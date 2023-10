Megszólal Navracsics Tibor az uniós forrásokról: minden téren közel a megegyezés

Az elmúlt másfél évben is optimista voltam a tárgyalások menetét illetően, ezt a friss sajtóhírek is megerősítik – mondta keddi doorstep sajtótájékoztatóján Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter az uniós forrásokról. Hozzátette: a kormány egyelőre várja az Európai Bizottság hivatalos véleményét a ma reggel megjelent hírek után.

Kedd reggel a Financial Times írt arról, hogy az Európai Bizottság november végéig felszabadíthat 13 milliárd eurót a Magyarországnak járó befagyasztott uniós forrásokból. Erre reagált sajtótájékoztatóján Navracsics Tibor.

Abban bízom, hogy az év végéig meglesz a megállapodás, hogy hozzáférjünk az uniós forrásokhoz

- emelte ki a miniszter.

Hozzátette, hogy egyelőre azt várnák, hogy az Európai Bizottság hivatalosan is megerősítse a sajtóhíreket, immár hagyományosan a lapokból értsülnek Brüsszel esetleges szándékáról, most sem kaptak hivatalos megkeresést. A kormány megkapta a Bizottság tisztázó kérdéseit a múlt héten, melyeket meg fog válaszolni.

Navracsics szerint egyelőre semmilyen hivatalos forrásból nem értesültek arról, hogy a támogatások folyósításának feltétele Ukrajna további támogatása lenne, időben lehet, hogy párhuzamosan fut a két dolog, de nem függnek össze.

A Financial Times és a Portfolio is úgy értesült, hogy mivel a magyar kormány részéről Bóka János unióügyi miniszter szeptemberben jelezte, hogy a hétéves költségvetés és a hazai uniós források ügye "politikailag összefügg", az EU a közös büdzsé elfogadásához szükséges magyar szavazat miatt a Bizottság enged a horizontális feljogosító feltételek ügyében. Ennek a 99 milliárd eurós pótbefizetésnek fedezné az Ukrajnának szánt támogatásokat is.

Arra a kérdésre, hogy a felszabadítás mekkora összeget érinthet Navracsics azt válaszolta, hogy három operatív program esetében fennmarad az 55 százalékos felfüggesztés, így ott 45 százalék szabadulhat fel, a többi program esetében pedig a teljes összegről szólhat a megállapodás.

Korábban is volt példa arra, hogy egy-egy tagállam számára járó uniós pénzeket felfüggesszenek, így nem zárható ki, hogy egy esetleges megállapodás után is sor kerülne erre. Azonban szerinte a tárgyalási folyamat alapos volt, így nem kell ettől tartanunk. A miniszter szerint egyébként a kohéziós források mellett a helyreállítási alappal kapcsolatos egyeztetések is a hajrában vannak, november körül az alap hitel lábáról is megegyezés születhet.

Korábban a Portfolio úgy értesült uniós és kormányzati forrásokból, hogy a helyreállítási alappal kapcsolatos jogállamisági eljárásban semmilyen érdemi lépés nem történt az elmúlt hónapokban. A brüsszeli tisztviselők úgy látják, érezhetően a kohéziós források nem blokkolt részének felszabadításán volt a hangsúly.

Címlapkép forrása: Mónus Márton via Portfolio.