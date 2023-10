Elmondta Nagy Márton, miből vennék meg a Budapest Airportot

A Budapest Airport megvásárlásának finanszírozása csomagban valósulhat meg és a várakozások szerint az év végéig lezárulhatnak a tárgyalások – mondta el Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Reuters tudósítása szerint.

Nagy Márton a Világgazdaság konferenciáján mondta el, hogy a budapesti repülőtér megvásárlását csomagban finanszírozhatják, amely költségvetési forrásokat, fejlesztési banki pénzeket, valamint nem stratégiai eszközök értékesítését tartalmazhatja.

Nagy Márton hozzátette, hogy a finanszírozás biztosított és a várakozások szerint az év végéig lezárulhatnak a tárgyalások.

Évek óta húzódik a Budapest Airport eladása, 2020-ban egy magyar befektetőkből álló konzorcium tárgyalt a Budapest Airport megvásárlásáról, aztán a magyar kormány is folytatott tárgyalásokat a reptérvásárlásról, sőt, indikatív ajánlatot is tett a reptérre, ami végül az átvilágításig jutott. Bár ekkor nem vezettek eredményre a tárgyalások, a magyar kormány nem titkolta, hogy ezután sem tett le a reptér megvásárlásáról. Idén szeptemberben indult újra a felvásárlási sztori és a felek is megerősítették, hogy folynak a tárgyalások. Az eddig kiszivárgó, meg nem erősített információk szerint a magyar állam 51 százalékos tulajdonrészt szerezne, a fennmaradó részesedés pedig egy repülőtér-üzemeltetőhöz kerülne.

A vételárról továbbra sem tudni semmit hivatalosan, a Bloomberg szeptemberben 4 milliárd eurós vételárról írt. Arról, hogy mennyi lehet a fair árazás, alábbi cikkünkben végeztünk számításokat:

