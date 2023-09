Jönnek az új kötelező tartozékok a járművekben - Ezek nélkül biztos nem kerülnek forgalomba

Az Európai Unió 2019-ben átdolgozta az általános járműbiztonsági rendeletet (GSR), amelynek köszönhetően 2024 júliusától az új autók esetében több aktív biztonsági rendszer is kötelezővé válik, a távolabbi jövőben pedig újabb intézkedések egészítik ki a listát. A szabályozás a személygépjárművek és kisteherautók mellett a buszok és tehergépkocsik számára is számos követelményt ír elő.

Mi az a GSR? Mi lesz kötelező a GSR miatt?

A biztonsággal kapcsolatos autóipari innovációkkal összhangban az Európai Unió 2019-ben átdolgozta a GSR-t, vagyis az általános járműbiztonsági rendeletet. A várakozások szerint ezek az új szabályozások hozzájárulhatnak az emberi hibából eredő balesetek kockázatának csökkentéséhez.

Az általános járműbiztonsági rendelet átdolgozása értelmében 2024 júliusától több aktív biztonsági rendszer válik kötelezővé (továbbá 2026-ban és 2029-ben újabb intézkedések lépnek majd érvénybe). Ezek a biztonsági funkciók elsősorban arra szolgálnak, hogy a járművezetők figyelmesen és éberen közlekedjenek. Egy részük valamilyen formában már most is sok járműben jelen van.

Az egyik legfontosabb cél a járművek és a veszélyeztetett úthasználók közötti balesetek számának csökkentése.

A rendelet célja az Európai Unió útjain bekövetkező halálesetek és súlyos sérülések jelentős csökkentése korszerű biztonsági technológiák szabványos járműberendezésként történő bevezetésével, valamint az uniós gépjárműgyártók versenyképességének növelése a globális piacon az automatizált és teljesen automatizált járművekre vonatkozó első uniós jogi keret biztosítása révén

- áll a rendelet hivatalos összefoglalójában.

A tágabb cél az, hogy hosszú távon mindez segítse az Európai Uniót a „Vision Zero” elnevezésű célkitűzés elérésében, amely 2050-re nullára kívánja csökkenteni a közúti balesetek által okozott halálesetek és súlyos sérülések számát az európai utakon.

Az Európai Unió várakozása szerint az új rendelet 2038-ig több mint 25 ezer halálesettel és 140 ezer súlyos sérüléssel járó közúti balesetet előz meg.

Várakozások szerint az elkövetkező években más országokban is hasonló biztonsági előírásokat vezetnek majd be. Az Európai Unión kívül az Egyesült Királyság, Norvégia, Svájc, Törökország és Izrael is készen áll arra, hogy alkalmazza a GSR változtatásait.

Milyen kötelező tartozékkal kell ellátni az összes járművet?

1. Intelligens sebességszabályozó

Az ISA (Intelligent Speed Assist), vagyis az intelligens sebességszabályozó aktívan figyeli a sebességet, és, hogy lassításra késztesse a járművezetőt, és figyelmezteti, ha túllépi a sebességhatárt. A rendszert eredetileg úgy akarták bevezetni, hogy aktívan gátolja a sebességtúllépést, azonban a nagy viták miatt ez nem valósult meg, így a rendszer hang és fényjelzéssel hívja fel a vezető figyelmét a sebességtúllépésre.

Az intelligens sebességszabályozó mikortól kötelező?

Az intelligens sebességszabályozó 2024 júliusától kötelező.

2. Indításgátló alkoholszonda beszerelését lehetővé tevő interfész

Az autó elindítását megakadályozni képes alkoholszonda beszerelése egyelőre nem kötelező, a szabálymódosítás jelenleg szabványosított interfész meglétét követeli meg a járművekbe szerelt indításgátló alkoholszondákhoz. A rendelet miatt ki kell építeni azonban azt a csatlakozási lehetőséget, ahová be lehet kötni majd az alkoholszondát, és ezt a csatlakozót össze kell kötni az indításgátló rendszerrel.

Az indításgátló alkoholszonda beszerelését lehetővé tevő interfész mikortól kötelező?

Az indításgátló alkoholszonda beszerelését lehetővé tevő interfész 2024 júliusától kötelező.

3. A járművezető fáradékonyságát és figyelmét érzékelő figyelmeztető rendszer

Olyan biztonsági rendszerek, amelyek felmérik a járművezető éberségét – figyelik például, hogy mióta vezet, és figyelmeztetik a járművezetőt, hogy szükség esetén tartson pihenőt.

Az egyik lehetőség az, hogy a kormány mozgásából következtet a vezető pillanatnyi állapotára - ennek megvalósítása nem igényel különösebb erőforrásokat. A másik lehetőség a vezető szemmozgását, a szemhéjak lecsukódását követi figyelemmel kamera segítségével. Természetesen a két lehetőséget együtt is lehet alkalmazni. Amennyiben a rendszer fáradtságra utaló jeleket észlel, hangjelzést ad és a vezető előtt figyelmeztető jelzés villan fel.

A járművezető fáradékonyságát és figyelmét érzékelő figyelmeztető rendszer mikortól kötelező?

A járművezető fáradékonyságát és figyelmét érzékelő figyelmeztető rendszer 2024 júliusától kötelező.

4. A járművezető figyelmetlenségét érzékelő fejlett figyelmeztető rendszer

A járművezető figyelmetlenségét érzékelő fejlett figyelmeztető rendszer hasonlít a járművezető fáradékonyságát és figyelmét érzékelő rendszerhez, és azzal együtt is működhet. Ez a rendszer is a kormánymozgásokat figyeli, ezen felül azonban érzékeli az oldalgyorsulás mértékét és a sávtartó rendszertől érkező jeleket. Amennyiben ezek alapján azt érzékeli, hogy a vezető nem ura az autónak, figyelmeztető jelzést ad.

A járművezető figyelmetlenségét érzékelő fejlett figyelmeztető rendszer mikortól kötelező?

A járművezető figyelmetlenségét érzékelő fejlett figyelmeztető rendszer 2026-tól lesz kötelező.

5. Vészfékjelzés

Villogó féklámpa vagy ahhoz hasonló, amely jelzi a teherautó mögötti többi közlekedőnek, hogy a jármű gyors tempóban lassít, vagy erősen fékez.

A vészfékjelzés mikortól kötelező?

A vészfékjelzés 2024 júliusától kötelező.

6. Tolatóradar

Nem kifejezetten tolatóradar beépítése válik kötelezővé, hanem egy biztonságos tolatást segítő rendszeré, amely lehet akár tolatókamera is. Az utóbbi azonban drágább lehet a kamera mellett szükséges képernyő beszerelése miatt, amely főleg a régebbi modellek esetében jelent pluszköltséget. Valószínűleg a kisebb autókat csak hangjelzést adó tolatóradarral fogják felszerelni. Ahogyan a fáradékonyságjelzőnél, úgy természetesen itt is alkalmazható együtt a két lehetőség. A szabályozás célja, hogy a vezető megbizonyosodhasson arról, vannak-e az autó mögött személyek, akadályok.

A tolatóradar mikortól kötelező?

A tolatóradar 2024 júliusától kötelező.

7. Eseményadat-rögzítő

Afféle „fekete dobozként” működő balesetiadat-rögzítő. Segítségével egy baleset után kiolvashatóak lehetnek belőle a baleset körülményeire vonatkozó adatok, mint például a sebesség, a fék működtetésére vonatkozó adatok, a hosszirányú és keresztirányú lassulásértékek, a koordináták, és a baleseti vészhívó adatai (utasok száma, légzsákok nyitása, stb.).

Az eseményadat-rögzítő mikortól kötelező?

Az eseményadat-rögzítő 2029-től lesz kötelező.

8. Megfelelő abroncsnyomás-ellenőrző

Olyan rendszer, ami monitorozza az abroncsnyomást, és valós időben jelzi annak csökkenését a vezetőnek.

Az abroncsnyomás-ellenőrző mikortól kötelező?

Az abroncsnyomás-ellenőrző 2024 júliusától kötelező.

A személygépjárművek és kisteherautók

A személygépjárműveket és kisteherautókat további fejlett biztonsági funkciókkal kell ellátni, ideértve a következőket:

9. Fejlett vészfékező rendszerek, amelyek képesek az előttük haladó gépjárművek és veszélyeztetett úthasználók észlelésére

A rendszer lényege, hogy az érzékelő biztosan képes legyen felismerni az autó elé kerülő akadályt, például egy másik autót, tárgyat, gyalogost, vagy esetleg állatot. Ha a rendszer akadályt érzékel, és a vezető nem reagál rá, akkor automatikusan, akár vészfékezést is alkalmazva állítja meg az autót – remélhetőleg az akadály előtt, de mindenképpen csökkentve az ütközés sebességét. Kisebb kategóriás autókban nagy valószínűséggel a kamera képét használva működik majd, de radarral vagy lidarral felszerelt típusok esetén azok jele is felhasználható.

10. Veszélyhelyzetben működésbe lépő, sávtartást segítő rendszer

A rendszer célja, hogy veszélyhelyzetben megakadályozza, hogy az autó a közlekedési sávjából kilépve letérjen az útról, vagy áttérjen a szemből érkező forgalom sávjába. A rendszer annyiban tér el a jelenlegi sávtartó rendszerektől, hogy fellépése határozottabb, a kormányt nagyobb erővel fordítja abba az irányba, hogy az autó a sávon belül maradjon. Mivel a rendszer az útjelzések alapján tájékozódik, azok hiánya vagy például az úthibák miatti értékelhetetlensége esetén automatikusan kikapcsol, de ezt hang és képi jelzéssel tudatja a vezetővel, majd újabb motorindításra a rendszer automatikusan újból bekapcsol.

11. Nagyobb frontális védelmi zóna

A nagyobb frontális védelmi zóna célja, hogy mérsékeljék a veszélyeztetett úthasználókkal, például gyalogosokkal vagy kerékpárosokkal való ütközések következtében történő sérüléseket.

A buszok és tehergépkocsik

A buszoknak és tehergépkocsiknak azon túl, hogy meg kell felelniük az általános követelményeknek és fel kell szerelni a meglévő rendszerekkel (például sávelhagyásra figyelmeztető és fejlett vészfékező rendszer),

olyan fejlett rendszerekkel kell felszerelni, amelyek képes érzékelni a jármű elejénél vagy mellett, a jármű közelében lévő gyalogosokat és kerékpárosokat, és figyelmeztető jelzést adni a vezetőknek, és elkerülni az ilyen veszélyeztetett úthasználókkal való ütközéseket;

speciális követelmények a „közvetlen látás” (vagyis amit a járművezetők közvetlenül, a járművük ablakain át láthatnak) javítása és a holtterek megszüntetése érdekében.

Míg az elhaladásjelző rendszer 2024-ben válik kötelezővé, addig a közvetlen látást segítő követelményrendszert a későbbiekben, 2029-ben vezetik be.

Az új rendelet anyagi következményei

Az alkoholszonda-előkészítés, a vészfékjelzés, továbbá az eseményadatok rögzítése és a fáradtságfigyelő rendszer (ha az a kormánymozgást monitorozza) nem jelent komolyabb átalakítást, terhet, azonban a a többi rendszer beépítése jelentős költségekkel járhat.

Mikor vizsgálják felül az általános járműbiztonsági rendeletet?

Az Európai Bizottságnak 2027. július 7-ig értékelő jelentést kell benyújtania a biztonsági intézkedések és rendszerek hatékonyságáról. Adott esetben a jelentésnek ajánlásokat kell megfogalmaznia, és tartalmaznia kell a közúti közlekedési balesetek és sérülések további csökkentésére és kiküszöbölésére irányuló jogalkotási javaslatot is. Ezt követően 5 évente újabb jelentést kell előterjeszteni.

Vannak olyan városok, ahol a régi járművek számára is kötelező a kiegészítés

Londonban már két éve van érvényben egy szabály, amely szerint a vezetéstámogató rendszer nélküli teherautók nem léphetnek be a város néhány kerületébe.

Nemrég pedig Milánó önkormányzata is úgy határozott, hogy októberektől napközben, 7.30 és 19.30 között csak azok az 5 tonnánál nagyobb személyszállító járművek és a 12 tonnánál nagyobb áruszállító járművek közlekedhetnek bizonyos zónákban, amelyek fel vannak szerelve holttérfigyelővel. Ezt az intézkedést 2024 októbere után a 3,5 tonnát meghaladó áruszállító járművekre is ki fogják terjeszteni.

