik kezével meg a magas kamatokkal plusz likviditásként több ezer milliárd forint kamatot fizet ki". Így szerinte megmagyarázható, hogy öt évre eloszlatva kell a jegybanki veszteséget megtéríteni,

ugyanis így a költségvetésnek marad fiskális mozgástere a gazdaságösztönzésre.

Azonban az ÁSZ-elnök szerint a jegybanki veszteségtérítésről a közgazdász szakmának fontos vitákat kell lefolytatnia, hogy hosszabb távon is megfelelő döntéseket hozzanak.

Az elnök véleménye szerint a kampányfinanszírozás és pártok pénzügyi ellenőrzése is fontos téma, amelyet kiemelten kell kezelni. Az európai gyakorlatban már külön testületek foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel, hogy függetlenül és objektíven vizsgálják a pártok pénzügyeit, így megelőzve a politikai nyomást és befolyást.

Windisch László befejezésként rámutatott az uniós szabályozás hiányosságaira is. Szerinte az éves költségvetési számok helyett olyan mutatókat kellene használni, amelyek hosszabb távon vizsgálják a költségvetés fenntarthatóságát, hogy azok ne terheljék meg feleslegesen az aktuális éveket.

Címlapkép: Windisch László, az Állami Számvevõszék elnöke elõadást tart a 61. Közgazdász-vándorgyûlés nyitónapján Egerben 2023. szeptember 21-én. Forrása: MTI Fotó/Komka Péter.