Megújul a magyar energetikai szabályozás

A mindenkori energiapolitika hármas célrendszere - megfizethetőség, fenntarthatóság, ellátásbiztonság - rendkívüli kihívások elé állítja a szabályozókat - mondta el Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke a Portfolio Energy Investment Forumon. A jelenlegi kihívások lassan megoldódnak, de akadnak olyan egyéb kihívások, amelyek hosszú távon is velünk maradnak, amelyek kezelése érdekében számos területen kell megújítani a szabályozást - fogalmazott a Hivatal elnöke

A mögöttünk álló időszakban az elmúlt évtizedekhez képest példátlan kihívásokkal szembesültünk. A koronavírus-járvány, illetve később az orosz-ukrán háború energiapiaci hatása leginkább az első olajválsághoz volt hasonló, a kialakult helyzet pedig rendkívüli alkalmazkodóképességet követelt meg minden szereplőtől - fogalmazott előadásában (Krízis és dekarbonizáció szabályozói szemmel) a MEKH elnöke.

A megfizethetőségi dimenzióról szólva elmondta, az árak ugyan némileg normalizálódtak, köszönhetően annak, hogy az Európai Unióban, így Magyarországon is rendkívüli gazdaságpolitikai intézkedéssorozat történt annak érdekében, hogy a költségek elviselhető szinten maradjanak, de az energiapiacok konszolidációja lassú és törékeny, és számos új tényező felmerülése, akár például új szankciók bevezetése vagy kapacitások kiesése okozhat további kihívásokat.

A fenntarthatóság terén szintén új kihívások jelentkeztek szabályozói szinten is, annak hatására is, hogy a megújuló penetráció elérte azt a szintet, ahol a hálózat és a rendszerintegráció már szűk keresztmetszetet jelent. A fenntartható, megújuló alapú áramtermelés előnyben részesítésének és terjedésének trendjével ugyanis némileg szemben áll, hogy a megújulók térnyerésével műszaki korlátok jelentkeznek, ami új kapacitások belépését is nehezítheti.

A hatalmas expanzió érintette az ipari és háztartási méretű (HMKE) kapacitásokat is, nem utolsó sorban annak hatására, hogy a háztartási méretű megújuló erőművek az elszámolási modell révén az elmúlt években igen komoly kedvezményben, tízéves távlatban összességében mintegy 200 milliárd forint költségmegtakarításban részesültek.

Juhász Edit elmondása szerint a Hivatal a HMKE-betáplálási korlátozás kivezetésében is komoly szerepet töltött be. Szavai szerint a napokban véglegesítik azt a fejlesztést, amelynek alkalmazásával a HMKE-ügyfelek hamarosan konkrétan lekérdezhetik saját elosztó hálózati körzetük állapotára vonatkozó kapcsolódó információt.

A megújuló trend rendszerszintű hatásai kevéssé érzékelhetőek, de egy ponton túl az egész villamosenergia-rendszert hozzá kell igazítani a decentralizált megújulókhoz; ehhez az inflexiós ponthoz itthon is elérkeztünk - tette hozzá, megemlítve a helyi, elosztó hálózatban és rendszerszinten egyaránt, jelentkező kihívásokat, a hálózatfejlesztési feladatokat, a megújulók kiszabályozását végző kapacitás szűkössé válását és a betáplálási akadályokat is.

Az ellátásbiztonsági dimenzió tekintetében az elmúlt időszak olyan kínálati sokkokat eredményezett, amelyek a magas importkitettség esetében még inkább relevánsak. Közben a kereslet növekedése, az elöregedő erőműpark pótlása, illetve az időjárásfüggő termelés növekvő súlya e tekintetben is kihívásokat támaszt. Az ország az idei télre való felkészülést legalább olyan óvatos megközelítéssel végezte, mint tavaly - emelte ki.

Bízunk benne, hogy a jelenlegi problémák lassan megoldódnak, de akadnak olyan egyéb kihívások, amelyek hosszú távon is velünk maradnak - mondta. Ezek az elektrifikáció, a növekvő energiaigény és a kiöregedő nagyerőművi kapacitás megújítása, miközben az európai beruházási környezet e szempontból nem a legtámogatóbb - fűzte hozzá.

Juhász Edit szerint az előttünk álló időszakban a MEKH legfontosabb feladata továbbra is a megfizethető tarifa biztosítása lesz, ami elsősorban is a hálózati költségekre vonatkozik.

Annak érdekében, hogy közben a másik két fontos cél, vagyis a fenntarthatóság és ellátásbiztonság is teljesüljön, számos területen kell megújítani a szabályozást.

A konkrét részfeladatok kapcsán a MEKH elnöke elmondta, mivel a hálózatfejlesztés időigénye nagy, ezért folyamatosan kell keresni az egyéb, például digitális alapú megoldásokat a hálózati szűkületek megszüntetése érdekében. A Hivatal emellett dolgozik a csatlakozásra vonatkozó szabályozás finomhangolásán - így a csatlakozási díjak szabályozásának felülvizsgálatán is -, melynek célja a folyamat optimalizálása hálózati szempontból is. A háztartási méretű kiserőművekre vonatkozóan elmondta, el kell érni, hogy a felhasználók saját fogyasztásukhoz méretezzék a rendszereket (utalva arra is, hogy egyre kevéssé lesz járható út az, hogy a hmke-k lényegében egy virtuális ingyen tárolóként használják a hálózatot.

A Hivatalnak az is feladata, hogy a megújulók terjedésével párhuzamosan, a fenti kihívásoknak megfelelően minél több rugalmassági képesség villamosenergia-rendszerbe történő bekerülését is elősegítse. Ezzel kapcsolatban példaként említette, hogy részt vesznek a piaci szereplők energiatároló-telepítéseit támogató pályázat előkészítésében is, az erre vonatkozó rendelet kiadása a következő hetekben várható.

A hivatal kapcsolódó feladatai a fenntarthatósági téren is megszaporodtak - mondta el. A konkrét részterületek között Juhász Edit szólt az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) elindulásáról; elmondása szerint az első két év tapasztalatai alapján az új rendszer működik, amit az is alátámaszt, hogy növekvő, a kötelezettségeken túlmutató energiahatékonysági beruházások valósultak meg. Az EKR-t azonban szükséges és lehetséges is tovább fejleszteni, tekintettel arra is, hogy 2024-től emelkedik a kötelezettség.

A szabályozói feladatok közé tartozik a zöld gázok betáplálási és kereskedelmi kereteinek megteremtése is. Az árampiachoz hasonlóan itt is fel kell állítani a származási garancia rendszert, amely a tanúsítványok nemzetközi kereskedelmét is lehetővé teszi majd.

További teendő a távhő modell ellátási és szolgáltatási modelljének újragondolása. Ennek keretében az árszabályozást a piac új jellegzetességeihez szükséges igazítani, és egy gyorsan reagáló rendszert kell létrehozni, e tekintetben azonban máris jelentős eredmények vannak - utalt az elnök a nem lakossági tarifa megnegyedelésére. A termelői portfolio átalakítása szintén napirenden van, a földgáz mellett a geotermia, az ipari hulladékhő és egyéb új források, bevonásával is. A hivatal dolgozik a nagyobb megújuló arányt és jobb versenyképességet biztosító fenntartható finanszírozású rendszer kialakításán, amihez rendelkezésre állnak jó példák is - mondta.

Az ellátásbiztonság rövid távon biztosított, közép távon azonban különösen a gázellátás területén komoly szabályozói feladatok vannak. A dekarbonizáció komplexebb fejlesztéspolitikát kíván, amelyet már nem a hálózatbővítési hanem a hálózatoptilamizációs szemlélet dominál - fogalmazott.

A Hivatal teendői közé tartozik a piacintegráció szélesítése és mélyítése is, mind az EU, mind a külső partnerországok felé cél ennek növelése, együttműködve a szabályozó és piaci szereplőkkel.

Nem utolsó sorban az orosz-ukrán háború miatt a kritikus energiainfrastruktúrák védelme is felértékelődött. A MEKH eddig is támogatta a kiberbiztonság fejlesztését, de e téren is szintlépés várható, és az új EU normák is új elvárásokat írnak elő e tekintetben is, így szükséges egy alapvető kiberhigiénés keret bevezetése is.

A Magyar Energatikai és Közmű-szabályozási Hivatal megköszöni a konferencia szervezőinek, felszólalóinak, résztvevőinek az elmúlt évtizedek legkomolyabb válságából ébredező energiaszektor fejlesztése iránti elkötelezettségét - zárta előadását Juhász Edit, a Hivatal elnöke.

Címlapkép forrása: Akos Stiller via Portfolio