Patai Mihály alelnök sorra veszíti el pozícióit és területeit a jegybankban

Személyes ellentét alakult ki Matolcsy György jegybankelnök és korábban egyik legfontosabb bizalmi embere, Patai Mihály alelnök között. A Magyar Nemzeti Bankon belül ez már a szervezeti és működési szabályzat átdolgozásában is tetten érhető, a Magyar Bankszövetség korábbi elnöke alól már több fontos területet is kiszerveztek, de sok jogkör elvesztése még nem látszik a nyilvánosan elérhető dokumentumokban - tudta meg a Portfolio.

Patai Mihály neve mellett néhány hete még az szerepelt a Magyar Nemzeti Bank szervezeti és működési szabályzatában, hogy ő a nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért, digitalizációért és hitelösztönzésért felelős alelnök. Mostanra viszont már a nemzetközi kapcsolatokat kiszervezték alóla, ez pedig már a nyilvánosan elérhető, szeptember 5-i keltezésű - de a Hivatalos Értesítőben csak tíz nappal később megjelent - szmsz-ben is látszik, amelyben ez a terület már hiányzik az alelnök titulusából.

Egy ideje már terjedtek pletykák arról, hogy a korábban bizalmas és baráti viszony megromlott Matolcsy György és az ismert bankár között, amelyek egy-két a jegybankon belüli szakmai vitában már korábban felszínre jöttek, végül

a nyáron fokozatosan elindult a feladatkörök kiszervezése Patai Mihály alól.

A jegybank viszont nem kommunikálta, sőt, a Portfolio informális beszélgetésein nem rég még az MNB-ből kifelé azzal magyarázták, hogy a nemzetközi kapcsolatok területe átkerült Virág Barnabás alelnökhöz, hogy a 70. életévét betöltött Patai számára már fárasztóvá váltak a külföldi utazások.

Van, ami még nem is látszik az szmsz-ben

Azonban portálunk több forrásból megtudta, hogy mostanra a készpénzlogisztika területe is elkerült az alelnöktől, valamint a Giro Zrt. igazgatóságának éléről is távoznia kell. Fontos megjegyezni, hogy ez még a hazai pénzforgalom egyik legfontosabb szervezetének honlapján nem látszik, ott továbbra is az állítólag kegyvesztetté vált alelnök neve szerepel.

Azt nehéz feltárni, hogy pontosan milyen konfliktus mérgesedett el a két vezető között: többen azt mondták, hogy Patai nyilvánosan is felemelte a hangját Matolcsy Györggyel szemben. Volt, aki ezt annyival kommentálta csak a jegybankhoz közelálló forrásaink közül, hogy

ez egy büszkeségből eredő klasszikus MNB-s bukástörténet.

Mások ennél összetettebb és szakmai nézeteltéréssel magyarázták a helyzetet, amelyet arra vezettek vissza, hogy a hitelösztönzésért is felelős alelnök egy a jegybanki veszteséget növelését is eredményező, új hitelprogram bevezetését javasolta, amelyről a jegybanki szakember a Nagy Márton vezette gazdaságfejlesztési tárcával is egyeztetett. Később ez a terv lett vörös posztó az MNB elnökének szemében. De fontos hangsúlyozni, hogy a legtöbben nem hallottak erről a vitáról, és azt mondták, hogy valószínűbbnek tartják a személyes konfliktust.

Az viszont azért is tűnt különösnek, mert köztudott, hogy Patai Mihály kifejezetten Matolcsy György kérésére hagyta ott az UniCredit Bank elnök-vezérigazgatói posztját, ez pedig a legendák szerint még az alacsonyabb fizetése miatt anyagi veszteséget is jelentett a számára.

Korábban ráadásul a jegybankelnök a lakását is az alelnöktől bérelte, ami miatt több forrásunk is váratlannak nevezte a viszony megromlását. Volt, aki azért is meglepőnek jellemezte azt, mert az MNB-s pletykák szerint Patai rendre kiállt a szakmai vitákban a felettese mellett, főként amikor még kormányzati szerepvállalása előtt Nagy Márton akkori alelnökkel szemben kellett állást foglalni, így ezért is tartják valószínűtlennek, hogy pont egy, a GFM felől érkező hitelprogram terve mérgesítette volna el a viszonyt.

Az egyelőre bizonytalan, hogy milyen más feladatkörök kerültek még ki Patai Mihály alól, de egyes hírek szerint az általa vitt, Keler KSZF-et, a térség vezető klíring- és elszámolóházát érintő esetleges akvizíciós feladatokat is máshoz rendelték.

Kérdéseinkkel hivatalos levélben is megkerestük a Magyar Nemzeti Bank Kommunikációs Főosztályát, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

Címlapkép: Patai Mihály, az MNB alelnöke, Csák János kultúráért és innovációért felelõs miniszter, Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, Sethaput Suthiwartnarueput, a Thaiföldi Nemzeti Bank (Bank of Thailand) elnöke és Simon Tay, a Szingapúri Külügyi Intézet (Singapore Institute of International Affairs) elnöke (b-j) a Budapest Eurázsia Fórum 2022 konferencián a Magyar Nemzeti Bank Budai Központjában 2022. szeptember 19-én. Forrás: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt.