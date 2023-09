Nem "csak" a Földet mentené meg, de a rezsit is csökkentené a tiszta energára való átállás

Az energiaszektor gyorsabban változik, mint sokan gondolják, így a klímavédelmi célok még mindig elérhetőek, de ennél jóval többet kell tenni, a rendelkezésre álló idő pedig korlátozott, ezért fel kell gyorsítani a folyamatot - figyelmeztet a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) új jelentésében , amely szerint ez nem "csak" azért elemi érdekünk, hogy így megakadályozzuk a Föld lakhatatlanná válását, de a környezet- és egészségvédelmi megfontolások, az energiabiztonság, a megfizethetőség, valamint általános gazdaságfejlesztési érvek is ebbe az irányba mutatnak.

A Nemzetközi Energiaügynökség az elmúlt időszak technológiai, piaci és szakpolitikai fejleményeit figyelembe véve frissítette 2021-ben kiadott, a témában meghatározónak számító jelentését, amelyben bemutatja, hogyan érhető el a kataszrofális mértékű klímaváltozás elkerüléséhez szükségesnek tartott klímasemlegesség 2050-ig. A tekintélyes szervezet hangsúlyozza: a felvázolt útiterv egy lehetséges, de nem az egyetlen kizárólagos pálya a karbonkibocsátás évszázad közepéig nettó nullára történő csökkentéséhez, ami a globális felmelegedés mértékének legfeljebb 1,5 Celsius-fokon való tartásának a feltétele.

A globális energiarendszer 1,5 fokos cél elérése érdekében történő átalakításának kényszere soha nem volt még olyan erős, mint most. Az ehhez vezető út ugyan leszűkült, de a cél továbbra is elérhető a tisztaenergia-ágazatok növekedésének köszönhetően - szögezi le a jelentés.

A klímaváltozás hatásai mind gyakoribbak és súlyosabbak, a jelenlegi folyamat (STEPS szcenárió) veszélyeire figyelmeztető tudományos jelzések pedig erősödnek. 2023 augusztusa a valaha volt legmelegebb augusztus, és mind közül a második legforróbb hónap lett a mérések történetében 2023 júliusát követően - emlékeztet a jelentés.

A globális energiaszektor a klímaváltozás fő felelősének tartott szén-dioxid-kibocsátása 2022-ben új rekordra, 37 milliárd tonnára emelkedett, 1%-kal meghaladva a koronavírus-járvány előtti szintet, és várhatóan ebben az évtizedben tetőzik.

Bár biztató, hogy a tisztaenergia-technológiák gyorsuló terjedésének hatására az emisszió fő forrásainak számító szén, olaj és földgáz iránti kereslet a 2020-as években szintén elkezdhet csökkenni újabb klímapolitikai intézkedések nélkül is, azonban ez közel sem elég a 1,5 fokos cél teljesítéséhez.

Az elmúlt két év lényeges pozitív fejleményei közé tartozik, hogy a napelem-telepítések és az új elektromosautó-értékesítések már megfelelnek a 2021-es jelentésben kijelölt, a 2050-es klímacél eléréséhez szükségesnek tartott pályának (NZE szcenárió).

Amennyiben az összes, már bejelentett feldolgozóipari kapacitásbővítési terv megvalósul a napelem- és akkumulátor-ágazatban, akkor az elegendő lesz az új jelentés által 2030-ra várt kereslet kielégítéséhez.

Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a kormányok világszerte a tisztaenergia-technológiák elterjedését támogató intézkedésekkel reagáltak a koronavírus-járvány, valamint az energiaválság okozta helyzetre, az ipar pedig sok esetben képes volt a termelés gyors felpörgetésére. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a világ minden, az energiaátmenet klímacél eléréséhez szükséges tovább gyorsításához szükséges eszközzel rendelkezik már most is. A megújulóenergia-telepítések tempójának emelésével, az energiahatékonyság javításával, a metánemisszió csökkentésével, valamint az elektrifikáció már ma is elérhető technológiákkal történő növelésével a 2030-ig szükséges kibocsátáscsökkentés több mint 80%-a megvalósítható.

A kihívás óriási: A tiszta energia szerepének erőteljes növelésével és más szakpolitikai intézkedésekkel az energiaszektor szén-dioxid-kibocsátását a 2022-es szinthez képest 2030-ig 35%-kal kell csökkenteni ahhoz, hogy a klímacél elérhető legyen az IEA szerint. 2035-ig pedig a fejlett országokban 80%-os, a feltörekvő gazdaságokban pedig 60%-os emissziócsökkentési arányt kell elérni.

A szükségesnek tartott emissziócsökkentés zömét a világon telepített megújulóenergia-termelő kapacitás évtized végéig történő megháromszorozásával és 11 ezer gigawattra (GW) emelésével lehetne teljesíteni. A fejlett gazdaságok és Kína esetében a már meghozott döntések és intézkedések 85%-ben biztosítják az ezen országoktól a globális cél elérése érdekében elvárt kibocsátáscsökkentést, de a feltörekvő és fejlődő országok többségében a helyi szakpolitikai teljesítmény növelésén túl nemzetközi támogatásra is szükség van. Ugyanakkor lényegében az összes ország esetében kritikus fontosságú az engedélyeztetés felgyorsítása, a villamosenergia-hálózat bővítése és korszerűsítése, az ellátási láncok szűk keresztmetszeteinek kezelése, illetve az időjárásfüggő, változékony termelésű megújulók biztonságos rendszerintegrációja.

A megújulók terjedésének tovább gyorsítása mellett a másik fő eszköz az energiahatékonyság növelése a 2030-as köztes klímacél eléréséhez. Az energiaintenzitás - vagyis az egységnyi GDP megtermeléséhez felhasznált energia - csökkenésének jelenlegi éves ütemét kétszerése gyorsítva 2030-ig az IEA szerint az olajfogyasztás annyival mérsékelhető, mint amennyit ma a közúti szállítási ágazat használ, miközben a CO2-kibocsátás esését, az energiabiztonság javulását és az energia megfizethetőbbé válását is maga után vonja.

A klímacél eléréséhez a megújulók szerepének és az energiahatékonyság növelésén túl a hatékonyságot is javító villamosítás (elektrifikáció) felgyorsítása és a metánemisszió csökkentése is elengedhetetlen. Az olyan technológiák lendületes terjedése, mint az elektromos járművek és a hőszivattyúk, a 2030-ig elérendő emissziócsökkentés megközelítőleg egyötödét biztosíthatják.

A jelenlegi trend alapján 2030-ban a világszerte értékesített új autók kétharmada már elektromos meghajtású lehet, ami megfelel a klímacél eléréhez szükségesnek tartott pályának. A hőszivattyú-értékesítések 2022-ben 11%-kal nőttek, ami ugyan még kisebb, mint a 2030-ig szükséges 20% körüli bővülési ütem, de több nagy piacon, így például az Európai Unióban már ennél gyorsabban emelkednek az eladások.

A jelentés szerint a gyors technológiai innovációnak köszönhetően a költségek csökkennek, és egyre inkább birtokában vagyunk a 2050-es klímacél eléréséhez szükséges technológiáknak is. Míg a 2021-es jelentés még úgy szólt, hogy a szükséges kibocsátáscsökkentés közel 50%-át a piacon még nem elérhető technológiákkal kell teljesíteni, a frissített riport szerint ez az arány ma már csak mintegy 35%.

Az elmúlt időszak pozitív fejleményei ellenére azonban még mindig sokkal nagyobb erőfeszítésekre van szükség a jelenlegieknél, különösen az infrastruktúra fejlesztésében.

Az elért előrelépés nagy része egyelőre az olyan, kis, moduláris technológiákhoz fűződik, mint a napelemek és az akkumulátorok, ezek azonban önmagukban nem képesek szállítani a kibocsátáscsökkentési célt. Ehhez arra is szükség van, hogy a villamosenergia-átviteli és -elosztó hálózatok évi mintegy 2 millió kilométerrel bővüljenek 2030-ig, de elengedhetetlen a ma még alig használt szén-dioxid-leválasztás, hasznosítás és tárolás (CCUS), valamint hosszabb távon a légköri CO2 kivonását is lehetővé tevő technológiák, a hidrogén és a hidrogén-alapú üzemanyagok, továbbá a fenntartható bioenergia tömeges alkalmazása is.

Mindemellett létfontosságú a fejlődő országokban megvalósuló tisztaenergia-befektetések növelése is. 2023-ban a világ várhatóan összességében 1800 milliárd dollárt invesztál tiszta energiába, ami rekordnak számít, de a klímacélok eléréshez ezt körülbelül 4500 milliárd dollárra kell emelni a 2030-as évek elejére. A fejlődő országokban még nagyobb arányú, mintegy hétszeres emelésre van szükség.

Ez azonban nem "csupán" a Föld élhetőségének megőrzésében térülne meg: a tisztaenergia-beruházásoknak köszönhetően 2050-ben az energiaköltségek aránya kisebb lehet a globális GDP-hez viszonyítva, mint napjainkban. A kedvező folyamat előnyeiből a háztartások már 2030-ban is jelentősen részesülnek: a teljes háztartási energiaköltségek a feltörekvő és fejlődő országokban napjainkhoz képest átlagosan 12%-kal mérséklődhetnek, a fejlett gazdaságokban pedig még ennél is nagyobb mértékben.

A tiszta energia klímacélok eléréséhez szükséges terjedésének és a fosszilis energia iránti igény mérséklődésének köszönhetően az IEA szerint nincs szükség új, hosszú átfutási idejű szén-, olaj- és földgáz-beruházási projektekre. A nettó nulla forgatókönyv megvalósulása esetén a fosszilis energia iránti igény 2030-ig 25%-kal, 2050-ig pedig 80%-kal csökkenhet. Mindazonáltal folyamatos beruházásra van szükség a meglévő olaj- és földgáz-eszközökbe és a már jóváhagyott projektekbe.

A fosszilis tüzelők keresletének és ellátásának esése a hagyományos energiabiztonsági kockázatokat is csökkenti.

Ezzel kapcsolatban a jelentés azt is hangsúlyozza, lényeges, hogy az energiaátállás a lehető legbiztonságosabb és megfizethetőbb módon történjen: különös figyelmet kell fordítani például az új technológiák gyártásához nélkülözhetetlen kritikus ásványok kereslete és kínálata közötti fenyegető szakadék áthidalására. A bejelentett bányaprojektek és ezek várható termelése ugyanis egyelőre elmarad a nettó nulla forgatókönyvben 2030-ra várt kereslettől. A rést új projektek, innovatív kivonási technológiák, az újrahasznosítás fokozása és az alapanyag-hatékony tervezés segíthet betölteni.

További negatívum, hogy a tisztaenergia-technológiák ellátási láncaiban elért előrelépés nagyfokú földrajzi koncentráció mellett ment végbe. Ez emelt kockázatot jelent az ellátásra nézve, ami geopolitikai feszültségek, extrém időjárási események vagy egyszerűen ipari balesetek eredményeképpen is realizálódhat.

Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a villamosenergia-ellátás biztosítása szintén még fontosabbá válik, miután az elektromosság szerepe folyamatosan erősödik, és egyfajta "új olajjá" válik. Ezért a hálózati fejlesztéseken túl masszívan növelni kell a rendszer rugalmasságát akkumulátoros energiatárolók, a fogyasztó oldali válasz megoldások, valamint a szabályozható alacsony karbonintenzitású termelői kapacitások szerepét is (beleértve a CCUS-sel kiegészített fosszilis erőműveket, vízerőműveket, a biomassza-tüzelésű, nukleáris, és hidrogén-, illetve ammónia-alapú erőműveket).

Az országok elsöprő többségének kibocsátáscsökkentő erőfeszítései jelenleg nincsenek összhangban saját kötelezettségvállalásaikkal sem, ráadásul ezek teljesítésük esetén sem lennének elegendőek a 2050-es klímasemlegesség eléréséhez. A klímacél eléréshez szinte minden országnak előbbre kell hoznia a karbonsemlegesség elérésére kitűzött céldátumát. A méltányossági szempontokat is figyelembe véve a fejlett országoknak 2045-ig, Kínának pedig 2050-ig meg kell valósítania a nettó nulla kibocsátású gazdaságot, míg a feltörekvő és fejlődő gazdaságok egy része csak jóval 2050 után jut el ebbe az állapotba.

A jelentés szerint a közös erőfeszítés során mindenekelőtt a kormányoknak kell megtalálniuk annak módját, hogy együttműködve megoldást találjanak a különösen a jövő nemzedékeit fenyegető kihívásra. Az IEA szerint az ENSZ november 30. és december 12. között megrendezendő 28. klímacsúcsa (COP28), illetve a 2015-ös Párizsi Klímaegyezmény szerinti első globális felmérés kulcsfontosságú lehetőséget kínál az ambíciók és a végrehajtás fokozására. A 2030-as ambíció emelésének elmulasztása esetén (Delayed Action Case) a 1,5 fokos cél elérése már csak a légköri CO2 kivonására képes negatív emissziós technológiák masszív alkalmazásával lenne lehetséges, ez azonban egy bizonytalanabb és jóval költségesebb utat jelentene, ezért az IEA szerint mindent meg kell tenni azért, hogy megelőzzük az üvegházhatású gázok atmoszférába kerülését.

Címlapkép forrása: vchal via Getty Images