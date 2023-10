Ütik Izrael szomszédainak kötvényeit

Az izraeli hétvégi jelentős erőszakos cselekményeket követően hétfőn Jordánia, Egyiptom és Libanon dollárban denominált államkötvényei meredeken zuhantak – írja a Reuters.

A hétvégi izraeli zavargások a közel-keleti pénzügyi piacokon is éreztették hatásukat. Jordánia, Egyiptom és Libanon dollárban denominált államkötvényei hétfőn esést szenvedtek el, a befektetők elkezdtek kitárazni ezekből az eszközökből.

A legjelentősebb csökkenést a 2047-ben lejáró jordán kötvénynél tapasztalták, de az egyiptomi kötvények is veszteséget szenvedtek el.

Az izraeli deviza is gyengüléssel reagált az eseményekre, a jegybank már be is jelentett egy gigantikus devizapiaci intervenciót, valamint likviditást nyújtó programokról is döntöttek.

Hétvégén a Hamász átfogó támadást indított Izrael ellen, a konfliktus kapcsán felmerült az aggodalom a piacokban, hogy más országok is beavatkozhatnak. Az olaj ára is emelkedéssel reagált a hétvégi eseményekre.

Címlapkép forrása: Getty Images