Fontos napelemes lépésre készül a kormány - új keretmegállapodás készül

A kormány a Nemzetközi Napenergia Szövetség (International Solar Alliance, ISA) megalakításáról szóló keretmegállapodás kormányrendelet formájában történő kihirdetésére készül. Az India által életre hívott szövetség célja, hogy összehangolja a napenergia felhasználását és fejlesztését az országok között, és csökkentse a finanszírozási és technológiai korlátokat, amelyek még mindig gátolják a napenergia terjedését a világban. Egy globális 1000 milliárdos finanszírozási programban lehet így érintett Magyarország.

Egy most közzétett rendelettervezet szerint Magyarország is csatlakozhat a Nemzetközi Napenergia Szövetséghez. Mint a szövegből kiderül, az ISA megalakításának hátterében az a közös elkötelezettség húzódik meg, hogy napenergiával elérhetővé váljon az energiaközösségek és fejlődő országok számára is.

Az ISA tervei szerint több mint 1000 milliárd dollár beruházást szeretnének mozgósítani 2030-ig, hogy megteremtsék a megújuló energiaforrásokhoz szükséges technológiákat és lehetőségeket.

A szervezet az alapítódokumentuma szerint ösztönzi a tagországok közötti együttműködést, a tudás és technológia megosztását, valamint a napenergia-források jobb kiaknázását. A szövetség célja, hogy összehangolja a napenergia felhasználását és fejlesztését az országok között, és csökkentse a finanszírozási és technológiai korlátokat, amelyek még mindig gátolják a napenergia terjedését a világban.

Az ISA vezérigazgatója, akit a Közgyűlés választ majd meg, felel majd a szövetség napi működéséért és a tagországok közötti koordinációért. A szövetség tagjai között szerepelnek az Egyesült Nemzetek tagállamai, valamint olyan partnerszervezetek, amelyek támogatni tudják az ISA célkitűzéseit.

A szervezet székhelye Indiában lesz, ahol együttműködnek majd a napenergiával kapcsolatos kutatásokban és fejlesztésekben. Az indiai kormány kiemelkedő szerepet játszott az ISA megalapításában 27 millió dolláros hozzájárulással, amely a szövetség törzsalapjának létrehozását, az infrastruktúra kiépítését és a következő 5 éves időszakban előforduló rendszeres kiadások fedezését szolgálja.

