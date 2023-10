Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) 2023. október 9-15. között „Focus on the road” elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik.

A rendőrség Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzi, de figyelik a kamerázó sofőröket is, vagyis minden olyan esetet, amikor valami elvonja a vezető figyelmét.

Címlapkép forrása: Getty Images