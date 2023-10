Baljós előjelek a magyar gázfogyasztásban – Nyakunkon a csődhullám?

Óriási áresés következett be tavaly nyártól a gáz- és áramtőzsdéken, de meddig tarthat ez még és milyen árfolyampályára van kilátás? Ez rengeteg vállalkozásnak alapvető fontosságú, a termelési költségekre, így a versenyképességre alapvető befolyással bíró kérdéssé vált, így az új gázév kezdetén és az új áramév kezdetéhez közeledve több szereplő szemszögéből is körbejárta az Energy Investment Forum egyik blokkja az árak alakulásának kilátásait, és a szerződéses konstrukciók irányait, a bennük rejlő lehetőségeket és potenciális nehézségeket.

Tomaj Balázs, Kinstellar szenior ügyvéd

A szakember előadásán az energiabeszerzési konstrukciókról beszélt, jogi szemmel vizsgálva a történetet. Elmondása szerint az energiaválságos környezetben markánsan megváltozott az ügyfelek hozzáállása, jelentős volt a tanácstalanság és a bizonytalanság, megnövekedett a konzultációs igény és sok esetben egyfajta “csodavárás” jellemezte a szereplőket. Ezzel párhuzamosan érkeztek a változások a kereskedelmi oldalról is, felerősödött a tanácsadói szerepvállalás, szigorúbb lett a kereskedelmi feltételrendszer és felértékelődtek a tőkeerős kereskedőcégek.

Kiemelte még az ügyvéd, hogy az energiaválság előtt jellemzően 1 éves szerződések voltak, míg az energiaválság alatt magas árszintek kialakulásával, illetve a bizonytalan elemzői várakozásokkal

az energiaellátás kritikus beszerzési kérdéssé vált.

A válság alatt sok esetben éven belüli (pl. féléves) szerződések jöttek létre, emellett kritikussá vált az energiabeszerzés időpontjának meghatározása, illetve a beszerzés gyors lebonyolítása. Az ármeghatározás módja is kritikus lett: megnőtt a jelentősége azoknak a megoldásoknak, amelyek az árváltozásokból adódó kockázatokat mérsékelni tudják (pl. fixálási stratégiák).

Ugyancsak kiemelte a szakember, hogy a válság alatt felerősödnek a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok a befektetéseknél, ami mentén új típusú árambeszerzési szerződéses konstrukciók jönnek létre (pl kereskedelmi PPA).

Nagy Zoltán, az Ipari Energiafogyasztók Fórumának (IEF) elnöke

A szakember a megváltozott, de konszolidálódott energiapiaci viszonyok tapasztalatairól beszélt a 2024 évi beszerzés-stratégiákban. Előadásában többek között az energiaválság során az energiakereskedők és a fogyasztók kapcsolatában bekövetkezett paradigmaváltásról beszélt és arról, hogy hogyan alakultak a beszerzési stratégia lehetőségei az energiaintenzív nagyfogyasztóknál.

Egyebek mellett az EKR-rendszer körüli elszámolási problémákat, az újonnan fellépő felhasználói terheket és azok hatásait boncolgatta, de az ipari energiafelhasználók szemszögéből nézett várakozásokra is kitért a szakember.

Csődhullám fenyeget?

Az Energy Investment Forum panelbeszélgetésén arról beszélgettek az energiakereskedők és az ipari felhasználók, hogy kinek mi a várakozása és elvárása az energiabeszerzés átalakuló folyamatában.

Bali Gábor, ügyvezető, ENERGIQ: Az elmúlt 15 évben, illetve az elmúlt egy évben mennyire voltak elégedettek a szerződéses feltételekkel az energiabeszerzésben?

Fejes Tibor, ügyvezető igazgató, Audax Renewables: az elmúlt 2-3 év nem csak a felhasználókra volt kritikus hatással, hanem a szolgáltatókra is. Az elmúlt másfél évben látott szerződési feltételváltozások nem csak a kereskedők, hanem a fogyasztók érdekében is történt, azért, hogy legyen miből választani és hogy legyen döntési lehetősge a fogyasztóknak.

Fritsch László, vezérigazgató, MVM CEEnergy: az elmúlt évben volt, akinek nagyon sikeres időszaka volt, és volt, aki eltűnt a piacról. Összességében az elmúlt 1-1,5 évet pokolként élte meg a legtöbb nagykereskedő, most néz ki úgy, hogy újra stabilizálódik a helyzet.

Németh Gábor, vezérigazgató helyettes, ZOLTEK: az előző 15 évben a szerződéses feltételekkel nem voltak nagy problémák, nagyjából ugyanazok voltak a feltételek minden cégnél. A tavalyi év alapvető változást hozott ebben a tekintetben,

messze felértékelődtek egyes szerződéses karakterisztikák: a rugalmasság, a korrektség és az új megoldásokra való nyitottság.

Szépfy Márton, kereskedelmi executive igazgató, MET Central Europe, Magyarország: 12 éve vizsgáljuk a kapmányok lefutását a magyar piacon, és soha ilyen hosszan elhúzódó kampányidőszak nem volt, mint ami a 2023-24-es gázév indulását megelőzte. Ennek több oka is van, az egyik, hogy tavaly a fogyasztók számára sokkszerűen átalakult az elérhető termékstruktúra, és az elmúlt egy évben a kereskedők nem tudták elég hatékonyan átadni az új termékek és azok megváltozott paramétereinek üzleti létjogosultságát. Ez közös felelősség és feladat a kereskedői oldalon, annál is inkább, mert az új paraméterek fontos védelmi szereppel bírnak: a partnerek felé nyújtott stabil ellátás zökkenőmentességét is támogatják. Ezzel párhuzamosan ható tényező, hogy a gyorsan alakuló szabályozói környezetben a kereskedőknek rugalmasan kell reagálniuk a változásokra a rendszereik és folyamataik szintjén.

A rugalmasság jelentősége így a fogyasztói oldalról is egyre fontosabb elvárás, ami a kereskedőket további rendszeroldali fejlesztésekre fogja ösztönözni.

Bali Gábor: Az elmúlt 15 évben – leszámítva az elmúlt másfél évet - a kiskereskedelmi felhasználásban látott spread 1-5 euró között mozgott. Tavaly ettől elrugaszkodtak az árak, és bár azóta kisebb enyhülés látszik, nem tértünk vissza ebbe az 1-5 eurós sávba. Miért nem tud visszatérni a spread értéke?

Thierry László, ügyvezető igazgató, ElringKlinger Hungary: van egy alapvető bizonytalanság, egy volatilitás a piacon, ebből adódhatnak a tartósan magasabb spreadek. Az elmúlt 1-2 hónap mindenesetre csökkenő tendenciát mutat, mi november környékén szeretnénk dönteni és leszerződni.

Németh Gábor: év közben is csináltunk egy próba-ajánlatkérést, akkor sokkolóak voltak a beérkező spreadek, ezek jellemzően két számjegyűek voltak. Jelenleg vizont tényleg látható a normalizálódás, sikerült egy számjegyűre lefaragni ezt a számot. A magas spread a kereskedők oldaláról többek között a finanszírozási költségeknek és a piac volatilitásának tudható be, de az a felhasználói igény is beépül az árakba, hogy legyenek rugalmasak a feltételek

Szépfy Márton: a volatilitás valóban nem a barátunk, ezzel kapcsolatban kedvezőtlen hír, hogy az elmúlt időszakban növekvő pályán mozog a bizonytalanság. És bár nem beszélünk olyan szintű csődhullámról az országban, mint amit a német vagy brit piacokon láttunk, de

jelentősen megnőtt a nem fizető vagy hosszan tartozó ügyfelek száma, tehát lassan kezdtek megmutatkozni a csődközeli helyzet előjelei.

Az elmúlt 1,5-2 év kereskedői tanulsága, hogy nagyon szigorúan kell venni a hitelminősítéseket, és körültekintően kell eljárni a szerződéses viszonyok megkötése előtt. Aki ezt nem teszi meg, annak nagyon borús jövőképe lehet a jelenlegi szerződésállományával. Ez a tudatos és tervezett kockázatkezelési szemlélet, ami a MET Csoportot eddig is jellemezte, kezd megjelenni a piacon elérhető ajánlatokban is.

Fejes Tibor: az 1-5 euró közötti sáv középtávon nem fog visszatérni, mert megváltozott terheket és új körülményeket ró a jelenlegi környezet a kereskedőkre és a fogyasztókra, ezért más üzletpolitikát folytatnak az energiakereskedők. Azok a kockázati felárak, amelyek a békeidőkben minimálisak voltak, az elmúlt 2 évben ugrásszerűen megnőttek – eredőként lehet itt például a kiegyenlítői energia árának alakulására gondolni.

