Megtalálták az infláció legyőzésének receptjét – mi egyelőre nem ezt az utat követjük

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) közgazdászai megvizsgálták az elmúlt évtizedek inflációs sokkjait világszerte: arra voltak kíváncsiak, hogy mi a közös jellemző ezekben a ciklusokban, és milyen lépésekkel lehet sikeresen mérsékelni az áremelkedést. Ha az IMF megállapításait elfogadjuk, akkor egyszerre van okunk örülni és aggódni is: a jegybankok világszerte alkalmazott eszközei hatásosak lehetnek, a kormányoknak viszont még van mit tenniük azért, hogy ne hátráltassák az infláció elleni küzdelmet. Magyarországon különösen kedvezőtlennek tűnnek az inflációs kilátások, ha pontosak az IMF-tanulmány eredményei.

A 2021-ben kezdődött inflációs sokk hosszú árstabilitási időszakot követett, ezért kezdetben a közgazdászok arra számítottak, hogy az infláció emelkedése átmeneti lesz, amely után hamar visszaáll az árstabilitás. Csakhogy az infláció "átmenetiségére" vonatkozó előrejelzések 2022-23-ban megdőltek, mivel az infláció magasabbra emelkedett és tartósabbnak bizonyult, mint azt a legtöbb elemző és központi bank várta – emlékeztet a tanulmányban az IMF. 2022-ben az infláció az OECD-országokban 8% fölött tetőzött – ezzel 1984 óta a legmagasabb értéket érte el –, a feltörekvő és fejlődő gazdaságokban pedig az 1990-es évek óta először közelítette meg a két számjegyű értéket.

Infláció az OECD-országokban (kék vonal) és a feltörekvő piacokon (piros, szaggatott vonal, jobb tengely). Forrás: IMF.

Ebben a hirtelen inflációs hullámban több tényező is szerepet játszott, amelyek relatív jelentősége országonként eltérő (ukrajnai háború miatti energia- és élelmiszerársokk; az ellátási láncok világjárvány miatti zavara; a kereslet a vártnál gyorsabb helyreállása; keresletet ösztönző költségvetési politikák; jelentős mértékű nominális béremelkedések).

Azonnal léptek a jegybankok, de a megszokott eszközök nem bizonyultak hatékonynak

Az infláció megugrására a gazdaságpolitikai döntéshozók világszerte szigorítással reagáltak. A központi bankok kamatot emeltek, sokszor úgy, hogy a fiskális politika még nem alkalmazkodott az új helyzethez. Az energiaársokk idején alkalmazott kormányzati támogatások az árnyomás fokozódásának veszélyét hordozták magukban, a monetáris szigorítás pénzügyi stabilitási kockázatokat hozott – emlékeztet az IMF. A szervezet szerint a jegybankoknak és a kormányoknak is azzal a dilemmával kellett szembesülniük, hogy az infláció elleni harc visszavetheti a reálgazdaságot.

Sem az állami intézmények, sem a magánszektor előrejelzői nem mérték fel helyesen az inflációban rejlő kockázatokat, ez rombolta a jegybankok hitelességét. Az empirikus modellekre épült makrogazdasági eszközök évtizedek óta először tűntek megkérdőjelezhetőnek. Az IMF elemzői emlékeztetnek, hogy nem újkeletú elképzelés, amely szerint a normális időkre kalibrált makrogazdasági modellek veszítenek pontatlanságukból (ez történt például a ’70-es években is) összetett és váratlan sokkok idején. Érdemes ezért visszatekintve is megvizsgálni, hogy mik voltak az inflációs sokkok fő tanulságai, és épp ezt tette az IMF legújabb tanulmányában.

A Valutaalap közgazdászai több mint 100 inflációs sokkot azonosítottak a fejlett és feltörekvő gazdaságokban 1970 és napjaink között. Ezeknek az epizódoknak több mint a fele az 1973-as és 1979-es olajválsághoz kapcsolódó kínálati sokk, ami különösen tanulságos a mai gazdaságpolitikai kihívások szempontjából. A mintában szereplő fennmaradó inflációs sokkok különböző eredetűek, beleértve a keresleti hullámokat és/vagy a jelentős árfolyam-leértékelődéseket. A vizsgálat során három kérdést tettek fel:

Mennyi időbe telt, amíg az infláció visszatért a sokk előtti szintre (avagy "megoldódott")?

Mely szakpolitikák járultak hozzá az infláció rendeződéséhez?

Az infláció megoldása áldozatokkal járt-e a növekedés és a foglalkoztatottság szempontjából?

A közgazdászok a megvizsgált 100 eset alapján végül 7 tanulságot tudtak levonni, amelyek fontosak lehetnek a jelenlegi inflációs ciklusra vonatkozóan is.

1.: Az infláció tartósan fennáll a kínálati sokkok után

Először is azt vizsgálták meg a szervezet közgazdászai, hogy mennyi időbe telt az inflációs sokkok megoldása, azaz az inflációnak a sokk előtti szinthez képest legfeljebb 1 százalékponttal magasabb szintre való visszahozása. Az eredmények óva intenek attól, hogy gyors dezinflációra számítsunk. A teljes minta epizódjainak csak kevesebb mint 60 százalékában (111-ből 64-ben) sikerült az inflációs problémát a sokkot követő 5 éven belül megoldani, és a dezinfláció még ekkor is átlagosan több mint 3 évig tartott. A történelmi eredmények rosszabbak voltak az 1973-79-es olajválsághoz kapcsolódó kínálati sokkokat követően, amikor az inflációs epizódok kevesebb mint 50 százaléka volt 5 évnél rövidebb (61-ből 29), és az infláció csökkenése átlagosan 3,5 évig tartott.

Az átlagos 3,5 év talán még meglepően rövidnek is tűnhet a fentiek alapján, de érdekes módon az epizódok 10 százalékában (111-ből 12-ben) az infláció az inflációs sokk után egy éven belül visszatért a válság előtti szintre. Ez sem tekinthető viszont feltétlenül valódi megoldásnak, mivel a 12 dezinflációs epizódból 7 a globális pénzügyi válságnak vagy az ázsiai pénzügyi válságnak volt köszönhető, amikor a pénzügyi feltételeket vagy az exportot ért sokk jelentős keresletcsökkenést okozott. Ezekben az esetekben az inflációval együtt a reálgazdaság is jelentősen visszaesett.

2.: Sokszor túl korán ünnepeltek – szinte mindig ráfáztak

A megoldatlan epizódok mintegy 90 százalékában (a teljes mintában 47-ből 42-ben, az 1973-79-es olajválságok során 32-ből 28-ban) az infláció a kezdeti sokkot követő első három évben jelentősen csökkent, de aztán vagy magas szinten állandósult, vagy újra felgyorsult.

Az "idő előtti ünneplés" egyik lehetséges magyarázata a bázishatásokhoz kapcsolódik. Ahogy a kezdeti inflációs sokk mögött álló tényezők visszaszorulnak (pl. az energiaárak visszaesnek), az infláció átmenetileg csökkenhet, miközben az alapinfláció nem változik. (Jelenleg pont ebben a szakaszban jár a világ legtöbb gazdasága – tesszük hozzá, de az IMF ezt nem említette meg elemzésében. A jegybankok tisztában vannak ezzel, ezért előre kijelentették: nem fognak idő előtt lazítani.) Egy másik lehetséges magyarázat az inkonzisztens gazdaságpolitikai fellépéssel kapcsolatos: például a csökkenő inflációra válaszul végrehajtott korai monetáris politikai lazítással.

Példa olyan országokra (Egyesült Államok, Hong Kong, Dánia), ahol túl korán örültek az infláció csökkenésének: a kezdeti csökkenés után az áremelkedés üteme ismét felpattant. Forrás: IMF.

3.: Jelentős jegybanki szigor kellett az infláció legyőzéséhez

Az IMF összehasonlította azon országok gazdaságpolitikáját, amelyek sikeresen oldották meg az inflációs sokkokat, és azokét, amelyekben nem sikerült. Itt elsősorban az 1973-79-es olajválságok inflációs sokkjaira összpontosítottak, mivel a későbbi inflációs ciklusok túlságosan zajosak voltak. Ez azért is indokolt érvelésük szerint, mert az akkori energiaválság egyformán érintette az egyes országokat, megkönnyítve ezzel az összehasonlíthatóságot.

A legfontosabb megállapítás, hogy az inflációs sokkok sikeres megoldása a monetáris politika jelentősebb szigorításával járt együtt.

Az inflációt megoldó országok átlagosan mintegy 1 százalékponttal emelték a reálkamatlábukat a sokk előtti állapothoz képest, míg az inflációt nem megoldó országokban a reálkamatláb átlagosan 4,5 százalékponttal volt alacsonyabb a sokk előtti állapothoz képest. Hasonló különbség van pénzmennyiség növekedési rátáiban is a sikeres és kudarcot vallott országok között.

Emellett szerepet játszhatott az infláció feletti sikerben a fiskális politika is – írja az IMF. Azok az országok, amelyek sikeresen megoldották az inflációt, a költségvetési politikát is szigorították, míg az inflációt nem megoldó országok költségvetési helyzete a sokk előtti állapothoz képest nagyrészt változatlan maradt. A fiskális politikai álláspontok közötti különbség azonban statisztikailag kevésbé jelentős. Ennek több lehetséges magyarázata is van. Az egyik az, hogy a monetáris politika nagyobb szerepet játszik az inflációs sokkok kezelésében, egy másik magyarázat szerint pedig nehéz mérni sokkok idején a fiskális politika irányváltozásait.

Emellett az IMF kitér rá, hogy azokban az országokban, amelyek sikeresen megoldották az inflációt, az árak már a sokk előtt is stabilak voltak, a jegybankok függetlensége nagyobb volt, ezek hatása viszont nem volt akkora, mint a szigorú jegybanki fellépésé.

4.: Eltökéltségre és kitartásra volt szükség a jegybankok részéről

Az önmagában véve szigorúbb makrogazdasági politikák mellett az inflációt megoldó országokban a monetáris politikai irányvonalat az idők során következetesebben tartották fenn – állapítja meg az IMF. Ennek illusztrálására az IMF bemutatja, hogy az inflációt megoldó országok a sokkot követő években átlagosan negatív és általában stabil pénznövekedési ráták voltak.

Ezzel szemben azok az országok, amelyek nem oldották meg az inflációt, a sokkot követő években nemcsak átlagosan magasabb pénznövekedési rátát mutattak, hanem időben is jelentősen változtak: emelkedések és csökkenések követték egymást.

Azaz azok az országok, amelyek sikerre vitték az infláció elleni harcot, kitartóbbak voltak, a monetáris szigort tovább tartották fent.

5.: A deviza leértékelődése ellehetetleníti az infláció elleni harcot

A Valutaalap adatai azt mutatják, hogy azok az országok, amelyek sikeresen oldották meg az inflációt, jobban megőrizték a nominális árfolyam stabilitását – statisztikailag szignifikáns különbség mutatkozik ebben az infláció ellen sikeresen és sikertelenül fellépő országok között. A tanulmány szerzői megjegyzik ugyanakkor, hogy az árfolyamrögzítés feladása, vagy tágabb értelemben nominális devizaárfolyam gyengülése gyakran nem önálló politikai döntés, hanem a devizatartalékok gyors kimerülését követő kényszerű helyzet, amelyet viszont a túlságosan laza monetáris és fiskális politika idézhet elő.

A nominális árfolyam-stabilitás fenntartása bizonyos fokú reálfelértékelődést eredményezett az inflációt megoldó országokban.

Ugyanakkor érdekes módon, míg a kereskedelmi mérlegek minden országban megszenvedték a globális kereskedelmi sokkot, a külső mérlegek romlása nem különbözött az inflációt megoldó és az inflációt nem megoldó országok között, annak ellenére, hogy az előbbiek devizája reálértelemben felértékelődött. Ennek egyik lehetséges magyarázata az, hogy a szigorúbb keresletszabályozási politikák ellensúlyozták a reálfelértékelődés fogyasztásnövelő hatásait, ezáltal csökkentve az importkeresletet. Egy másik lehetséges magyarázat, hogy azok az országok, amelyek megoldották az inflációt, hitelesebb politikával rendelkeztek, vagy elkerülték az infláció okozta gazdasági zavarokat, ami ezt követően elősegíthette az exportot.

6.: Az inflációt megoldó országokban alacsonyabb volt a nominális bérnövekedés

A szerzők szerint a munkaerő-piaci fejleményeknek, különösen a bérek alakulásának is hatása volt az inflációra. Azt találták, hogy azokban az országokban, ahol a magas infláció elleni küzdelem sikeres volt, ott az inflációs sokk után a nominális bérnövekedés mérséklődött . Ezzel szemben azokban az országokban, amelyek nem oldották meg az inflációt, a nominális bérnövekedés felgyorsult.

Az IMF-nek ez az állítása alátámasztja az ár-bér spirálban rejlő veszélyeket, és igazolja a jegybankok aggodalmát a jelenlegi, túlzottan nagy béremelkedések miatt.

A különbség ezen a téren statisztikailag szignifikáns. A reálbérek növekedése mindkét országcsoportban lelassult, de az inflációt megoldó országokban ez lényegesen nagyobb mértékben volt tapasztalható. Az IMF hozzáteszi, hogy ezeket az eredményeket a minta kis mérete miatt óvatosan kell értelmezni, rámutatnak arra, hogy az inflációs sokkokra adott szakpolitikai válaszlépések megfogalmazásakor figyelembe kell venni a munkaerő-piaci nyomást. Arra is utalnak, hogy a lassabb nominális bérnövekedésnek végső soron kevés hatása lehet a reálbérekre az infláció leküzdéséhez való hozzájárulása miatt.

Béremelkedés alakulása az inflációt megoldó és nem megoldó országok között. (Bal oldalon a nominális, jobb oldalon a reálbér alakulása.) Forrás: IMF.

7.: Az infláció elleni harc csak rövid ideig megy a növekedés rovására

A jegybankárok, de főleg a kormányzati döntéshozók egyik legnagyobb félelme, hogy az infláció elleni harc – pontosabban a monetáris szigorítás – a növekedés rovására megy, azaz romló életszínvonallal, magasabb munkanélküliséggel jár. Ezért kiemelten fontos az IMF hetedik legfontosabb megállapítása.

„Elméletben két erő játszik szerepet az infláció és a reálgazdaság kapcsolatában. Egyfelől a sikeres dezinflációhoz szükséges szigorú gazdaságpolitika a Phillips-görbéhez hasonló kompromisszum formájában áldozatot hozhat a növekedés csökkenése és a munkanélküliség növekedése formájában” – vetik fel. (A Phillips-görbe a munkanélküliség és a béremelkedés közti kapcsolatot írja le: a feszes munkaerőpiac magasabb béremelkedést jelent az elmélet szerint.)

Másrészt a megoldatlan infláció maga is visszaveti a növekedést az IMF szerint: a tartósan magas inflációs szintekhez reálköltségek kapcsolódnak a makrogazdasági instabilitás hatására. Ezek a költségek az infláció szintjével és kiszámíthatatlanságával együtt nőnek és idővel halmozódnak. Ezért a hipotézis szerint a megoldott inflációval rendelkező országok rövid távon rosszabb gazdasági eredményeket érhetnek el (a szigorú monetáris politika miatt), de ez az összefüggés idővel feloldódik, mivel a makrogazdasági instabilitás költségei a megoldatlan inflációval rendelkező országokban felhalmozódnak, különösen a nagyobb inflációs sokkokat követően, míg az infláció ellen sikeresen harcoló országokban ezek a költségek nincsenek jelen.

Az IMF empirikus vizsgálatában igazolta ezt a felvetést: 5 éves időtávon túl az infláció ellen agresszívabban fellépő országoknak nem volt relatív növekedésbeli hátránya az inflációt mérsékelni nem képes országokhoz viszonyítva.

Míg az inflációs sokkok csökkentik a növekedést és növelik a munkanélküliséget, függetlenül attól, hogy megoldották-e vagy sem, a kibocsátás átlagos csökkenése középtávon a megoldatlan epizódok esetében kismértékben nagyobb – írják. Az bizonyítást nyert, hogy az infláció elleni szigorú fellépés rövid távon nagyobb fájdalommal jár, mint a kevésbé szigorú fellépés, de az infláció gyorsabb letörésének előnyei miatt 5 éven túl már nem azonosítható a szigorú fellépés hatása a reálgazdasági növekedésben. Az IMF ezt így kommentálja:

a sikeres dezinfláció középtávon megtérül.

Az elemzés az IMF World Economic Outlook (WEO) adatbázisából származó országszintű makrogazdasági adatokra támaszkodik, kiegészítve a BIS, a Haver Analytics és az OECD adataival.



Az IMF megjegyzi, hogy a tanulmányhoz számos fenntartást szükséges hozzáfűzni. Először is, elemzésük az empirikus összefüggésekre összpontosít, és nem törekszik arra, hogy az eredményeknek ok-okozati értelmezést tulajdonítson. Másodszor, a történelmi adatok eredendő korlátai miatt az elemzés a kétváltozós összefüggésekre összpontosít, holott a többváltozós kapcsolatok pontosabban leírhatják a mögöttes gazdasági folyamatokat. Harmadszor, több tényező is befolyásolhatja eredményeiket, de ezek közül csak a legfontosabbakkal foglalkoztak, nem ellenőriztek minden, potenciálisan befolyásoló tényezőt. Végül fontos elismerni, hogy a mai gazdaságok különböznek az 1970-es és 1980-as évek gazdaságaitól, ezek a különbségek pedig az eredményeket is befolyásolhatják.

Megfogadtuk a múlt tanácsait?

Az IMF empirikus vizsgálatokra épülő megállapításai alapvetően igazolják azokat a makrogazdasági elméleteket, amelyekre a mai jegybanki döntéshozók is hivatkoznak, de vannak benne meglepő felfedezések is. Érdemes megnézni, hogy a mai döntéshozók lépései a fenti feltételeknek megfelelnek-e.

Messze a legnagyobb tanulság az, hogy az infláció ellen szigorúan kell fellépni, mert az infláció letörésének előnyei jócskán nagyobbak, mint a szigorú fellépés okozta károk.

Ezen a téren a jegybankokra nem lehet panasz: mind a Fed, mind az EKB határozottnak tűnik az infláció elleni harcban, és ellentmondást nem tűrően azt kommunikálják, hogy az árstabilitást majdhogynem bármi áron visszaállítják. Annak ismeretében, hogy az infláció letöréséhez szigorú monetáris politikára van szükség, és tudva azt, hogy ez a szigor tartósan nem jár reálgazdasági károkkal, az irány jónak tűnik. Külön örömteli, hogy a nagy jegybankok egyaránt óvva intenek a korai örömtől, hiszen tisztában vannak az infláció felpattanásának veszélyeivel. Az is helyesnek tűnik részükről, hogy mind a laza fiskális politikát, mind a szokatlanul nagy béremelkedéseket aggódva figyelik, és az EKB mindkét tényezőt, a Fed pedig az utóbbit olyan tényezőnek tartja, amely újabb beavatkozást válthat ki részükről (a Fed jellemzően nem kommentálja a kormányzat lépéseit, így nem is szállt bele a fiskális élénkítésbe).

Csakhogy amint ez látszik a fentiekből, a jegybank – bár a legfontosabb aktor – egyedül nem elég az infláció letöréséhez, kell hozzá a kormányzati fellépés is.

Márpedig ezen a téren nem áll túl jól a világ. Noha az EKB többször figyelmeztette a kormányokat, hogy az energiaválságra adott fiskális intézkedéseket mielőbb vonja vissza, messze nem Európában van a legnagyobb baj a fiskális lazasággal: az EU-ban jövőre visszatér a fiskális szigor, amelyhez a tagállamok nagy része vélhetően tartani is tudja magát. Ezzel szemben az Egyesült Államokban masszív fiskális élénkítés zajlik, ami nem közgazdasági ésszerűségből adódóan, hanem politikai megfontolásokból történik. Az USA GDP-arányos költségvetési hiánya idén elérheti a 7%-ot, és a középtávú előrejelzések nem mutatnak csökkenést. Ami még aggasztóbb, hogy sem a regnáló demokrata, sem a győzelemre esélyes republikánus erők az utóbbi időben nem törekednek a fiskális fegyelmezetlenség felszámolására. Az államadósság romló kilátásain túl ez rövid távon inflációs kockázatokkal jár.

És ami Magyarországot illeti: ha az IMF fenti megállapításai igazak, akkor nálunk különösen borúsak a kilátások.

Noha a legfrissebb inflációs mutatók biztatóak – ami összefüggésbe hozható a hosszú ideje tartó recesszióval –, a gazdaságpolitikai döntéshozók elkötelezettsége az infláció letörése mellett láthatóan kérdéses. A jegybank rekord szintre emelte a kamatokat az EU-ban, de a deviza nominális leértékelődésének ez csak a megállítására volt elég: az inflációs ciklus kezdetéhez képest a forint 10-12%-kal gyengébb. Az IMF megállapítása szerint a gyenge deviza hátráltatja az infláció letörését.

Emellett az is látszik, hogy bár az IMF szerint néhány éves időtávon nincs az infláció elleni szigorú fellépésnek reálgazdasági ára, a kormány nem ezt gondolja. A kormány intézkedéseiből, bejelentéseiből úgy tűnik, hogy az inflációt kevésbé látja gondnak, mint az átmeneti reálgazdasági visszaesést. A gazdasági növekedést beindítani szándékozó fiskális lazaság (a költségvetési hiány idén 5,2% lehet a kormány előrejelzése szerint, de a piaci szereplők ennél pesszimistábbak) az IMF tanulmánya szerint hátráltatja az infláció elleni harcot. Akárcsak a magas nominális béremelkedés, amelyben a magyar kormány érdekelt. A kormány emellett a különféle, nem konvencionális eszközével (kamattámogatott hitelek, ilyen-olyan kamatstopok, kamatplafon stb.) még a monetáris politikai pozíciót is gyengíti, amely szintén rontja az inflációs kilátásokat.

