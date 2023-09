Szlávik János: még csak ezután lesz nagyon sok beteg, a Covidnál van nagyobb baj is

Vírusok, baktériumok, paraziták: a Covid aktuális helyzetéről, az Erisről, az őszi kilátásokról beszélt Szlávik János főorvos, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában . Azt is elmondta, kiknek javasolja újabb védőoltás felvételét, s hogy várhatók-e újabb járványok, és hogy miért ne fürödjünk trópusi folyókban.

A főorvos szerint nincs még valódi ősz, jó idő van, akkor lesz majd nagyon sok beteg, amikor bejönnek a fagyok, a hidegek. Ráadásul nyakunkon lesz az influenza, amit nem fogunk megúszni ebben az évben sem, és úgy tűnik, hogy a koronavírus sem nyugszik, az újabb és újabb változatok valószínűleg több esetet fognak okozni.

Koronavírusból most nálunk is az Eris a domináns, ami Európában és a világ más részén is megtalálható, ami jó hír, mert ez ugyan jobban terjed, mint a korábbi változatok, viszont enyhe tüneteket okoz.

Nagyon sokan koronavírusosak, sokan elmennek tesztet csináltatni, kiderül, hogy hordozzák a vírust, fáj a torkuk, hőemelkedésük van, köhögnek, náthás tüneteik vannak, esetleg az ízületeik fájnak, de semmiképpen nem olyan betegek, hogy emiatt kórházba kerüljenek.

Erre azt kell mondanom, hogy jó hír, viszont nem szabad jósolni, nem tudjuk, mit hoz a jövő. Nem tudjuk azt, hogy esetleg nem fog-e elterjedni egy agresszívebb változat. Egyelőre erre semmi nem utal és egyelőre Magyarországon koronavírus-járvány nincs - fogalmazott.

A koronavírus esetében általában egy domináns törzs van, ami kiszorítja a többit. De azokban az országokban, ahol az a legújabb törzs megjelent, nem észlelték, hogy súlyosabb esetek lennének. Van olyan nézet, hogy az evolúció miatt ez a vírus majdnem náthává fog szelídülni, higgyük azt, hogy így lesz. A tudomány most tart ott, hogy nagyon komoly genomikai, diagnosztikai eljárással lehet a vírusokat nyomon követni. Egyelőre nagyon sok aggodalomra okot adó variáns nincsen, ezen az őszön nekünk nagyon sok mindenre kell gondolnunk, vírusokra, RSV-vírusra, influenzára, koronavírusra és még sok-sok minden másra, és ezek együttesen fogják megkeseríteni az életünket - mondta a főorvos.

Azért, mert új variánsról van szó, a régi tesztek még működnek, ha valaki elmegy a patikába és megvesz egy biztonságos tesztet, akkor biztos lehet abban, hogy az nagy valószínűséggel ki fogja mutatni.

Szlávik az orrváladékból végzett teszteket támogatja. Ráadásul vannak olyan elmés tesztek, amelyek két vagy esetleg három vírust is kimutatnak egyszerre. Az RSV, az influenza és a koronavírus hármas teszt nagyon nagy biztonsággal meg tudja mondani, hogy van-e esetleg valami ilyen típusú problémánk.

A tesztelési hajlandóság amúgy most alacsony, az emberek már belefáradtak, egy kis koronafáradtság van rajtuk, nem akarnak tesztet csináltatni, nem akarnak ezzel foglalkozni, hiszen látják ők is, hogy a vírus úgy alakult át, hogy gyerekre, fiatal, egészséges emberre nem veszélyes.

Egy idős, beteg embernél a nagyon nagy magas láz, a köhögés, a légszomj, a kékes elszíneződése az ajkaknak vagy az ujjaknak, a csökkenő vizelet, a véres köpet, a fuldoklás, az alacsony oxigénszint, ezek mind-mind olyan tünetek, amikor nem működik a „maradj otthon” szlogen. Ha valakinek az immunrendszere károsodott, akkor minél hamarabb tessék orvoshoz menni, hiszen a kezeléseket a betegség tüneteinek az első öt napján kell elkezdeni, akkor hatékonyak igazán. Ezt azért tudni kell mindenkinek - mondta a főorvos.

A gyószerek és a protokollok egyaránt nem tökéletesen hatásosak, de megakadályozzák azt, hogy az illető súlyos beteg legyen, intenzív osztályra kerüljön vagy meghaljon. De ezt igazból csak a rizikócsoportba tartozó idős embereknél figyelték meg. Ha egy fiatal, egészséges ember szedi ezeket a szereket, semmilyen előnye nem fog belőle származni.

Ha a gyerek kicsit lázas vagy a fiatal felnőtt egy kicsit lázas, akkor lázcsillapítót kell neki adni, bő folyadékot kell adni és nem kell azonnal orvoshoz szaladgálni. Ez azért maradjon is így, hiszen nem az az elsődleges, hogy egy egynapos láz esetén mindjárt mindenki az orvoshoz szaladjon. De a nagyon sokáig tartó láz, a nagyon súlyos köhögés, a tüdőgyulladásra utaló tünetek azért aggasztók lehetnek. A jelenlegi variáns nagyon ritkán okoz ilyen tüneteket - hangsúlyozta Szlávik.

A koronavírus aktuális változatára, a sokáig, akár hetekig tartó száraz köhögés a jellemző. Ha valaki bizonyítottan koronavírusos és sokáig köhög, az megint csak nem egy olyan tünet, hogy feltétlenül orvoshoz kell menni.

Ezt akár telefonon is meg lehet beszélni. Nyilvánvalóan a véres köpet, a fulladás már aggasztó tünetek.

Magyarországon jelenleg nincs koronavírus-járvány, nincs annyi eset. Sporadikusnak hívják azt, hogy időnként fel-felbukkan a járvány különböző embereknél vagy kisebb közösségekben. Nyilvánvalóan, ha ez járványos méreteket ölt, akkor valamit csinálni kell. Egy járványtól nem félni kell, hanem fel kell rá készülni egyénileg és társadalmilag - fogalmazott a főorvos.

Nyilvánvaló, hogy az újabb variánsok ellen a korábbi oltások nem olyan hatékonyak, mint a korábbi variánsok ellen. De azt senki sem vitatja, hogy valamennyi korona elleni védőoltás hatékony a koronavírus ellen. Egyelőre

afelé halad a világ, hogy hasonlóképpen az influenzához, évente egyszer, körülbelül ebben az időszakban minden rizikócsoportba tartozó kapja meg mind a két oltást, a koronavírusoltást is és az influenza elleni oltást is,

így tehet a legtöbbet azért, hogy ne legyen súlyos beteg.

Ami a Covid utániakat illeti, aki oltást kapott, annál enyhébb a poszt-Covid lefolyása statisztikailag. Ez azt jelenti, hogy annak is lehet poszt-Covidja, aki enyhe módon esett át a fertőzésen. Nyilvánvalóan, aki súlyos, pláne intenzív osztályos ellátásban részesült, annál súlyosabb poszt-Covid van, de nem nagyon tudjuk megmondani azt, hogy pontosan mit okoz - mondta SZlávik. Például, valakinek a Covid után nagyon hosszú ideig fáj a feje és korábban nem volt, ezért úgy gondolja, hogy ez egy poszt-Covid tünet.

Ennek a mérésére nincs semmilyen lehetőségünk. Feltételezni lehet. Ebből következik, hogy a kezelése sem könnyű. A poszt-Covid nagyon komoly gond. Egyes országokban úgy tartják, hogy a poszt-Covid ma már nagyobb probléma, mint maga a Covid.

- mondta Szlávik János. Az interjú teljes szövege az InfoStart cikkében olvasható.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd