Krausz Ferenc is az idei Nobel-díj jutalmazottjai között

A fizikai Nobel-díjasok között újabb magyar születésű tudóst ismertek el idén, Krausz Ferencet - jelentette be a legnagyobb szakmai elismerés odaítélésért felelős bizottság. Rajta kívül két francia kutató, Pierre Agostini és Anne L'Huillier kapta az idei fizikai Nobel-díjat.

BREAKING NEWSThe Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne LHuillier for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter. #NobelPrize