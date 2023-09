Véget ért a kínai gazdasági csoda?

Az elmúlt hetekben számos cikk jelent meg a hazai és nemzetközi médiában a kínai gazdaság borús helyzetéről és jövőképéről. A legtöbb esetben a szerzők némileg rácsodálkoztak arra, amit kutatói körökben már régóta vártunk: olyannyira lelassult a kínai gazdasági növekedés, hogy a korábbi 2030-ra szóló jóslatokkal szemben ma már azt tartják, hogy 2045 előtt aligha éri utol az Egyesült Államok gazdasági teljesítményét, vagy talán soha. Kifulladt a Wish-ről rendelt gazdaságpolitika, vagy csupán ideiglenesen gyengélkedik? A következő háromrészes cikk-sorozat körbejárja a kínai gazdasági átalakulás elmúlt évtizedeit, jelenlegi helyzetét és jövőbeli kilátásait, különös tekintettel a lassuláshoz jelentősen hozzájáruló politikai tényezőkre.

A Kínához nagyon, de a gazdasághoz kevésbé értők gyakran azzal érvelnek, hogy a közgazdászok már sokszor megénekelték az ország összeomlását az elmúlt évtizedekben, de az sosem következett be, tehát nem is fog. Való igaz, egyes szakértők komplett karriert húztak fel arra, hogy pár évente megjósolták Kína közelgő és elkerülhetetlen gazdasági válságát, majd, amikor az nem történt meg a várt időpontban, rezzenéstelen arccal új céldátumot tűztek ki annak. Persze a kínai gazdaság rendre fittyet hányt ezen elvárásoknak, és csak azért sem omlott össze. Mindeközben a közgazdasághoz nagyon, de Kínához kevésbé értők viszont leginkább azzal érvelnek, hogy a múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőre nézve, így az 1979 óta eltelt bő negyven évben tapasztalt, szinte töretlen és példanélküli kínai növekedés ténye nem jelenti, hogy ne sodródhatna mély válságba az ország. Az igazság valahol félúton lehet, hiszen a kínai gazdaság egy elég szokatlan állatfaj, így nehéz a nyugati tapasztalatok alapján megjósolni a jövőjét, de azért néhány alapvető gazdasági törvényszerűségnek még a hatalmas Kínai Kommunista Párt sem mondhat ellent.

A kínai gazdasági csoda forrásai

A maoizmus pusztítását követően a reformista Teng Hsziao-ping vette át a hatalmat az akkor a világ egyik legszegényebb országának számító Kínai Népköztársaságban, majd 1978 végén meghirdette a Reform és Nyitás politikáját. Furcsán hangzik ez egy kommunista ország kapcsán, de a Teng által meghirdetett átalakulás lényegében egy lassú, fokozatos, de mégiscsak folyamatos gazdasági liberalizációt jelentett. Felszabadította a kínai emberek addig államilag elfojtott kreativitását, vállalkozókedvét, és elkezdte piaci alapon allokálni az erőforrásokat, azaz lényegében kapitalista elemeket alkalmazott. Ezzel létrejött egy hibrid rendszer, az ún. kínai típusú piacgazdaság, ami az évek múlásával egyre inkább kapitalistává vált. Igaz, nem annyira az amerikai, mint inkább a kelet-ázsiai országok fejlesztő állam modelljét adaptálta a kínai vezetés három egymást követő generációja. A nyolcvanas évektől egészen a 2008-as nagy válságig mindez lényegében egy extenzív növekedési modellt jelentett, amelyben óriási szerepet játszott a gyorsan, ez idő alatt közel 400 millióval növekvő népesség, az urbanizáció, a külföldi működőtőke, technológia és know-how, az állótőke beruházás (meg kellett építeni mindent is az országban) és persze az export.

Abból a szempontból is óriási szerencséje volt Kínának, hogy az Egyesült Államokban tomboló neoliberalizmus a hidegháborús győzelemnek köszönhetően még inkább megerősödött, így Washington ahelyett, hogy leszámolt volna a továbbra is kommunista Kínával, épp ellenkezőleg, a kebelére ölelte. Ahogy most kétpárti egyetértés van abban, hogy Kína az új Szovjetunió, akkor abban volt konszenzus, hogy Kínával együtt kell működni. A gazdasági elit óriási lehetőséget, ma úgy mondanánk, hogy extra profitot látott az olcsó kínai munkaerőben és a hatalmas piacban, míg a politikai elit hitt abban, hogy Kína fejlődése automatikusan elhozza demokratizálódását is. Az elgondolás alapját a nyugati történelem legutóbbi pár száz éve képezte, tehát mi sem tűnt számukra természetesebbnek, minthogy ugyanez a folyamat megy majd végre egy teljesen eltérő civilizációban is. Ez nem jött össze.

Mivel ironikus módon már akkor sem volt divat Kínával kapcsolatban a Kína-szakértőkre hallgatni, hiába kongatták többen már akkor a vészharangot, az egész fejlett világ nekiállt szuperhatalmat faragni a Népköztársaságból. Ez viszont olyan jól sikerült, hogy mire a Nyugat felocsúdott, Kína már rég a világ második legnagyobb gazdasága és messze legnagyobb ipari termelője volt.

Nagyjából ugyanebben az időszakban a kínai vezetés úgy látta, hogy eljött az ideje a gazdasági modellváltásnak. Mivel lényegében az őket sok évtizeddel megelőző Japán, Dél-Korea vagy éppen Tajvan fejlődési modelljét követték, így jól tudták, hogy az extenzív növekedést idővel fel kell váltania az intenzívnek. A globális pénzügyi válság némileg felgyorsította e folyamatot, amennyiben ráébresztette a kínai vezetést, hogy nem lehet minden évben 10-20 százalékkal növelni az exportot örökkön-örökké, mert egész egyszerűen a világ fogyasztása nem nő ilyen ütemben.

Az is kiderült, hogy az állótőke beruházások növekedése sem fenntartható, mert egy idő után már nem kell több gyár, és nem marad több város, amit össze lehet kötni autópályákkal, hidakkal, nincs szükség újabb ötven nemzetközi repülőtérre és így tovább. Ehelyett, a 2011-ben hatályba lépett 12. öt éves terv (igen, még mindig vannak öt éves terveik, de ezek már átfogó stratégiák, nem pedig a tervhivatal koholmányai) célul tűzte ki a gazdaság szerkezetének átalakítását az export és befektetés vezérelt irányból a fogyasztáson és innováción alapuló modell felé. Így az lett a cél, hogy a „Made in China” helyett idővel a „Made by China” felirat szerepeljen a termékeken, azaz Kína a külföldi tudáson és technológián alapuló összeszerelés helyett átálljon a magas hozzáadott értékű, saját fejlesztéseken és szolgáltatásokon alapuló high-tech gazdaságra. Ennek érdekében hoztak egy nagyon okos stratégiai döntést:

nem azokban az iparágakban kezdtek versenyezni a Nyugattal, amelyekben utóbbinak akár évszázados előnye volt, hanem azokon a területeken, amely mindenkinek új terepet jelentett.

Így nem az lett a cél, hogy lepipálják a német autógyárak végletekig cizellált robbanómotorjait, hanem hogy állva hagyják őket az e-mobilitás terén. Ugyanígy stratégiai ágazatnak nyilvánították, és magyar ésszel felfoghatatlan összegeket pumpálnak a mesterséges intelligencia, kvantumszámítástechnika, 5G telekommunikáció, biotechnológia és hasonló területekre, és persze magába az oktatási rendszerükbe.

De sikerült? A sorozat következő részében megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évtizedben, azaz a Hszi Csin-ping vezette korszakban miként tért vissza újult erővel a politika és az állam a gazdaság irányításába, és miként vált a kínai növekedés drogfüggővé, amelytől a mai napig nem tud szabadulni.

