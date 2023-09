Napokon belül leállhatnak az amerikai kormányzati intézmények - Figyelmeztetést küldött a Moody’s

A figyelmeztetés apropója, hogy ha október 1-ig nem fogadja el az amerikai Kongresszus az Egyesült Államok új, 2023-2024-es költségvetését, vagy legalább nem ad átmeneti felhatalmazást a további költekezésre, akkor sok kormányzati intézmény le fog állni és több százezer dolgozót átmeneti fizetés nélküli kényszerszabadságra fognak küldeni attól függően, hogy hány kormányzati intézmény esetén nincs legalább átmeneti költségvetési felhatalmazás a működésre.

A részleges, vagy akár teljes kormányzati leállás gyökere abban áll, hogy a Kongresszus alsó házában, a Képviselőházban, enyhe republikánus többség van (221, szemben a 212 demokrata képviselővel), de az ingatag pozícióban lévő republikánus házelnöknek szüksége van a radikális szárny teljes támogatására ahhoz, hogy a kulcsfontosságú javaslatok átmenjenek. Ha pedig ez még sikerülne is, utána még a felsőházban, a minimális demokrata többséggel működő Szenátusban is jóvá kellene azokat hagyni, hogy törvény lehessen belőlük. Éppen ezért van benne a levegőben legalább a részleges kormányzati leállás október 1-től, ha a teljes éves költségvetés hiányában legalább egy átmeneti időre (pl. 3 hónapra, az év végéig) szóló kiadási felhatalmazást se sikerül összehozni a feleknek.

Fontos, hogy az elmúlt évtizedekben csak ritkán sikerült a Kongresszusnak határidőre elfogadtatni a soron következő éves költségvetést (1976 óta csak 4 esetben), az esetek döntő többségében tehát ilyen átmeneti költségvetési kiadási felhatalmazással indult el az új költségvetési év, amelyek átlagosan 3 hónapig szóló ideiglenes felhatalmazást adtak. Amint azonban a Commerzbank hétfői elemzésében ábrája is mutatja: viszonylag gyakran fordult azonban elő az elmúlt évtizedekben az is, hogy részleges/teljes kormányzati leállásra került sor addig, amíg legalább átmeneti kiadási felhatalmazás nem született. Legutóbb 2018-2019 fordulóján egy kirívóan hosszú, 34 napos kormányzati leállásra került sor, előtte pedig jellemzően legalább néhány napos leállások voltak az utóbbi évtizedekben.

Fontos, hogy ha részleges kormányzati leállásra kerül sor, akkor például a jövő heti kulcsfontosságú amerikai makroadatok is áldozatul eshetnek ennek, azaz nem teszik közzé őket, noha a Fed kamatdöntései és a piac alapvető várakozásai is erre épülnek, így az október 6-i átfogó amerikai munkaügyi adatra is várnia kell majd a befektetőknek. Amint ugyanis a Commerzbank helyzetelemzése rámutat: a leállás olyan statisztikai hivatalokat is érint, mint a Népszámlálási Hivatal (amely például olyan adatokért felelős, mint a tartós fogyasztási cikkek megrendelése vagy a lakásépítések megkezdése) és a Munkaügyi Statisztikai Hivatal (munkaerő-piaci és áradatok).

Az ipari termelési adatokat közzétevő Fed-et közvetlenül nem érinti a leállás, de statisztikáinak elkészítéséhez részben más ügynökségek adatszolgáltatásaira támaszkodik, így tehát lehetnek nehézségek az adatok közlésekor, illetve azok értelmezésével. A "magánpiaci" adatokat, például az ISM beszerzési menedzserindexet nem érinti a kormányzati leállás.

A fentiek miatt már jobban érthető, hogy a Moody’s miért adott ki előzetesen figyelmeztető közleményt, amelyben többek között azt hangsúlyozta:

A leállás negatívan hatna az amerikai államadósság hitelképességére. Különösen azt mutatná, hogy a fokozódó politikai polarizáció milyen jelentős korlátokat állít a költségvetési politika alakítására egy olyan időszakban, amikor a költségvetési erő csökken, amit a növekvő költségvetési hiány és az adósság megfizethetőségének romlása okoz.

Arról, hogy az amerikai politikai polarizáció mennyire komoly következményekkel jár a költségvetési döntéshozatalra, egy közelmúltbeli teljesen különálló ügy, az adósságplafon megemelése, körüli hercehurca kapcsán részletes elemzésekben is bemutattuk. A viták pedig odáig is eljutottak, hogy a Fitch leminősítette augusztus elsején az Egyesült Államokat:

Címlapkép forrása: Douglas Rissing via Getty Images