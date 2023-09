Meglepő adatok derültek ki a koronavírus ellen használt gyógyszerekről

A december és január között végzett felmérés során a közel 13 500 résztvevő közül, akik a világjárvány során valamikor megfertőzödtek a koronavírussal, 5,9%-uk számolt be arról, hogy olyan gyógyszereket is alkalmaztak a Covid ellen, mint az ivermectin, amely egy parazitaellenes gyógyszer és amelyet általában az állattenyésztésben használnak, illetve a hidroxiklorokin, ami egy maláriaellenes gyógyszert, de voltak olyanok is, akik mind a mindkettőt.

Bár ezek közül egyik sem engedélyezett a Covid kezelésére, az oltásellenesek és jobboldali csoportok mindkettőt gyógymódként népszerűsítik. A JAMA Psychiatry című folyóiratban pénteken közzétett tanulmány szerint a gyógyszereket használók arról számoltak be, hogy kevésbé bíznak az egészségügyi rendszerben.

Az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) eredetileg 2020-ban engedélyezte a hidroxiklorokint Covid-kezelésként, és Donald Trump akkori elnök még az év márciusában döntő jelentőségűnek nevezte a gyógyszert a koronavírus elleni harc kapcsán. Az ügynökség azonban később visszavonta a sürgősségi felhasználási engedélyt, miután a klinikai vizsgálatok azt mutatták, hogy a gyógyszer hatástalan a vírus ellen.

Ennek ellenére a betegek továbbra is keresték a gyógyszert, és az orvosok továbbra is felírták azt.

Az ivermektin eladása, valamint a mérgezések száma a járvány csúcspontján ugrásszerűen megnőtt. Mivel az emberek nem tudtak receptet kapni az ivermectinre, mint Covid-kezelésre, a gyógyszer állati formuláihoz fordultak, amelyet a szarvasmarhák parazitáinak eltávolítására használnak.

Bár mindkét gyógyszer más célokra is engedélyezett, a nem megfelelő alkalmazás esetén fennáll a mérgező hatások kockázata. Az Ivermectin súlyos zavartságot, görcsöket és hipotenziót okozhat a New England Journal of Medicine című szaklapban megjelent jelentés szerint. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a hidroxiklorokin mellékhatásai közé tartozik a hányinger, a hasmenés, a hasi fájdalom és az álmosság.

Az ivermektin széles körben elterjedt visszaélése arra késztette az amerikai szabályozó hatóságokat, hogy lépjenek közbe a félretájékoztatással szemben.

Ennek ellenére a gyógyszerek iránti kereslet még mindig nagyobb, mint a világjárvány előtt.

A Symphony Health becslései szerint 2023 augusztusában az ivermektinre vonatkozó receptek 75%-kal, míg a hidroxiklorokinra vonatkozó receptek 33%-kal voltak magasabbak, mint 2020 februárjában.

