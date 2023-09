Paks II.: 2025 elejére csúszhat az első betonöntés az 5-ös blokknál, miközben már kész a talajkitermelés fele a 6-os blokknál

A Paks II. atomerőmű leendő 6-os blokkja alól már a talaj felét, mintegy félmillió köbmétert, kitermeltek 5 méteres mélységig, és a 2700 méternyi résfal 40%-a is elkészült már – emelte ki ma Bécsből élőben bejelentkezve Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, ahol tárgyalt az orosz fővállalkozó Roszatom vezérigazgatójával. Alekszej Lihacsov múlt pénteken Pakson is járt , és az erről kiadott Roszatom-közlemény azt is tartalmazta, hogy az 5-ös blokk alatti első betonöntési munka a minap vázolt 2024 végi céldátum helyett 2025 elejére is elcsúszhat.