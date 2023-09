Küszködik magyar ipar, erre most újabb terhet kapott a nyakába

A magyarországi megújuló villamosenergia-termelők többsége, így a nagyobb naperőművek is a kötelező átvételi (KÁT) rendszer, kisebb részük pedig a megújuló támogatási rendszer (MeTáR) hatálya alá tartozik. A tiszta, energiahordozó-import mentes, hazai megújuló áramtermelés fokozását, illetve a klímacélok elérését célzó KÁT-rendszer leegyszerűsítve úgy működik, hogy a részt vevő termelők felé garantálja a megtermelt energia átvételét, méghozzá egy fix (évente inflációhoz igazított) átvételi áron. Ennek a kötelező átvételi támogatott árnak a mértéke eredetileg úgy lett megállapítva, hogy magasabb legyen az árampiacon a termelők által egyébként elérhető árnál, és az energiakrízist megelőző években ez rendre így is történt.

Ebben az időszakban a KÁT- (és a termelőket piaci prémiummal, felárral támogató MeTáR-) rendszer fenntartásának költségeit jelentős részben a hazai nagy áramfogyasztók fizették meg. A támogatási kasszához 2019-ben összesen közel 60, 2020-ben pedig több mint 80 milliárd forinttal járultak hozzá a nagyfogyasztók, és még 2021 első félévében is több mint 30 milliárd forinttal vették ki a részüket a döntően naperőműveket jelentő termelők támogatásából.

2021 nyarától azonban a villamosenergia-piacokon is emelkedésnek indultak az árak, nagyrészt azért, mert az európai földgázpiaci kínálatot Oroszország elkezdte visszafogni, és ez egyebek mellett azt is eredményezte, hogy fordult a kocka, és a tőzsdei áramárak a támogatott, normál esetben azoknál magasabb KÁT átvételi ár fölé kerültek. Ez - amellett, hogy több napenergia-termelőt a KÁT-rendszerből való kilépésre sarkallt, amit akkor még meg is tehettek - egyben azt is jelentette, hogy a támogatási kassza fenntartásának költsége mínuszos lett, az ipari nagyfogyasztók kapcsolódó befizetési kötelezettsége átmenetileg megszűnt, sőt, az akkori szabályozás értelmében jogosultakká váltak a (Mavir által) immár olcsóbban átvett és drágábban értékesített zöldáram eladásából származó bevételekre.