Magyarországra jön egy vezető kínai technológiai cég

Az európai piac elérése érdekében Magyarországon hoz létre egy 100%-os tulajdonú leányvállalatot félmillió dolláros alaptőke mellett a kínai Wuxi Unicomp Technology Co Ltd., amely a globális röntgenipar egyik vezető vállalata – szúrta ki a Portfolio a Shanghai tőzsde hivatalos közzétételei között. A befektetésnek a kínai akkumulátoripar magyarországi terjeszkedéséhez is köze lehet, mert az Unicomp technológiáját széles körben alkalmazzák például a lítium akkumulátorok körében is.

A Wuxi Unicomp Technology Co Ltd. szeptember 27-i igazgatótanácsi döntése érdekében UNICOMP TECHNOLOGY EUROPE Kft. néven félmillió dolláros, mintegy 185 millió forintos, alaptőkével 100%-os magyarországi leánycéget hoz létre a kínai anyavállalat.

A közlemény a tengerentúli beruházást úgy indokolja:

Az európai piac átfogó megnyitása és az ügyfelekhez való közelebb kerülés érdekében, hogy potenciális lehetőségeket nyerjünk, átfogó stratégiai tervet dolgoztunk ki Európában.

"Az "Unicomp" márka európai piacon történő megszilárdítása és erősítése érdekében a társaság 500 000 RMB összegű saját forrást tervez magyarországi tevékenységének bővítésére.” (A közleményben egyes helyeken 500 ezer dolláros, más helyeken 500 ezer reminbis méretű beruházást említenek, mi a közlemény legelején említett dolláralapú összeget tekintjük irányadónak.)

Emlékeztet a közlemény arra is, hogy „a Jiali Investment 100%-os tulajdonú leányvállalatot hozott létre, hogy a leányvállalatokon keresztül lokalizált szolgáltatásokat nyújtson a tengerentúli ügyfeleknek, hogy megkönnyítse az ügyfeleket.” A feladatok között pedig azt rögzítik: „Végezzen helyszíni tesztelést, berendezésértékelést, üzleti kommunikációt és egyéb kapcsolódó ügyeket”.

A Magyarországon létrehozandó Kft. leendő üzleti tevékenysége kapcsán ezeket a kategóriákat adták meg a közleményben:

Elektronikai alkatrészek, optoelektronikai eszközök és speciális berendezések tervezése és kutatása az elektronikai ipar számára

Ipari automatizálási berendezések és tartozékok gyártása, feldolgozása, gyártása, telepítése és értékesítése

Műszaki szolgáltatások, műszaki tanácsadás, áruk és technológia import és export, gépek

Berendezés lízing

A Financial Times céges aloldalának összefoglalója szerint a Wuxi Unicomp Technology Co Ltd. egy kínai székhelyű vállalat, amely elsősorban ipari röntgen intelligens ellenőrző berendezésekkel foglalkozik. A társaság elsősorban mikrofókuszú és nagy teljesítményű röntgen intelligens érzékelő berendezések kutatásával és fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozik. A cég fő termékei közé tartoznak az ipari röntgen intelligens ellenőrző berendezések, a képalkotó szoftverek és a mikrofókuszos röntgenforrások. A vállalat termékeit főként az integrált áramkörök és az elektronikai gyártás, az új energiaelemek, az öntvények, a hegesztési varratok és az anyagok érzékelési területein használják. A társaság elsősorban a belföldi és a tengerentúli piacokon folytatja üzleti tevékenységét.

A világ vezető félvezető gyártási szövetségének rövid cégleírása a fentieken túl azt emeli ki, hogy az Unicomp a globális röntgenipar vezető vállalatává vált, amely technológiát széles körben alkalmazzák az EMS, IC, félvezető, lítium akkumulátor, napelem, LED, csatlakozó, közbiztonság, autóalkatrészek, kerék, gumiabroncsok, nyomástartó edények stb. iparágakban. Az is lényeges, hogy ma az Unicomp Technology három K + F / Gyártó telephellyel rendelkezik, amelyek meghaladják az 50 ezer ㎡-t és Wuxi/Jiangsu tartományban, Shenzhen/Guangdong tartományban és Chongqingban találhatóak.

A céges tőzsdei közlemény a fentieken túl hangsúlyosan felhívja a befektetők figyelmét arra, hogy a 100%-os magyar leányvállalat megalapítása során számos kockázat húzódik, így például deviza engedélyezési és cégbejegyzési engedélyezési kockázatok, „bizonytalanság van azzal kapcsolatban, hogy a vonatkozó jóváhagyási eljárásokat be lehet-e fejezni”.

Arra is rámutatnak a szokásos kockázati figyelmeztetéses részben, hogy „Magyarország és Kína eltérő politikai, jogi rendszerrel és kulturális háttérrel rendelkezik, és üzleti terjeszkedési modelljeik is eltérnek a kínaiaktól. Az országok között vannak különbségek. Ez a tengerentúli befektetés bizonyos kockázatokat rejt magában a tehetség, a technológia és a menedzsment szempontjából. A tényleges működés során olyan kockázatokkal is szembesülhetünk, mint a hazai és külföldi politikai és gazdasági környezet változásai.”

Címlapkép forrása: Getty Images