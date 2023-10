Megállt a kávézás drágulása, erősödhet a magyar piac is

Portfolio 2023. október 05. 07:00

Továbbra is növekszik a minőségi kávéfogyasztás Magyarországon, azonban az új idők új kihívásokat hoztak – mondta el a Portfolio-nak Szabolcsi Lajos, a Dallmayr Magyarország ügyvezetője. A szektor átalakulásával a vendéglátóiparban is egyre többen vezetnek be különféle innovatív technológiákat, amelyek az elmúlt években tapasztalható munkaerőpiaci problémákra is megoldást jelenthetnek. Mindeközben a minőség mellett az automatás üzletágban is egyre fontosabbá válnak a kapcsolódó szolgáltatások, a versenyképes ár fenntartása pedig ezen a területen is jelentős fejlesztéseket igényel. Véletlenül se a pohár mérete legyen kisebb vagy alacsonyabb a mögöttes szolgáltatás minősége, ez a stratégia ugyanis hosszú távon vissza fog ütni azokra, akik most ezzel nyernek piacot.