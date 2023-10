Figyelmeztet az OMSZ: jön a front, mozgalmas időjárásra számíthatunk

Az időjárás ma még a mozgalmas arcát mutatja, ugyanis újabb hidegfront érkezik; a maximum hőmérséklet tág határok között alakul - írta reggeli posztjában az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az időjárás ma még a mozgalmas arcát mutatja, ugyanis újabb hidegfront érkezik. Közepesen vagy erősen felhős égkép mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számítani kell, emellett pedig elszórtan, de nagyobb eséllyel az északi megyékben fordulhat elő kisebb eső, zápor.



Napközben a déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, a Dunántúl északnyugati részein meg is erősödik, majd a front átvonulását követően az északnyugatira forduló szél is megerősödhet estétől szintén az Északnyugat-Dunántúlon.



A maximum hőmérséklet tág határok között alakul. Amíg az északkeleti tájakon mindössze 9, 14 fokra lehet számítani - a határ mentén ragadhat be néhol 10 fok alá a hőmérséklet - addig az ország nagyobb részén 15, 22 fok valószínű, sőt Sopron körül és a délnyugati határnál 23, 24 fok is lehet

- közölte időjárás-előrejelzését reggel az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Időjárás holnap

Az OMSZ időjárás-előrejelzése szerint kedden gyengén és erősebben felhős területek, időszakok is lesznek. Elvétve előfordulhat gyenge eső. Az északnyugati szél néhol időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 16, 24 fok között várható. Északkeleten lesz a hidegebb idő.

Címlapkép forrása: Getty Images