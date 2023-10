Megint a magyar gazdaság ütőerének felrobbantásával riogatnak az oroszok

Meglepően részletes terv jelent meg hétfőn egy orosz oldalon a magyar gazdaság ütőerének számító Török Áramlat gázvezeték tenger alatti szakaszának felrobbantásáról vízi drónok és egyéb technikai rendszerek segítségével.

Az Északi Áramlat vezetékeinek tavaly szeptemberi felrobbantása óta (amely előtt az oroszok már riogattak) a Török Áramlat esetleges felrobbantásával való orosz riogatás időről-időre előjön, akárcsak a német hadsereg szerepére gyanakvás. Mivel azonban a magyar földgázellátás szempontjából tényleg kulcsfontosságú a gázvezeték épsége, így érdemes kiemelten figyelni a fejleményeket.

Az argumenti.ru oldalon hétfőn délután megjelent cikk szerzője részletesen leírja, hogy a német hadsereg brit és amerikai segítséggel hogyan jutott több tucat különféle tengeri drónhoz (Remus-100B, illetve a legújabb fejlesztésként a Remus-600), amelyeket már fel is ajánlott Ukrajnának, illetve az odesszai kikötő környékén már használhatják is. A szerző feltételezése szerint azonban nem feltétlenül az eredeti aknamentesítési és környezeti felmérési céljukra, hanem akár másra is.

Azt is leírja a szerző, hogy az említett drónoknak milyen műszaki paraméterei, képességei vannak: így például a Remus-100 „csak” 100 méter mélységbe tud merülni, 20 óráig navigálható, a hatótávolsága 60 km, de a legújabb, és ezért a Török Áramlatra veszélyesebb Remus-600 már 600 méterre is tud merülni, akár 70 órát is a víz alatt képes maradni és akár 500 km-es is lehet a hatótávolsága.

Azt is felvázolja a szerző, hogy a különböző fegyvernemek, hadászati lépések (pl. légierő, rakéták, hajók) együttműködésével hogyan lenne lehetséges a Fekete-tenger alatt lefektetett Török Áramlat két gázvezetékének felrobbantása (pl. előbb kiszorítják az ukránok a Fekete-tenger nyugati medencéjéből az orosz járőrhajókat a nyugati technológia segítségével, hogy teret engedjenek a tengeri drónoknak hozzáférni a Török Áramlat vezetékeihez).

A vezetékek potenciális felrobbantása a cikk említése szerint egyrészt a török gázpiaci hub létrehozási terveinek is árthatna, másrészt a Török Áramlatból jelentős mennyiségű gázhoz jutó Szerbiának és Magyarországnak is.

A 2021-ben kötött hosszútávú magyar-orosz gázvásárlási szerződés értelmében évente 4,5 milliárd köbméternyi gázt vásárol a magyar állami MVM az orosz Gazpromtól, amelyből évi 3,5 milliárd köbméter érkezik a Török Áramlat felől, tehát Törökország, Bulgária és Szerbia érintésével Magyarországra. Mivel az éves magyar gázfogyasztás az utóbbi 12 hónap összesített adata szerint 8,5 milliárd köbméter körülre eshetett, így az orosz szerződés déli ága továbbra is kiemelt jelentőségű a magyar gázellátásban, ahogy Orbán Viktor kormányfő tavaly szeptemberben fogalmazott: a magyar gazdaság ütőeréről van szó.

Az Oroszországot ért nyugati technológiai szankciók egyelőre nem sodorták veszélybe az idén júniusi éves tervezett karbantartást a Török Áramlaton: az orosz kompresszorállomás rendben el tudott indulni az egyhetes leállás után, noha az amerikai Baker Hughes cég már nem szállít az oroszoknak alkatrészeket, illetve nem segít a karbantartásban sem. Éppen ezért, illetve az Északi Áramlatnál látottak miatt az elmúlt egy évben folyamatosan napirenden voltak az azzal kapcsolatos félelmek, hogy a Török Áramlaton is esetleg történhet olyan infrastrukturális támadás, vagy műszaki ok miatti probléma, ami a gázszállítás csökkenéséhez, vagy esetleges leállásához vezetne.

A Török Áramlat is két vezetékből áll, az egyik ága a török gázigények ellátásához járul hozzá és a török állami gáz- és olajcég Botas tulajdonában áll, a másik ága a déli gázfolyosón többek között Magyarország és Szerbia gázellátását segíti és fele-fele részben a Botas és a Gazprom tulajdona.

Címlapkép forrása: Burak Kara/Getty Images. A kép a Török Áramlat avatóünnepségén készült 2020. január 8-án, amelyen a projektben résztvevő országok vezetői láthatók.